Je me suis retrouvé avec une maison pleine d’ordures et une porte cassée après que des constructeurs de cow-boys m’aient volé 5 000 £ – je suis gelé

Une PENSIONNÉE a été «dévastée» après qu’un constructeur de cow-boys l’ait escroquée de 5 000 £ pour une nouvelle cuisine – puis s’est effondrée après seulement quatre jours.

Betty Jones, 87 ans, a déclaré que le commerçant douteux avait laissé derrière lui des monticules de désordre et une porte cassée qui l’avait laissée “gelée” alors qu’elle se dirigeait vers l’hiver.

Betty Jones s’est retrouvée avec une maison encombrée après que les constructeurs de cow-boy se soient enfuis avec son argent Crédit : Betty Jones

La femme de 87 ans dit qu’elle quitte la maison tous les jours car elle “ne supporte pas” de regarder l’état de sa maison Crédit : Betty Jones

Après avoir eu du mal à trouver un homme de métier pour la rénovation de sa cuisine, Betty a pensé que ses prières avaient été exaucées lorsqu’un homme nommé “Michael” s’est présenté à sa porte plus tôt ce mois-ci et a offert ses services.

La femme de 87 ans, de Chingford, à Londres, a déclaré qu’elle n’accepterait “jamais” d’habitude l’aide d’un commerçant voyou, mais a estimé qu’elle pouvait lui faire confiance après avoir reçu une aide supplémentaire et une réduction.

Mais l’octogénaire a déclaré qu’elle s’était rapidement méfiée, car il se présentait avec de jeunes ouvriers et exigeait d’être payé quotidiennement pour leur salaire.

Comme sa cuisine devait être protégée contre l’humidité de l’extérieur, Betty a déclaré qu’elle était également persuadée de laisser le constructeur faire le travail car il a dit qu’il le ferait à un prix moins cher que n’importe qui d’autre.

Cependant, ce travail supplémentaire a conduit la retraitée à se faire escroquer encore plus d’argent, car il l’a convaincue de débourser un supplément pour creuser une “nouvelle fondation”.

Elle a déclaré au Sun: “C’est alors qu’il m’a demandé 2 000 £ supplémentaires – mais il ne l’a jamais fait.

“Je lui ai donné de l’argent, et je sais que je n’aurais pas dû le faire, mais il était tellement intimidant.”

Betty a déclaré que lorsqu’il avait commencé son travail, le mystérieux commerçant était en fait “très gentil” et lui proposait de lui livrer de la nourriture pendant ses pauses déjeuner.

Mais le projet s’est rapidement détérioré après qu’elle ait refusé de continuer à payer les jeunes ouvriers jusqu’à ce que davantage de travaux aient été effectués dans sa cuisine.

Elle a ajouté: “Il avait l’air d’aller bien, puis il a commencé à faire venir des jeunes garçons avec un salaire journalier – il avait donc besoin d’argent tout de suite.

“Il n’arrêtait pas de demander plus d’argent, alors j’ai dit ‘non, pas avant que tu aies fini le travail'”.

Mais le quatrième jour de la rénovation de la cuisine, Betty a été stupéfaite de revenir d’un rendez-vous chez le médecin dans une maison vide, une cuisine à moitié finie et une pièce de devant couverte d’ordures.

“Il venait juste de partir”, a-t-elle dit.

“Il a laissé des plaques de plâtre et des sacs de plâtre dans ma pièce de devant, et je ne peux même pas les ramasser et les déplacer.

“J’allais revenir des médecins et prendre son numéro de voiture, mais il était déjà parti. J’aurais juste aimé avoir son numéro de voiture maintenant.

“Il venait juste de partir. Il n’a fait qu’une partie de la cuisine, rien d’autre. J’ai été victime d’une arnaque – quelqu’un a frappé à ma porte et j’ai baissé ma garde.”

‘NE SAIT PAS QUOI FAIRE’

Elle a ensuite désespérément essayé d’entrer en contact avec le constructeur de cow-boys, mais a été dévastée de se rendre compte qu’on lui avait donné une fausse carte de contact et qu’elle n’avait aucun moyen de retrouver l’homme ou son argent.

Elle a déclaré: “Il a dit qu’il avait une entreprise, mais pas comment elle s’appelait. Ensuite, je me rends compte qu’il m’a donné une fausse carte.

“Quand je suis revenu et qu’il est parti, j’ai appelé ces numéros sur la carte et les gens à l’autre bout n’avaient jamais entendu parler de lui.”

Betty a ajouté qu’elle avait payé une porte qu’il n’avait pas livrée et qu’elle se retrouvait maintenant avec une porte cassée avec un espace de trois pouces au bas qui laisse entrer une brise “glaciale”.

“J’ai maintenant trois pouces d’espace sous ma porte donnant sur le jardin, et j’ai dû essayer de le rembourrer à cause des courants d’air et du froid.”

Maintenant en baisse de milliers de livres et avec sa pièce de devant remplie d’armoires de cuisine et de sacs de plâtre, la femme de 87 ans est dépassée et sent qu’elle a été exploitée.

Il avait l’air si gentil… mais ensuite il est devenu si menaçant Betty Jones, 87 ans

“Je ne sais tout simplement pas quoi faire. Je veux que ce truc sorte, et je dois juste essayer de passer outre ce qui m’est arrivé”, a-t-elle déclaré.

“Je n’aurais jamais pensé que je serais dans cette situation, mais je le suis, simplement parce que j’ai baissé ma garde.

“Il n’a même pas remis les étagères dans mes placards – mais il n’arrêtait pas de demander de l’argent.”

La femme de 87 ans a déclaré qu’elle ne connaissait pas bien ses voisins et qu’elle avait peur de demander de l’aide, mais qu’elle craignait maintenant de se diriger vers un Noël sombre avec une maison remplie d’immeubles encombrés.

“Je ne connais personne qui puisse venir et le prendre.

“Il venait juste d’aller jeter ce truc dans ma pièce de devant, maintenant c’est Noël et tout ce que je veux, c’est qu’il soit parti.

“Je sors tous les jours juste parce que je ne supporte pas de regarder ma pièce de devant. Je n’aime pas demander de l’aide, mais en regardant ça, je ne peux rien faire – c’est terrible.”

L’octogénaire dit qu’elle “ne sait pas quoi faire” Crédit : Betty Jones