Je me suis saoulé lors d’une fête et je me suis réveillé enterré dans un cercueil lors d’un sacrifice humain rituel

Un fêtard PETRIFIED qui s’est évanoui ivre a raconté comment il s’est réveillé enterré dans un cercueil alors que les fêtards l’offraient en sacrifice humain.

Victor Hugo Mica Alvarez, 30 ans, s’est évadé du cercueil à Achacachi, en Bolivie, à environ 50 miles de l’endroit où il s’était évanoui lors d’une séance d’alcool.

Víctor Hugo Mica Alvarez dit avoir été enterré vivant par des festivaliers en Bolivie Crédit : Flash d’information

L’homme de 30 ans s’est évanoui après avoir fait la fête et s’est réveillé pris au piège dans un cercueil Crédit : Jam Press

Il avait bu des verres la nuit précédente lors du lancement du festival Mother Earth à El Alto et avait fini par s’aggraver.

Le trentenaire avait rejoint les foules célébrant la nature et le monde naturel tout en louant Pachamama, la déesse de la terre et de la fertilité.

Les festivaliers offrent des sacrifices, connus sous le nom de “sullu”, à la planète – et il semble que Victor ait été élu comme l’une des contributions de cette année.

Il pense que les habitants l’ont enterré vivant en cadeau à la déesse le 6 août, expliquant qu’il ne sortait de son sommeil que lorsqu’il avait besoin d’un pipi.

Le type traumatisé a déclaré aux médias locaux : “La nuit dernière, c’était la pré-entrée [of the festival], nous sommes allés danser. Et après je ne m’en souviens plus.

“La seule chose dont je me souviens, c’est que je pensais être dans mon lit, je voulais me lever pour aller uriner et je ne pouvais pas bouger.

“Quand j’ai poussé le cercueil, j’ai pu casser un verre qu’il avait et ainsi j’ai pu sortir.

“J’ai à peine brisé la vitre et, à travers la vitre, la saleté a commencé à entrer. Ils voulaient m’utiliser comme sullu.”

Alors que la boue et le béton commençaient à s’empiler sur lui, un Victor perplexe expliqua qu’il avait réussi à se sortir de la fosse.

Mais après avoir informé la police de son calvaire, le fêtard affirme que les flics ont refusé de le croire car il était “trop ​​ivre”.

Il a fulminé: “Nous sommes allés danser… et je ne m’en souviens plus.

“J’ai cassé le verre, toute ma main a été blessée, je suis à peine sorti, mais je suis allé à la police et ils m’ont dit que j’étais ivre.

“‘Tu vas revenir en bonne santé’, m’ont-ils dit.”

Les Boliviens indigènes pensent que Pachamama “ouvre la bouche” pour les offrandes en août.

De nombreux participants offrent à la déesse une large gamme de cadeaux, notamment des animaux vivants, des fœtus de mouton, des feuilles de cacao et des bonbons colorés.

Mais certains pensent que d’anciens sacrifices humains et offrandes sont toujours pratiqués en secret.

Les offrandes se poursuivent toute l’année aux côtés des danses folkloriques et des cérémonies rituelles.

Traumatisé, Victor dit que la police a rejeté ses allégations car il était en état d’ébriété Crédit : Flash d’information