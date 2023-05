Je me suis retrouvé sans abri après que mes voisins se sont plaints de mon travail – je me sens trahi

UNE FEMME dit qu’elle s’est retrouvée sans abri après que ses voisins se sont plaints de son travail.

La musicienne Fiona Fey, 35 ans, a déclaré qu’elle se sentait «trahie» alors qu’elle était «forcée de quitter» son appartement du sud de Londres après avoir reçu un avis de réduction du bruit du conseil.

Fiona Fey dit qu’elle a été forcée de quitter son appartement du sud de Londres en raison de plaintes concernant le bruit Crédit : Instagram

Fiona vit maintenant avec des amis et ses affaires sont entreposées après avoir pris la décision de déménager ailleurs.

Le conseil de Lewisham a déclaré avoir tenté de servir de médiateur entre la musicienne professionnelle et ses voisins, mais les négociations se sont avérées infructueuses.

Avant de recevoir l’avertissement du conseil le 4 avril, Fiona a déclaré qu’elle avait l’habitude de donner des cours particuliers et de pratiquer le piano et la guitare ainsi que le chant et le «sifflement bas» dans son appartement, ainsi que des projets d’enregistrement pour son groupe de pop folk Something Sleeps et son deuxième groupe médiéval Baebes.

Fiona a déclaré à MyLondon : « Je n’ai pas été expulsée, je ne pouvais pas mettre de musique dans mon appartement. C’est la nature du travail d’être musicien.

«J’avais l’habitude d’enseigner le piano à Lewisham quatre jours par semaine après l’école, et pendant la journée, je pratiquais et enregistrais divers projets.

« J’ai arrêté de jouer du piano en octobre parce que mes voisins disaient que c’était trop fort. Depuis, j’ai joué à trois reprises et mon voisin du dessous a commencé à frapper à ma porte très agressivement. J’ai appelé la police. Ça n’a pas l’air violent, mais c’est vraiment effrayant.

« Le conseil n’a pas pris en compte le niveau d’agression et vivre seul, c’était très désagréable. »

Fiona a ajouté qu’elle pratiquerait également un « sifflet bas » qui, selon elle, n’était que de 80 décibels.

Elle a dit qu’elle chanterait aussi, mais a ajouté qu’il s’agissait principalement de jouer de la guitare, « principalement du pincement des doigts », ce qui, selon elle, était « assez silencieux ».

Fiona a également déclaré qu’elle n’était restée à la maison que deux jours au cours de la quinzaine précédente – avant la publication de l’avis – et qu’elle avait été occupée à répéter.

Elle a ajouté qu’elle était sortie de la maison tous les jours et qu’elle avait également été absente tout le week-end.

Fiona a affirmé qu’elle n’avait même pas été à la maison deux jours complets parce qu’elle était allée travailler pour enseigner.

Elle a dit qu’il n’y avait « aucun intérêt » à ce qu’elle vive dans l’appartement maintenant, car ce serait une perte d’argent de payer pour un endroit où elle ne pourrait pas être.

Fiona a décrit les représentants du conseil qui ont visité comme «intimidants», ajoutant qu’elle se sentait «trahie, ligotée; en colère et contrariée » et qu’elle a été traitée comme une « criminelle ».

Elle a décrit la rencontre comme « très intimidante » et « très bouleversante ».

Le conseil de Lewisham a déclaré qu’il n’avait d’autre choix que de signifier l’avis à Fiona.

Un porte-parole de l’autorité a déclaré: «Nous sommes au courant de problèmes de bruit dans une résidence depuis novembre 2022 impliquant de la musique forte, le jeu d’instruments et le chant, entraînant de nombreuses plaintes.

« Nous célébrons la musicalité et la créativité de notre arrondissement et reconnaissons le droit des gens à jouer d’un instrument chez eux.

« Nous n’intervenons que lorsque nous recevons des plaintes et essayons toujours de les résoudre à l’amiable, ce qui est équilibré et peut inclure une médiation.

«Lewisham Homes s’est entretenu avec le locataire en janvier 2023 et a été informé que nous continuerions de surveiller la situation.

« À la suite des plaintes pour bruit, une saisine en médiation a été faite à la mi-janvier 2023.

«Après la médiation, le locataire a refusé d’accepter un accord de bon voisinage ou des heures de répétition pour éviter d’autres problèmes.

«Lewisham Homes a indiqué à un témoin professionnel qui s’est rendu au domicile du plaignant en février 2023, le rapport de ce témoin professionnel a confirmé que la musique de la résidence était audible au domicile du plaignant et était à un niveau déraisonnable.

«Lewisham Homes et le conseil de Lewisham ne prennent pas de telles décisions à la légère et ont essayé d’éviter l’application, ce qui n’est jamais fait qu’en dernier recours.

« Dans ce cas, malheureusement, lorsque nous avons essayé d’explorer des offres et des solutions raisonnables pour trouver un équilibre, le locataire a refusé de s’engager et nous avons reçu plusieurs autres plaintes.

« Une nuisance légale est définie comme une perturbation qui porte atteinte au droit d’une personne de jouir de son domicile ou qui nuit à la santé d’une personne.

« C’est bien plus qu’une simple gêne ou être conscient de quelque chose, c’est pourquoi nous évaluons toujours chaque situation individuellement. Plus de détails à ce sujet peuvent être trouvés sur notre site Web.

Alors que Fiona a reconnu qu’il y avait plusieurs plaintes, elle dit qu’elles ont toutes été faites par la même personne.

Elle a déclaré: « Leur allégation selon laquelle j’ai refusé de m’engager est également fausse, comme en témoigne la vidéo liée à la pétition originale. »