On s’attend à ce que Berman expérimentée fasse une annonce officielle lors d’une conférence de presse mardi, au cours de laquelle elle discutera du processus et présentera son nouveau nom après avoir apparemment fait la transition au cours des derniers mois.

Le joueur de 27 ans, qui a entamé une carrière d’arbitre il y a plus de 10 ans et a obtenu une promotion de l’Association des arbitres de son pays d’origine en juillet dernier, a reçu le plein soutien de l’Association israélienne de football (IFA), qui tient des consultations avec l’Union. des associations européennes de football (UEFA) et de la FIFA sur la manière d’accueillir correctement les arbitres transgenres.

« Je me suis senti piégé, » Berman aurait déclaré aux journalistes par le Jerusalem Post, qui a déclaré que le « l’apogée de sa lutte » était venu pendant la pandémie.

Nouvelles fascinantes d’Israël 🇮🇱: Sagi Berman, un arbitre de la Premier League israélienne, a annoncé qu’il était en train de devenir une femme et a changé son nom en Sapir. Veut continuer dans la profession et a le plein soutien de l’IFA et de l’Union des arbitres. pic.twitter.com/KT5cG9V1pq – Uri Levy (@Levyninho) 25 avril 2021

#RUPTURE#LGBT nouvelles de #Israël: Sagi Berman, arbitre de football de Premier League, passe d’homme à femme et change de nom pour Sapir. Elle sera la première arbitre transgenre de l’histoire du pays, annonce l’association israélienne de football @kann_news 🏳️‍🌈🇮🇱 pic.twitter.com/bW63NHDG6x – Ittai Shickman | איתי שיקמן (@ittaishick) 25 avril 2021

«Je voulais porter des vêtements féminins et je ne savais pas comment le partager avec ma partenaire … clairement, elle ne l’a pas bien pris.

Il faudrait jusqu’à trois ans pour achever la transition complète pour Berman, qui a déjà reçu un vestiaire séparé de ses collègues officiels de la journée.

« Les joueurs et les arbitres ont été très encourageants, » a déclaré l’un des collègues de Berman au diffuseur Kan. « Comme toute arbitre féminine, elle s’habille simplement dans un vestiaire séparé. »

ברכות לשופטת ספיר ברמן (שגיא ברמן) על האומץ והפתיחות. (צילם אמש, ברני ארדוב) pic.twitter.com/OP1yeGU33H – מכבי נתניה (@Fcmn_il) 25 avril 2021

MIRROR WORLD EXCLUSIVE: Je suis le premier arbitre trans du football #tomorrowspaperstodaypic.twitter.com/pmM1dFLXLf – Neil Henderson (@hendopolis) 18 août 2018

L’IFA co-organise la conférence de presse avec Berman et a conseillé aux médias de s’adresser à son employée en tant que femme, tandis que l’équipe de Premier League israélienne Maccabi Netanya a offert un premier message d’encouragement, la félicitant. « courage et ouverture ».

Le Post a ajouté que Berman avait commencé à s’acclimater à « le sentiment de pouvoir enfin combiner son identité et son lieu de travail », expliquant qu’elle a porté du maquillage et « des accessoires qui la rendent plus à l’aise dans son corps » lors des séances d’entraînement au cours des dernières semaines.

En 2018, l’arbitre anglaise Lucy Clark est devenue la première arbitre de football transgenre au monde à sortir, continuant à arbitrer des matchs masculins et féminins.