Je me suis réveillé et j’ai découvert qu’un COCKROACH était coincé dans mon oreille – j’ai dû aller chez A&E pour le faire retirer

UNE FEMME a révélé qu’elle avait un cafard coincé dans son oreille – et a été transportée d’urgence à A&E après avoir essayé de le noyer avec un rince-bouche.

Son calvaire est devenu viral après avoir partagé l’histoire sur TikTok, accumulant près d’un demi-million de vues.

Une femme est devenue virale après avoir raconté comment elle s’est retrouvée dans A&E après avoir tenté de noyer un cafard dans son oreille avec un rince-bouche Crédit : TikTok/nadia.limzq

Après avoir décidé de noyer le cafard pour le sortir de son oreille, elle a opté pour la Listerine plutôt que d’y aller avec de l’eau Crédit : Getty

Après avoir tenté de noyer le creepy-crawly avec Listerine, elle s’est retrouvée dans un hôpital de Singapour avec des médecins sondant l’intérieur de son oreille pendant plus d’une demi-heure.

Les utilisateurs de TikTok étaient désespérés de savoir comment la situation bizarre s’était même produite, et elle a posté une vidéo de suivi pour l’expliquer.

Elle a dit que le cafard avait atterri sur elle pendant qu’elle dormait, mais quand il l’a réveillée, il n’était pas encore dans son oreille.

Mais après avoir paniqué et tapé dessus, l’insecte a sauté à l’intérieur pour se mettre en sécurité.

“Alors je l’ai frappé très fort, je l’ai frappé parce que je paniquais et j’essayais de le sortir [of the bed],” dit-elle.

“Et quand je l’ai frappé, il a rampé dans mon oreille.

“Je viens de me lever et j’ai crié si fort. C’était dégoûtant et dégoûtant parce que je pouvais le sentir se tortiller dans mon oreille.

“Honnêtement, je n’ai vraiment pas de chance, car comment cela peut-il arriver à quelqu’un ?!” elle a ajouté.

Elle a dit que même si le cafard ne faisait probablement qu’environ 3 cm, il était logé si loin qu’elle ne pouvait pas l’attraper avec ses doigts.

Bizarrement, après avoir décidé de noyer l’insecte pour l’enlever, la femme a choisi d’utiliser un bain de bouche plutôt que de coller avec de l’eau.

“Et à ce stade, honnêtement, je ne pense pas que Listerine soit sans danger pour votre oreille, mais je ne savais pas quoi faire d’autre”, a-t-elle déclaré.

Bien qu’il ait finalement cessé de se tortiller dans son oreille, ses problèmes n’étaient pas résolus car le bug était toujours logé et étouffait son audition.

Après avoir atteint la pince à épiler pour terminer l’épreuve, elle a constaté qu’elle était coincée.

“Je l’ai brisé en morceaux”, a-t-elle déclaré.

“Donc, quand une partie est sortie correctement, les tripes blanches sont sorties, et comme la peau du cafard – le putain de roi, comme oh mon dieu, la coquille brune est sortie.

“Tu ne comprends pas, genre, j’avais envie de vomir.”

La femme a ensuite dû se précipiter vers A&E car l’aide médicale est devenue son seul espoir d’éliminer le rampant effrayant.