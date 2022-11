Je me suis retrouvé sur le mauvais vol de retour de vacances en Turquie – je ne l’ai réalisé qu’après avoir fait une remarque innocente

Un PASSAGER revenant de Turquie au Royaume-Uni a évité de justesse une énorme erreur de voyage après s’être assis et avoir réalisé qu’il était dans le mauvais avion.

Matt Hodgetts, 56 ans, de West Bromwich, West Midlands, rentrait chez lui après un voyage de deux semaines à l’étranger lorsqu’il s’est rendu compte qu’il avait pris un vol pour Gatwick au lieu de Birmingham.

Matt Hodgetts a pu monter à bord du mauvais avion à Crédit : Fourni/Matt Hodgetts

Il s’est rendu compte qu’il était dans le mauvais avion lorsque les passagers lui ont dit qu’ils partaient pour Gatwick Crédit : Alamy

L’homme de 56 ans était en vacances en Turquie avant de partir de l’aéroport de Dalaman

Le chauffeur de la camionnette n’est devenu curieux que quelque chose n’allait pas lorsqu’il a fait une remarque innocente aux autres passagers alors qu’ils étaient sur le point de décoller.

Matt a déclaré à The Sun Online: “J’avais traversé la passerelle aérienne, je suis monté dans l’avion, j’ai présenté ma carte d’embarquement alors je me suis assis.

“Je pouvais entendre tous ces accents de cockney mais je n’y pensais pas du tout.

“J’ai dit ‘J’ai hâte de retourner à Birmingham’ et ils m’ont tous souri et les gens ont commencé à rire, et ils ont dit ‘tu veux dire Gatwick?’ et ‘J’ai dit que vous vous moquiez de moi’.

“Je ne pouvais pas y croire et je pense qu’ils me regardaient probablement, ces autres passagers, en pensant ‘qu’est-ce qui se passe ici?’

“Eh bien, j’ai entendu ‘le capitaine parler’, et il a dit ‘Gatwick’.

“Dès que j’ai entendu Gatwick, je me suis levé de mon siège et j’ai dit:” Je vais à Birmingham, je ne vais pas près de Gatwick “.”

Matt avait visité la Turquie avec des amis et avait été réservé pour rentrer à Birmingham sur le vol Tui TOM415 à 20h50 le 29 octobre.

Le groupe a réussi l’enregistrement ensemble, mais a été séparé à la sécurité lorsqu’il a été écarté afin que les agents puissent vérifier son sac contenant son insuline.

Il dit qu’une fois qu’il est sorti de ce « charlatanisme de 15 minutes », il s’est dirigé vers la porte.

Pendant qu’il était traité, Matt a montré son passeport et sa carte d’embarquement aux agents de sécurité.

Il a dit: “Elle a dit” tête baissée “, alors c’est ce que j’ai fait, j’ai suivi tout le monde.

“Vous savez ce que c’est dans les aéroports, vous êtes à la retraite au moment où vous passez.”

Matt dit qu’il a montré à une hôtesse de l’air d’EasyJet sa carte d’embarquement pour son vol Tui, mais personne n’a compris qu’il était dans le mauvais avion.

Au lieu de cela, Matt dit qu’on a demandé à Matt de déplacer les sièges pour qu’une famille puisse s’asseoir sur celui qui lui avait été attribué.

Il a expliqué: “J’ai dit ’21A’, elle a dit ‘es-tu ici tout seul?’ J’ai dit ‘oui’, elle a dit ‘ça ne te dérange pas d’échanger parce qu’il y a une famille qui veut s’asseoir ensemble’, j’ai dit ‘pas de problème, elle a dit ’19c alors’.”

Mais quand il a marché jusqu’au 19C, quelqu’un d’autre était déjà à ce siège aussi, alors on lui a donné un autre siège dans l’île.

Matt a déclaré: “Je suis descendu, je suis arrivé à mon siège réattribué, 19C au lieu de 21A et c’était plein, j’ai dit” On vient de me demander de m’asseoir au 19C parce que quelqu’un d’autre est à ma place “, alors ils ont dit” don ne t’inquiète pas pour ça, reste assis là.”

‘BLIME’

Quand il a finalement réalisé qu’il allait atterrir à environ 118 milles de l’endroit où il voulait vraiment aller, il s’est dirigé vers l’avant de l’avion.

Il a déclaré: “J’ai dû attendre environ cinq minutes, car ils avaient déjà enlevé la porte, et ils ont dû rattacher la porte et ouvrir la porte.

“Je paniquais et je disais à l’hôtesse de l’air ‘mon vol pour Birmingham n’est pas parti, n’est-ce pas?’ Je suis sûr qu’elle a dit “c’est EasyJet, nous partons pour Gatwick”.

Ils rattachèrent le pont et Matt fut dirigé vers le couloir qu’il devait emprunter pour son vol.

Il a déclaré: “C’était drôle, mais je pensais ‘putain’, je n’arrivais pas à croire que j’étais réellement monté dans l’avion.

“J’étais juste content que mon avion n’ait pas décollé. J’étais tellement soulagé.”

Un porte-parole d’EasyJet a déclaré à The Sun Online que l’affaire avait été rapidement traitée et s’est excusée pour la gêne occasionnée.

Il a déclaré: “Nous enquêtons auprès de l’aéroport de Dalaman et auprès de notre compagnie aérienne partenaire qui opérait ce vol pour le compte d’EasyJet.

“Dès que l’erreur a été réalisée, avant le départ, le passager a été transféré sur son vol correct qui était embarqué en même temps par la même porte et nous sommes désolés pour la gêne occasionnée.

“Le passager ayant effectué les contrôles de sécurité, à aucun moment la sécurité du vol n’a été compromise.

“La sécurité de nos passagers est toujours notre priorité absolue.”