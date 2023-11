Je me suis réveillé avec des démangeaisons sur tout le corps – c’était un symptôme rare du cancer

Santé





Barbara Green s’est réveillée au milieu de la nuit après avoir été envahie par d’intenses démangeaisons.

Nous étions en juillet 2022 et l’homme aujourd’hui âgé de 79 ans menait une vie saine et active. Pourtant, la démangeaison mystérieuse – un peu comme « une piqûre d’insecte qui se propage à tout votre corps » – la rendait folle.

L’église de Falls, en Virginie, a déclaré un résident Aujourd’hui qu’elle a pris rendez-vous avec son médecin traitant, décrivant d’autres symptômes anormaux, tels que des selles claires et une urine foncée, ainsi que des démangeaisons gênantes.

«Je pensais que le médecin allait penser que j’étais folle d’être venue parce que j’avais des démangeaisons», a-t-elle déclaré à Today.

Mais ses résultats sanguins ont révélé des taux d’enzymes hépatiques alarmants tandis qu’un scanner a révélé une croissance sur son pancréas. On lui a rapidement diagnostiqué un cancer du pancréas de stade 4, qui s’était propagé à d’autres zones de son abdomen.

On lui a dit qu’il ne lui restait que huit à onze mois à vivre.

«Je ne savais pas que quelque chose n’allait pas chez moi. Je pensais que j’allais parfaitement bien », a déclaré Green, dont la famille est, à sa connaissance, sans cancer.

« Tout le monde semble réaliser que le cancer du pancréas est mortel. Je ne le savais même pas”, a-t-elle ajouté.

Cette femme de 79 ans en bonne santé a été choquée par son diagnostic de cancer l’année dernière. Avec l’aimable autorisation de Barbara Green

Les démangeaisons excessives ne sont pas un symptôme courant du cancer du pancréas. Cependant, elle peut être associée à une jaunisse, un jaunissement de la peau et du blanc des yeux, provoquée par une accumulation de sels biliaires dans le sang lorsque le foie ne fonctionne pas correctement, selon l’action contre le cancer du pancréas. Et lorsque le pancréas ne fait pas son travail, le foie non plus.

Autres symptômes Les symptômes du cancer du pancréas comprennent les douleurs abdominales ou dorsales, l’indigestion, la perte d’appétit, les nausées ou les vomissements, la fatigue et la perte de poids.

Green a été choquée – et reconnaissante – son médecin a écouté ses symptômes et ne l’a pas écartée.

« Je ne suis pas sûr que tous les médecins auraient compris cela. Je pense que certains d’entre eux m’ont peut-être considéré comme un cas cinglé », a-t-elle déclaré.

Parce que Green ne pouvait pas subir d’intervention chirurgicale en raison de la propagation du cancer, elle a commencé une chimiothérapie et, malgré les probabilités, son cancer a réagi et a diminué. Le mois dernier, la tumeur était suffisamment petite pour être à peine visible et Green a commencé à prendre des médicaments par voie orale au lieu de perfusions.

« C’est une situation étrange quand on est prêt à mourir, mais un jour on se réveille et on se dit : je ne suis pas morte », a-t-elle déclaré. Avec l’aimable autorisation de Barbara Green

Même si ni elle ni ses médecins ne savent exactement combien de temps il lui reste à vivre, elle ne « meurt plus à temps », a-t-elle déclaré.

« C’est une situation étrange quand on est prêt à mourir, mais un jour on se réveille et on se dit : je ne suis pas morte », a-t-elle déclaré. “Alors tu dois recommencer à réfléchir, je devrais probablement aller chez le dentiste.”











