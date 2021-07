Je me suis réveillé au lit avec un homme et sous l’impulsion du moment, j’ai commencé à l’étrangler, a déclaré Dennis Nilsen dans un documentaire télévisé interdit

Il a décrit l’interview comme « quatre heures d’aperçus inestimables mais destructeurs d’âmes sur le meurtre, les fantasmes sexuels, la nécrophilie, le démembrement, l’ébullition et la combustion de la chair humaine ».

Mais à cause d’une intervention du ministère de l’Intérieur, seules quatre minutes de la rencontre du cinéaste Mike Morley avec le tueur en série Dennis Nilsen ont été diffusées.

Seulement quatre minutes de la rencontre du cinéaste Mike Morley avec le tueur en série Dennis Nilsen, un ancien policier et soldat, ont été diffusées Crédit : Rex

Le journaliste révèle pour la première fois ce qui s’est réellement passé lorsqu’il a réalisé son film révolutionnaire sur Nilsen, qui a assassiné au moins 12 jeunes hommes Crédit : Facebook

Le journaliste révèle enfin ce qui s’est réellement passé lorsqu’il a réalisé son film révolutionnaire sur Nilsen, qui a assassiné au moins 12 jeunes hommes dans les années 70 et 80, et a été emprisonné à perpétuité en 1983.

Dans un nouveau livre réexaminant les crimes de Nilsen avec l’aide de profileurs psychologiques et de pathologistes, Mike affirme qu’il a commis d’autres crimes et qu’il aurait notamment dû faire l’objet d’une enquête sur la disparition d’une voisine enceinte.

Nilsen – un ancien policier et soldat, et le sujet du drame d’ITV 2020 Des, avec David Tennant – étranglait ou noyait ses victimes avant d’effectuer des actes sexuels sur leurs cadavres, puis mettait leurs restes sous le plancher ou dans les égouts.

Il a été découvert lorsque des os et de la chair obstruaient les drains de la maison où il louait un appartement à Muswell Hill, au nord de Londres.

Neuf ans après la condamnation à perpétuité de Nilsen, Mike lui a écrit pour lui demander de participer à un documentaire qu’il réalisait sur le profilage des délinquants au Royaume-Uni.

Nilsen était d’accord – avec l’affirmation extraordinaire que « ce serait bien si quelque chose d’utile sortait de ce triste gâchis ».

L’autorisation a été accordée à Mike de filmer Nilsen dans la prison de haute sécurité d’Albany sur l’île de Wight, à condition que le psychologue du ministère de l’Intérieur Paul Britton pose les questions.

Mais plus tard, le ministère de l’Intérieur a lancé deux recours judiciaires extraordinaires pour arrêter la diffusion de l’ensemble du programme, affirmant qu’ils détenaient les droits d’auteur de l’interview car elle avait eu lieu dans sa prison.

La Haute Cour et la Cour d’appel ont décidé que le documentaire d’ITV, Murder In Mind, pouvait être diffusé et qu’il a été regardé par une audience record à la télévision lors de sa diffusion en janvier 1993.

Mais les juges ont également décrété que le reste de l’entretien avec Nilsen, décédé en 2018, ne doit jamais être montré.

Maintenant, pour la première fois, Mike dévoile tous les détails de sa rencontre effrayante. . .

PREMIÈRE RENCONTRE

À la prison d’Albany, on nous a fait entrer dans une petite salle de stockage poussiéreuse, puis Nilsen a été escorté par un gardien. Avec ses vêtements délavés, sa peau blanche comme un cadavre et ses grandes lunettes, Nilsen aurait pu passer pour un universitaire débraillé.

— Je m’appelle Des, dit-il, sa main droite flottant. Une main qui avait étranglé, noyé et démembré de jeunes hommes. Ses doigts osseux et nicotinés s’enroulèrent doucement autour des miens et je me retrouvai à l’agripper fermement, comme si cela pouvait en quelque sorte annuler les sentiments inconfortables que je ressentais.

Paul Britton, le psychologue du ministère de l’Intérieur qui mènerait l’entretien, a commencé à expliquer comment les choses allaient progresser.

Nilsen l’interrompit. « Sans manquer de respect », a-t-il dit, comme les gens le font quand ils sont sur le point d’être carrément impolis, « Je préfère de loin le Dr Anthony Clare, de Radio 4. Je suis sûr que vous connaissez votre travail mais je suis un fan. de son. Il a une bonne idée de lui.

Je ne veux pas ressembler à un foutu monstre. Dennis Nilsen

Nilsen n’avait aucune intention de se conformer aux règles normales d’entretien, comme nous étions sur le point de le découvrir.

« J’aime être le centre d’attention », nous a-t-il dit, puis s’est tourné vers Paul en disant : « J’espère que vous en sortirez avec un peu de théorie, de connaissances et de compréhension, car ce serait bien de savoir que j’ai fait quelque chose. bon. »

Nous étions tous les deux en train de traiter mentalement cette remarque lorsque Nilsen a poursuivi : « Regardez Hitler. Hitler n’aurait pas été content du monde. Il aurait finalement dû le détruire.

À la fin de notre session, Nilsen a offert quelques conseils sur la façon de le filmer.

« J’espère que vous n’allez pas utiliser cet éclairage étrange », a-t-il déclaré.

« Je ne veux pas ressembler à un foutu monstre. »

LE PREMIER TUÉ

L’un des points d’eau préférés de Nilsen était le Cricklewood Arms, à environ un mile de son appartement au nord de Londres. Il a déclaré que dans la nuit du 30 décembre 1978, il était sorti « avec l’intention de se saouler à l’aveuglette ».

Au pub, il rencontra un jeune Irlandais qui, comme lui, avait été seul. Il le ramena à l’appartement de Melrose Avenue, où ils continuèrent à boire jusqu’au petit matin.

Nilsen nous a dit qu’il ne se souvenait pas de grand-chose du jeune homme, mais qu’il s’était réveillé au lit avec lui le lendemain matin et « sur l’impulsion du moment, j’ai ramassé une cravate qui était à proximité et j’ai commencé à l’étrangler » .

Nilsen a ajouté: « Je l’ai tiré du lit, en m’étouffant, jusqu’à ce qu’il perde connaissance. »

Ne sachant pas si sa victime était morte ou non, il a déclaré qu’il avait ensuite rempli un seau d’eau et y avait maintenu la tête de l’homme « jusqu’à ce que les bulles cessent de remonter à la surface ».

En 2005, interrogé par des détectives, Nilsen a formellement identifié cet homme comme étant Stephen Dean Holmes – en fait, pas du tout un homme, mais un garçon de 14 ans.

Nilsen a déclaré: «Après le meurtre, il y avait ce bourdonnement, un bourdonnement dans mon esprit. L’image de lui bourdonnait tout le temps.

Il a dit qu’il avait soulevé le cadavre et l’avait porté sur son épaule « dans un ascenseur de pompier », s’entrevoyant dans un miroir.

Il a ajouté: « C’était un spectacle si puissant, si puissant, de me voir comme ça. »

C’était la première fois que Nilsen accomplissait un rituel de mise à mort auquel il deviendrait accro.

La première étape avait été la sélection de sa victime – un homme plus faible, plus jeune et plus vulnérable.

La deuxième étape avait attiré sa victime vers l’appartement avec l’offre de quelque chose qu’il voulait – dans ce cas, de la boisson.

La troisième étape avait été le meurtre. Prévu. Prémédité. Organisé.

Maintenant, nous avons appris l’étape quatre – le lavage.

Nilsen fit couler son bain et y plongea le petit garçon nu.

Après le meurtre, il y avait ce bourdonnement, bourdonnement dans mon esprit. L’image de lui bourdonnait tout le temps. Dennis Nilsen

Il a dit : « Je ne sais pas vraiment pourquoi je l’ai lavé. C’était peut-être juste la propreté. Je pense que je le voulais à son meilleur pour mon fantasme.

Lorsque Nilsen a regardé l’adolescent nu et fraîchement lavé, il s’est vu.

Il a dit : « Curieusement, à ce stade, j’étais lui. Dans ma tête, j’étais lui aussi bien que moi.

Nilsen nous a raconté graphiquement qu’il avait eu des relations sexuelles avec le cadavre, et comment il avait ensuite dormi profondément cette nuit-là, son corps rassasié, son esprit apparemment déjà en train de se réconcilier avec ce qu’il avait fait et ce qu’il était maintenant.

Je ne pouvais plus le regarder directement – ​​le meurtrier qui racontait son premier meurtre aussi froidement que quelqu’un qui se souvenait de son premier jour à l’école.

CANNIBALE?

NILSEN a déclaré à son biographe Brian Masters qu’il n’avait jamais mangé aucune de ses victimes, insistant sur le fait qu’il était « strictement un homme au bacon et aux œufs ».

Je n’étais pas convaincu et j’avais posé la question de la consommation humaine à Nilsen dans une lettre mais n’avais reçu aucune réponse, alors qu’il avait répondu à toutes les autres questions.

Il est difficile de penser qu’il s’agissait d’un oubli de l’ancien fonctionnaire notoirement exigeant.

À la prison d’Albany, Paul Britton a de nouveau demandé. Une fois de plus, Nilsen a donné une réponse moins que directe.

« Cela ne m’intéressait pas. Cela ne faisait pas partie des fantasmes.

J’ai noté que ce n’était pas un déni complet.

Curieusement, il a également déclaré: « Les corps sont tous partis, tout est parti, il ne reste plus rien, mais oui, je ressens toujours une communion spirituelle avec ces personnes. »

C’était un étrange choix de mots pour un athée ardent, celui qui avait affirmé : « Dieu n’a pas fait l’homme, l’homme a fait Dieu.

Lorsqu’un prêtre bénit l’hostie de communion dans la messe catholique, on dit qu’un acte de «transsubstantiation» a lieu – l’hostie devient le corps de Jésus, donc lorsque le destinataire l’avale, Dieu est littéralement en lui.

Les corps sont tous partis, tout est parti, il ne reste plus rien, mais oui, je ressens toujours une communion spirituelle avec ces gens. Dennis Nilsen

Je suis totalement convaincu que Nilsen a menti sur son cannibalisme.

Non seulement parce que c’était quelque chose dont il aurait pu avoir honte, mais parce qu’il sentait qu’un tel aveu endommageait l’image qu’il essayait de se construire comme un « intellectuel » plutôt que comme un « fou » ou un « pédo ».

Deuxièmement, les secrets étaient le pouvoir. Conserver ce secret, et peut-être un ou deux autres, était le dernier pouvoir qu’il avait.

AUTRES CRIMES

DANS des lettres qui m’ont été adressées, dans l’interview à Albany et dans son autobiographie, Nilsen a insisté pas moins de six fois sur le fait qu’il n’avait tué que 12 personnes, et non 15, comme il l’aurait dit à la police lorsqu’il a été arrêté.

C’était, à ma connaissance, la première fois qu’un tueur en série cherchait à diminuer le nombre de ses victimes.

Généralement, les narcissiques cherchent à augmenter le nombre, à accroître leur notoriété.

Alors pourquoi Nilsen a-t-il tant insisté pour qu’il n’ait « que » tué 12 personnes ? Je pense que la réponse est plus simple qu’il n’y paraît.

Quand un tueur dit qu’il y a plus de corps, la police doit enquêter.

Nilsen ne le voulait pas, car il craignait que cela ne révèle des crimes honteux contre les femmes et les enfants qu’il espérait rester secrets.

De plus, les tueurs en série aiment les secrets, pour leur donner du pouvoir et du contrôle.

En décembre 2020, la nouvelle a été annoncée de la disparition d’une voisine enceinte de Nilsen lors de sa tuerie sur Melrose Avenue, alors qu’il possédait l’appartement du rez-de-chaussée et pouvait brûler des restes humains dans le jardin.

Bien qu’entouré d’une clôture de 6 pieds, l’espace était dominé par plusieurs maisons à occupants multiples dans son immeuble et les maisons environnantes.

Il est tout à fait possible qu’elle soit l’une des voisines qui l’ont confronté à propos des feux de joie et de la terrible odeur qu’ils auraient émise.

Certains criminologues ont écarté la possibilité de l’implication de Nilsen dans sa disparition, affirmant qu’une femme célibataire enceinte ne correspondait pas au profil de ses autres victimes.

Mais si sa liberté avait été menacée par l’exposition, alors je suis sûr qu’il l’aurait tuée, alors peut-être qu’il aurait eu tellement honte qu’il ne voudrait pas l’admettre, pas même à lui-même.

Extrait de The Dennis Nilsen Tapes de Michael Morley (Coronet, 8,99 £), publié le 5 août.

Propriété de Melrose Avenue à Cricklewood où Nilsen avait un appartement au rez-de-chaussée et a tué sa première victime Crédit : David New – Le Soleil

À l’intérieur de l’appartement de Nilsen à Muswell Hill, où le meurtre a continué Crédit : Getty

Le monstre, quittant le tribunal en 1983, a été découvert lorsque des os et de la chair obstruaient les drains Crédit : Rex

Nilsen a insisté pas moins de six fois sur le fait qu’il n’avait tué que 12 personnes, et non 15, comme il l’aurait dit à la police lorsqu’il a été arrêté. Crédit: News Group Newspapers Ltd