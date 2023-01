Je me suis réveillé pour trouver 98 000 £ volés sur mon compte après que ma boisson ait été “dopée” – je ne me souvenais même pas d’avoir visité un club

Un HOMME dit qu’il s’est réveillé pour trouver 98 000 £ manquants sur son compte bancaire – affirmant que sa boisson avait été enrichie avant le vol massif.

Le parieur est l’un des dix hommes qui prétendent avoir perdu 250 000 £ après avoir visité le Vanity Gentlemen’s Club à Soho, Londres.

Un homme qui a rendu visite à Vanity dit qu’il s’est réveillé dans un bordel pour se retrouver dépouillé de 98 000 £ Crédit: Met police / Preuve CCTV

Une enquête a maintenant été ouverte sur le club qui risque la fermeture.

Les affirmations ont été révélées dans un rapport du conseil municipal de Westminster, vu par MyLondon, qui a révélé les milliers de personnes qui auraient disparu des hommes du club populaire.

Dans un cas, une victime se serait réveillée dans la rue près de chez elle sans se souvenir d’avoir visité le club.

Il affirme avoir découvert plus tard que 19 000 £ avaient été transférés de son compte bancaire à un certain nombre de personnes et d’entreprises, dont Vanity.

Le rapport du conseil a déclaré: « Aux premières heures du 26 novembre 2022, un homme a été victime de dopage et de vol.

“L’homme se souvient d’être entré dans Vanity et d’avoir acheté une boisson. L’homme n’a aucun souvenir après ce moment. La victime est venue le lendemain et se trouvait dans une rue près de son domicile.

“La victime a vérifié sa banque et a découvert qu’environ 3 000 £ de paiements avaient été prélevés par Vanity sur quatre transactions.

“De nombreuses autres transactions ont été effectuées avec différentes personnes et entreprises pour une valeur approximative de 16 000 £.”

Le rapport a ajouté: “La victime pense que sa boisson a été dopée ou droguée dans Vanity.

“La victime n’a aucun souvenir d’être à Vanity et n’a pas autorisé ces transactions.”

Le PC Steve Muldoon a déclaré: “La victime s’est réveillée le lendemain et se trouvait dans une rue près de son domicile. Il a ensuite vérifié Google Maps et a découvert qu’il se trouvait à Vanity, puis est parti environ deux heures après son arrivée.

“Il s’est retrouvé à un endroit sur Google Maps montrant un lave-auto où il était pendant près de deux heures et demie.

“Il a ensuite été déposé près de chez lui. Google Maps l’a indiqué comme itinéraire sur lequel il a été conduit.

“La victime ne sait pas comment elle est arrivée à ces endroits ni comment elle est rentrée chez elle.”

La somme de 3 000 £ qui aurait été transférée à Vanity à partir du compte de l’homme l’a mise à découvert.

Dans un autre incident, un homme s’est réveillé dans un bordel avec 98 000 £ manquants sur son compte après avoir visité Vanity, selon les journaux de police.

Une autre victime aurait eu 37 500 £ prélevés sur ses comptes, tandis que deux autres prétendent avoir perdu 30 000 £ chacun sur leurs comptes.

Le conseil municipal de Westminster examinera la licence du club lundi après que la police a demandé sa fermeture.

Le lieu devrait soumettre une grande quantité de preuves avant l’audience, dans l’espoir de conserver sa licence et de contester les allégations portées contre lui.

Dix hommes se seraient fait voler un total de 250 000 £ après avoir visité le club de strip-tease de Soho Crédit: Met police / Preuve CCTV