Je me suis réveillé et j’ai découvert que mes petits voisins avaient secrètement barricadé la porte de la clôture de mon jardin – nous sommes en guerre depuis des années

UNE PROPRIÉTAIRE a été laissée « perplexe » après s’être réveillée pour trouver la porte de son jardin complètement barricadée par ses « petits » voisins.

Rashonda Kelly, qui vit à Virginia Beach, dans l’État américain de Virginie, a déclaré qu’elle connaissait les responsables et qu’elle était « très méfiante » quant à la raison pour laquelle ils l’ont fait.

La porte arrière du jardin de Rashonda Kelly a été complètement barricadée Crédit : @neighborhooddisputes/tiktok

La propriétaire a dit qu’elle savait qui était responsable de tout Crédit : @neighborhooddisputes/tiktok

La femme pense que tout a été fait pour l’empêcher d’avoir un accès direct à un quartier voisin.

Sa clôture de jardin se trouve dans une position stratégique – séparant Virginia Beach de la communauté de Summerset Lake.

En 2015, lorsque l’histoire a été rapportée par 10 On Your Side, la clôture de Rashonda est devenue le sujet brûlant du débat entre elle et l’Association des propriétaires de la région (HOA).

La porte a été ouverte début février 2015, mais lorsque Rashonda est sortie en mars de la même année, elle a été condamnée, avec des pièces manquantes.

« Je n’ai pas de porte, c’est parti. Complètement parti », a-t-elle déclaré.

Danny Wasserman était responsable des travaux originaux et a déclaré à la chaîne d’information américaine qu’un homme, prétendant appartenir à l’association des copropriétaires de Summerset Lake, l’avait appelé peu de temps après la fin des travaux.

« Il a exigé que je vienne là-bas et que j’enlève la porte, la rende entière et la rende solide », a-t-il déclaré.

Dan a refusé la demande, mais Rashonda a affirmé que quelqu’un avait pris sur lui de démonter sa porte.

Il y a maintenant un débat sur la propriété sur laquelle se trouve la clôture.

Un géomètre a dit au propriétaire que la clôture se trouvait sur sa propriété, mais le HOA n’est pas d’accord, affirmant que la clôture se trouvait sur leur chemin privé.

Rashonda a déclaré: « Le fait qu’il prenne la porte ne m’empêche pas d’aller dans cette rue et de la descendre.

« Je suis donc très perplexe quant à son objectif principal. »

Au moment de la rédaction du rapport, les autorités locales de Virginia Beach ont déclaré que la clôture était trop proche de la limite de propriété pour déterminer un sens ou un autre.

Rashonda a dit qu’elle voulait que la personne responsable soit punie et que sa porte soit remise en place.

Cependant, le HOA se battait contre cela, affirmant qu’il maintenait la clôture depuis plus d’une décennie.

L’histoire a refait surface sur TikTok par @neighborhooddisputes en avril, et les téléspectateurs avaient des opinions partagées quant à savoir qui avait raison dans cette clôture.

L’un d’eux a écrit: « Clairement pas la clôture du HOA. »

« Je pense que la clôture est à elle et qu’ils n’ont pas le droit d’y toucher », a répondu une autre.

La situation de Rashonda n’est pas la seule ligne de clôture qui a repris les nouvelles et les médias sociaux.

Une « petite » voisine a décidé de se venger sauvagement du couple d’à côté qui s’était plaint de sa clôture, et a peint leur côté du mur de couleurs vives au néon.

La porte donnerait accès à la communauté de Summerset Lake (photo) Crédit : @neighborhooddisputes/tiktok