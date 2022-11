Je me suis retrouvé avec une blessure de la taille d’une balle de golf dans le dos après une morsure d’araignée – j’étais terrifié que des œufs éclosent en moi

Un directeur d’hôtel craignait que des œufs d’araignées ne poussent à l’intérieur d’elle après qu’une morsure de la taille d’une balle de golf ait gonflé sur son dos.

Emmeline Botfield est devenue terrifiée à l’idée d’héberger des bébés arachnides après qu’un pincement désagréable ait laissé un sac gonfler à plusieurs reprises sur son dos.

Emmeline Botfield était terrifiée que des œufs d’araignées poussent en elle après la mauvaise morsure Crédit : Kennedy News and Media

Le directeur de l’hôtel s’est retrouvé avec une «tache extraterrestre acide laide» qui ne cesse de refaire surface Crédit : Kennedy News

L’homme de 46 ans, originaire des West Midlands, a été attrapé par l’araignée en juillet 2018, lorsqu’un voyage dans un café en plein air a tourné au vinaigre.

Après avoir ressenti une piqûre, elle a dit que la morsure s’est alors boursouflée et l’a laissée alitée pendant des jours avec de la fièvre tandis que des épingles et des aiguilles “atroces” lui abattaient le bras.

Bien qu’elle ait fini par guérir, un an plus tard, l’ampoule pétillante a réapparu avec vengeance, lui donnant l’impression d’avoir été “frappée par une voiture”.

Emmeline a depuis connu six autres “poussées” désagréables et dit que la morsure de son omoplate a même entraîné des lésions nerveuses.

La morsure a également entraîné un cas récurrent de zona – une infection qui refait surface chaque fois que son système immunitaire est faible.

Avec ses « poussées » qui s’aggravent à chaque fois, elle partage maintenant son expérience pour sensibiliser à l’importance de faire vérifier les piqûres.

Emmeline a déclaré: “Les choses vous passent par la tête – je pensais que l’araignée avait pondu des œufs dans mon corps.

“J’étais pétrifié. Je pensais qu’ils étaient endormis et ça m’a vraiment fait peur.

“J’ai eu sept poussées au cours des deux dernières années et la plus récente a été la pire qu’elle ait jamais été.

“C’était comme si de l’acide était versé sur mon dos et me brûlait constamment, c’est la seule façon dont je peux le décrire.

“Et les épingles et les aiguilles – la douleur de choc qui traversait mes bras était terrible.”

Emmeline a admis qu’au début, elle avait rejeté le pincement comme rien de grave, bien qu’il ait initialement atteint la taille d’une pièce de dix pence.

Elle a ajouté: “Je n’y ai pas pensé jusqu’à cette nuit où ça a fait des cloques.

“En 24 heures, il s’est littéralement enflammé et il y avait plusieurs bulles et pointes noires dans les poches de la morsure.

“J’avais de la fièvre, j’allais très mal et j’avais des picotements dans le bras.”

C’est littéralement comme si vous aviez été renversé par une voiture, vous n’aviez plus d’énergie, vous vous sentiez étourdi et désorienté et vous aviez des douleurs. Emmeline Botfield

“Ma famille l’a baigné avec du TCP et ils devaient retirer ces poches presque à bulles d’eau avec des pointes dans mon dos”, a-t-elle poursuivi.

“La douleur était atroce – j’ai eu quatre jours d’arrêt de travail, j’étais totalement et complètement cloué au lit.

“J’étais en délire et j’avais un bas de pyjama et un haut que je pouvais remonter sur le devant et faire descendre [at the back] et je ne pouvais pas avoir de couverture sur moi ni me toucher, ma peau était rouge crue.”

Elle a dit que ses poussées récurrentes commencent normalement par une simple épaule douloureuse, avant qu’elle ne gonfle “comme une vilaine tache extraterrestre acide – cette fois, je dirais que c’est la circonférence d’une balle de golf”.

“Je ne m’attendais pas à avoir une réaction à long terme à la morsure”, a-t-elle ajouté.

“Si quelqu’un se fait mordre, par une araignée ou n’importe quel type de morsure, faites-le vérifier – ne vous laissez pas tromper parce qu’il me reste quelque chose qui s’embrase maintenant.

“Si j’avais pu avoir un autre traitement ou quelque chose au départ et que je l’avais étudié davantage, je ne pense pas que je serais probablement dans la situation dans laquelle je me trouve maintenant.

“Maintenant, je dois les obtenir [doctors] pour enquêter, je dois donc les forcer à faire quelque chose de plus pour moi plutôt que de simplement me faire passer pour moi.

Emmeline a été hospitalisée après que son voyage dans un café en plein air a tourné au vinaigre Crédit : Kennedy News and Media