Je me suis retrouvé avec une peau flasque et des seins flasques après avoir perdu 70 livres avec Ozempic et Mounjaro – mais je n’ai pas honte de mon corps : une mère de trois enfants subit un lifting des seins après une perte de poids spectaculaire.

Une mère qui s’est retrouvée avec des seins flasques après avoir perdu 70 livres (5e) grâce à des programmes minceur affirme qu’elle n’a pas « honte » d’avoir subi une abdominoplastie et un lifting des seins.

Courtney Kleinebreil, de l’Arkansas, en avait « marre » de peser plus de 300 livres et a juré en 2021 de se donner six mois pour « être en bonne santé ».

Après être passée à un régime pauvre en glucides, son médecin a recommandé à la jeune femme de 28 ans de commencer à prendre Wegovy pour accélérer sa perte de poids, puis est passée à Mounjaro.

En juin 2023, lorsqu’elle a arrêté les injections, elle se retrouvait avec près de 2,7 kg d’excès de peau sur le ventre, qu’elle a décrit comme une « poche ».

En juillet dernier, Mme Kleinebreil, mère de trois enfants, a franchi le pas et a subi une intervention esthétique pour resserrer les muscles du ventre.

En juillet dernier, Mme Kleinebreil, mère de trois enfants, a franchi le pas et a subi une intervention esthétique pour resserrer les muscles du ventre. Plus tôt cette année, elle a subi un lifting des seins avec transfert de graisse pour réparer ses seins triple D « dégonflés », détaillant son parcours sur les réseaux sociaux.

Elle a déclaré à ses 527 000 abonnés sur TikTok qu’ils étaient également « très bas » et « déséquilibrés » après sa perte de poids spectaculaire.

Après son opération, elle a ajouté qu’elle était « tellement heureuse » et qu’elle « aimait déjà » les résultats.

Le sémaglutide (vendu sous les noms d’Ozempic et Wegovy) et le tirzépatide (Mounjaro) ont été salués comme une avancée monumentale dans la guerre contre l’obésité.

Les stylos, pris une fois par jour, trompent le cerveau et font croire au corps qu’il est rassasié, réduisant ainsi l’appétit.

Des essais montrent que le sémaglutide, fabriqué par la société danoise Novo Nordisk, aide les utilisateurs à perdre jusqu’à 33 livres (15,3 kg) en moyenne en un an environ.

Des études sur Mounjaro, réalisées par le géant pharmaceutique américain Eli Lilly, suggèrent que le médicament pourrait aider les personnes obèses à perdre jusqu’à 22,5 pour cent de leur poids corporel en 72 semaines.

Pourtant, les meilleurs chirurgiens plasticiens signalent une augmentation du nombre de patients cherchant à se faire soigner après avoir rapidement perdu du poids grâce aux médicaments – et ils préviennent que sans ces opérations, beaucoup seraient défigurés, voire handicapés.

La perte soudaine de graisse entraîne également une série de problèmes corporels, les utilisateurs d’âge moyen et plus âgés étant les plus touchés.

Un nombre croissant d’utilisateurs d’Ozempic sur les réseaux sociaux se plaignent de se retrouver avec des traits du visage décharnés, une peau affaissée « de bougie fondue », des seins « vides » et une perte de cheveux – qui ne sont pas considérés comme un effet secondaire direct du médicament mais une conséquence dramatique. minceur.

L’analyse suggère que le coût de la lutte contre les effets d’entraînement des vaccins sur le NHS pourrait s’élever à plus de 100 millions de livres sterling par an.

Mme Kleinebreil l’a dit à ses 527 000 abonnés sur TikTok: « J’ai commencé à prendre Wegovy, et cela a relancé ma perte de poids. J’ai eu une très bonne expérience avec le médicament.

« Je n’ai eu aucun effet secondaire indésirable ; J’avais juste l’impression que cela pouvait m’aider avec les fringales et le bruit de la nourriture.

«Mais trois mois après avoir pris le médicament, mon mari a changé d’emploi et, avec cela, nous avons changé d’assurance.» Du coup, Wegovy n’était plus couvert par mon nouveau régime d’assurance. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à prendre Mounjaro.

Après son opération en juillet, elle s'est tournée vers TikTok avec des vidéos avant et après affichant son incroyable transformation. Elle a déclaré: « Je n'aurai jamais honte de ce corps avec un ventre plein de peau lâche », ajoutant qu'elle était maintenant « très heureuse de mon corps après une abdominoplastie ».

« Dans l'ensemble, j'ai perdu 130 livres au cours de mon parcours de perte de poids, dont environ 70 livres perdues lorsque je prenais des médicaments. »

« Dans l’ensemble, j’ai perdu 130 livres au cours de mon parcours de perte de poids, dont environ 70 livres perdues lorsque je prenais des médicaments. »

Elle a déclaré: « Je n’aurai jamais honte de ce corps avec un ventre plein de peau lâche », ajoutant qu’elle était maintenant « très heureuse de mon corps après une abdominoplastie ».

Puis en avril, quelques jours après sa deuxième opération, un lifting des seins, elle a déclaré que les seins étaient toujours « très enflés » mais que le niveau de douleur était « super gérable ».

Parler à Santé des femmes, Mme Kleinebreil, qui ne prend plus les vaccins, a déclaré : « J’essaie de me concentrer sur l’apport d’éléments sains dans mon corps et de m’assurer d’avoir suffisamment de protéines dans mon alimentation. Je mange consciencieusement, mais je ne surveille pas tout.

«Je continue aussi à faire de l’exercice. J’aime beaucoup suivre des cours de fitness et j’ai recommencé à jouer au tennis. J’ai appris à aimer bouger mon corps.

« Cela ne veut pas dire que j’étais heureux d’arrêter de prendre Mounjaro – c’est difficile de se débarrasser de quelque chose qui a été utile – mais j’ai appris à tirer le meilleur parti de ma situation. »

Les chiffres suggèrent qu’environ un tiers des patients qui se retrouvent avec des plis cutanés redondants développent des infections ou d’autres affections cutanées graves, telles que des ulcères.

Selon les dernières données, les problèmes digestifs étaient les effets secondaires les plus fréquemment signalés du tirzépatide, l’ingrédient actif du Mounjaro. Parmi eux, environ un participant sur cinq souffrait de nausées et de diarrhée, et environ un sur dix signalait des vomissements ou de la diarrhée.

Une étude récente a révélé que le coût du traitement d’une plaie qui ne guérit pas – y compris les médicaments, le temps de soins infirmiers et le traitement hospitalier – pourrait atteindre 7 886 £ par patient.

Parallèlement, un patient sur dix est susceptible de développer une dépression ou une anxiété, et un sur 20 en sera gravement atteint.

Les chirurgiens estiment que le coût du traitement d’une maladie mentale grave s’élève à près de 5 000 £ par patient et par an.

Les dernières données du NHS montrent que 26 pour cent des adultes en Angleterre sont obèses et que 38 pour cent sont en surpoids mais pas obèses.

Les experts ont souligné le manque d’exercice et une mauvaise alimentation riche en aliments ultra-transformés comme étant les principaux facteurs responsables de l’épidémie d’obésité au Royaume-Uni.

Wegovy a été approuvé par le NHS l’année dernière, spécifiquement pour la perte de poids.

Mais les critères d’éligibilité pour les personnes souhaitant obtenir le médicament sur le NHS – pour le tarif de prescription standard de 9,90 £ en Angleterre – sont stricts.

Mounjaro était donné le feu vert de l’Institut national d’excellence en santé et en soins (Nice) pour NHS à utiliser en septembre pour les patients atteints de diabète de type 2 qui ne contrôlent pas leur état.

Il n’est pas encore utilisé par les services de santé pour l’obésité.

Mais en février, il a été rendu disponible en privé en Grande-Bretagne, les cliniques facturant environ 40 £ pour une semaine d’approvisionnement.