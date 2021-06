Je me suis sorti avec un rendez-vous – et tu devrais aussi

Parfois, vous devez vous emmener à un rendez-vous.

C’est ce que j’ai fait récemment pour sortir de la maison et susciter un peu de joie dans ma vie.

Après une longue journée (ou semaine) de travail, il est facile de tomber dans une frénésie de regarder une émission ou de faire défiler TikTok pendant des heures – et ne vous méprenez pas, vous avez parfois besoin de ces jours purement relaxants. Mais d’autres fois, il ça fait du bien de sortir et explorer.

Ce que j’ai fait pour ma petite aventure était la formule parfaite de nourriture et d’activité. J’ai commencé par essayer des chiens de maïs coréens célèbres sur Instagram dans la ville avant de me rendre dans un musée.

La plupart des musées de New York font encore des créneaux horaires réservés afin de limiter le nombre. Ils appliquent également d’autres précautions de sécurité comme les masques. Même si ce n’était pas une date totalement sans pandémie, ça parait normal!

J’ai pu voir de l’art cool et profiter d’une belle vue sur l’horizon au dernier étage du bâtiment. De plus, le chien de maïs pré-musée était délicieux.

Ensuite, je me suis offert un sorbet avant de rentrer chez moi. Donc, pour tous ceux qui cherchent à changer les choses, je recommande fortement sortir avec toi à un rendez-vous

Naomi Osaka a déclenché des discussions sur la santé mentale

Naomi Osaka, l’une des jeunes stars les plus en vue du tennis, a révélé qu’elle avait été vivre avec la dépression. Osaka a annoncé la semaine dernière qu’elle ne « ferait aucune presse » pendant Roland-Garros. Elle a été condamnée à une amende de 15 000 $, menacée de sanctions plus sévères et finalement s’est retiré du tournoi.

Ma collègue Alia E. Dastagir a parlé à des experts de la décision d’Osaka de parler ouvertement de sa santé mentale et de la façon dont elle a mis son sport, les médias et le public au défi de repenser ce que nous exigeons des athlètes.

« Une grande partie du monde a été mise en place que c’est ainsi que nous procédons, et c’est ainsi que nous l’avons toujours fait, et cela va fonctionner de cette façon », a déclaré Lynn Bufka, directrice principale de l’American Association psychologique.

« Chaque fois que quelqu’un le remet en question, qu’il s’agisse d’interroger des athlètes s’ils gagnent ou perdent, ou de toujours leur poser des questions même s’ils ont du mal … il y a une menace ici que nous devions faire les choses différemment, même si en fin de compte cela pourrait finalement servir à être une meilleure façon. »

Pour lire l’histoire complète, Cliquez ici.

L’animal de compagnie d’aujourd’hui

Rencontrez Stella.

Robin Dare écrit que Stella « vit sur un bateau à plein temps avec ses deux humains ».

