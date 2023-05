Je me suis retrouvé avec des seins O-cup après qu’une condition médicale les ait fait gonfler – mais maintenant je les ai utilisés pour gagner 250 000 £

UNE FEMME dont les seins ont gonflé de six tailles de soutien-gorge en raison d’une maladie rare a raconté comment elle les a utilisés pour gagner plus de 250 000 £.

Pamelia James, 27 ans, qui n’a pas souhaité révéler son vrai nom, a été stupéfaite lorsque ses seins ont soudainement gonflé jusqu’au bonnet O en seulement 14 mois.

Pamelia James a été stupéfaite lorsque ses seins ont gonflé de six tailles de soutien-gorge 1 crédit

La star d’OnlyFans a reçu un diagnostic de gigantomastie en mars de l’année dernière 1 crédit

L’ancienne femme de ménage, qui vit à Melbourne, en Australie, a reçu un diagnostic de gigantomastie en mars de l’année dernière après que ses bonnets J aient grossi.

La maladie rare provoque une croissance rapide et excessive du tissu mammaire.

Pamelia a été ébranlée par la nouvelle et les regards importuns d’étrangers, avant de réaliser que cela lui permettrait de capitaliser sur un « créneau » sur le marché.

Elle avait rejoint OnlyFans en janvier 2018 avant de développer une gigantomastie, rapportant environ 31 000 £ chaque année avec des clichés sexy.

Mais alors que ses seins continuaient à gonfler, son solde bancaire augmentait également.

Le modèle tatoué affirme que ses revenus se sont multipliés au cours de la dernière année, la voyant gagner plus de 250 000 £ avec son contenu risqué.

Pamelia attribue son boom du nombre d’abonnés à son buste en croissance rapide, qui a augmenté de 14 cm en seulement sept mois.

Elle a expliqué: « Parce que c’est un créneau si unique, cela a vraiment amplifié le montant que je gagne sur OnlyFans. »

Cependant, bien que ses gros atouts lui aient valu une énorme somme d’argent, la créatrice de contenu pour adultes admet qu’il y a des pièges à avoir d’énormes seins.

Pamelia a d’abord remarqué que sa poitrine grossissait de seconde en seconde car elle était devenue trop grande pour son soutien-gorge préféré et était paralysée par des maux de dos.

Elle a rendu visite à son médecin généraliste en janvier 2022, qui a suggéré que la lourdeur de ses seins pourrait être la source du problème tout en la référant à un chirurgien.

La star d’OnlyFans a ensuite été diagnostiquée avec une gigantomastie, ce qui, selon elle, a eu un énorme impact mental et physique sur son corps.

Pamelia a déclaré: « Cela me cause des maux de dos, des douleurs aux épaules et juste des douleurs partout. »

La maladie peut être causée par une série de facteurs, notamment des changements hormonaux, des médicaments et des maladies auto-immunes.

Mais on ne sait toujours pas ce qui a déclenché l’état de Pamelia.

Elle souffre également du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) et subit des tests pour voir si les deux conditions pourraient être liées.

La poitrine de Pamelia mesure actuellement 139 cm, ce qui signifie qu’elle a du mal à trouver des vêtements qui conviendront à son gros buste.

Elle a poursuivi en disant: « Je dois acheter mes vêtements dans des magasins de grande taille et ils ne sont pas pour des gens comme moi.

« Il y a beaucoup de vêtements et de styles que je ne peux pas porter car ils sont trop révélateurs et mettent les autres mal à l’aise.

« Je reçois beaucoup de regards. »

Bien qu’il ait ri jusqu’à la banque cette année, le créateur d’OnlyFans prévoit maintenant de subir une réduction mammaire à l’avenir.

Elle a l’intention de réduire de moitié la taille de ses seins à un moment donné l’année prochaine – même s’il y a un risque que sa grosse poitrine revienne.

Cependant, elle cherche désespérément à atténuer certains des inconforts liés aux bonnets O – même si elle perd son influence OnlyFans.

Pamela a déclaré: « L’argent a définitivement joué dans mon esprit, mais je suis sûr que mentalement et physiquement, c’est la meilleure décision.

« Je vais définitivement perdre des abonnés sur OnlyFans.

« Je parle ouvertement d’obtenir une réduction et environ 70 % de mes abonnés me disent de ne pas bénéficier de la réduction.

« Les commentaires me font vraiment remettre en question la décision. Ils me font me demander si c’est le bon choix, mais j’en suis sûr.

« C’est inconfortable et je m’en remets. »

Elle essaie donc de tirer profit de son succès sur le site d’abonnement pour adultes alors qu’elle peut encore économiser et acheter une maison « en espèces ».

Elle a ajouté: « Dans l’ensemble, je suis contente que cela m’arrive.

« J’ai pu ouvrir les yeux des gens sur la gigantomastie, je suis content d’en avoir fait l’expérience. »

Nous avons déjà raconté comment une femme atteinte de gigantomastie a déclaré qu’elle avait reçu l’ordre de perdre du poids par des trolls pour diminuer la taille de son soutien-gorge.

Mais Joka, 21 ans, a riposté et les a éduqués sur la maladie rare, expliquant « ça ne marche pas comme ça ».

Et une autre victime qui possède des seins époustouflants de 102 ZZZ-cup dit qu’elle a besoin de sécurité pour repousser ses admirateurs.

Annie Hawkins-Turner, 66 ans, dit qu’elle est raillée par des inconnus tous les jours pour ses énormes seins, mais a juré qu’elle n’obtiendrait jamais de réduction.

Elle veut subir une réduction mammaire l’année prochaine après avoir récolté plus d’argent OnlyFans 1 crédit