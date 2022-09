Je me suis retrouvé à cracher du sang après qu’un horrible accident d’eau a forcé mes côtes dans mes poumons pendant des vacances thaïlandaises

Un touriste BRITANNIQUE a été transporté d’urgence à l’hôpital pour une hémorragie interne après un horrible accident lors d’une promenade sur l’eau en Thaïlande.

Callum Ryan, 21 ans, de Milton Keynes, Buckinghamshire, s’est retrouvé à cracher du sang après un “atterrissage douteux” au parc aquatique du Grand Canyon dans la station balnéaire thaïlandaise de Chiang Mai.

Brit Callum Ryan, 21 ans, a subi des blessures d'horreur dans un parc aquatique en Thaïlande

Il a visité le parc aquatique du Grand Canyon dans la station balnéaire thaïlandaise de Chiang Mai

Callum a visité le pays avec sa petite amie, Beth Colley, 19 ans, à gauche

Après avoir effectué un backflip qui a mal tourné, les poumons de Callum ont fini par toucher ses côtes, les faisant saigner.

Au début, le créateur numérique a déclaré qu’il ne réalisait pas que quelque chose n’allait pas.

Mais après un voyage en autocar de trois heures et demie après l’incident, Callum se sentait si mal qu’il a dû se rendre à l’hôpital le plus proche.

Le lendemain, on lui a fait passer une radiographie et on lui a dit qu’il s’était disloqué les côtes et avait endommagé ses deux poumons.

Il s’était rendu en Thaïlande avec sa petite amie, Beth Colley, 19 ans.

Callum a déclaré: “Il y avait un gros coussin gonflable au parc aquatique sur lequel vous sautez et j’ai pensé:” Essayons-le “.

“Ma copine, Beth, est partie la première – il y avait une chute de cinq mètres pour sauter sur le coussin – elle a fait un saut périlleux arrière dans l’eau depuis le coussin qui l’a propulsée dans les airs.

“J’ai pensé que je ferais un saut périlleux arrière et j’ai demandé aux deux plus grands gars de sauter sur le coussin en même temps.”

Callum a déclaré que les employés du parc aquatique lui avaient dit qu’ils n’avaient jamais vu de toute façon monter aussi haut que lui.

“J’ai atterri de manière douteuse, à plat sur le dos”, a-t-il déclaré. “Dès que j’ai atterri dans l’eau, j’ai su que j’avais fait quelque chose de mal.”

Il a ajouté: “J’ai nagé sous l’eau et à la seconde où j’ai touché l’air, j’ai eu une poignée de sang.

“D’emblée en deux ou trois secondes, j’ai craché une poignée de sang et ça a duré 30 minutes.”

Callum a été contraint de voyager seul en autocar pour retourner à Chiang Mai pour se rendre à l’hôpital, ce qui, selon lui, était assez basique, avec des “pigeons se promenant” dans le service.

Cependant, il a dit que le personnel était “serviable” et faisait tout ce qu’il pouvait.

Il a reçu une radiographie pour vérifier les dommages internes et des analgésiques prescrits.

Callum a déclaré qu’il envisageait de rentrer tôt au Royaume-Uni, mais qu’il ne pouvait pas se permettre de changer son vol.

“Après notre arrivée à Pye, nous sommes allés à Chiang Mai pour nous rendre à l’aéroport, j’ai donc dû refaire le voyage”, a-t-il déclaré.

“Nous nous sommes ensuite envolés pour Hanoï au Vietnam et avons parcouru tout le Vietnam.”

Les frais de santé de Callum ont été couverts par une assurance maladie totalisant jusqu’à 2 855 bahts thaïlandais (65,66 £), et il s’est depuis complètement rétabli.

Il a ajouté qu’il ne pensait pas qu’il prendrait à nouveau le même risque qu’au parc aquatique.

“Mais quand je suis dans cet environnement, je deviens stupide”, a-t-il déclaré. “Je suis un accro à l’adrénaline pour ce genre de choses.”

The Sun Online a approché le parc aquatique du Grand Canyon pour commentaires.

Callum est un "accro à l'adrénaline" avoué