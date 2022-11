Je me suis rasé la tête après un diagnostic de cancer – je savais que cela arriverait, dit Sarah Beeny

La présentatrice télé Sarah Beeny s’est rasée la tête avec une tondeuse pour chien après avoir reçu un diagnostic de cancer du sein.

Sarah, 50 ans, a déclaré qu’elle voulait remettre en question les stéréotypes associés à la calvitie chez les femmes.

Sarah a commencé la chimio en août après avoir redouté un diagnostic[/caption]

Sarah a également déclaré qu’elle s’était fait tatouer les sourcils[/caption]

La gourou de la propriété Sarah a commencé la chimiothérapie en août et redoutait le diagnostic après le décès de sa mère il y a 40 ans.

Elle a déclaré : « Ne pas avoir de cheveux semble souvent être associé à la colère.

Vous êtes une victime ou c’est une punition, comme Fantine dans Les Misérables ou Cersei Lannister dans Game Of Thrones.

“Les gens ont honte de leur tête chauve. Plus je parle aux gens dans ce bateau, plus le mot que j’entends est “honte”.

« Et j’ai pensé : Pourquoi ? Si vous avez un cancer du sein et que vous suivez un traitement, le fait que vous n’ayez pas de cheveux n’est pas une raison d’avoir honte.

« Je ne veux pas avoir honte. Je ne veux pas que les autres aient honte. Je veux changer ce stéréotype.

Elle a déjà déclaré à propos du moment où elle a reçu le diagnostic: “L’infirmière était si gentille et ils étaient vraiment gentils avec moi mais j’ai pensé:” Vous ne comprenez pas. J’ai attendu 40 ans pour entendre ces mots.

“Je savais que j’allais les entendre un jour.”





On lui a dit qu’elle avait 80% de chances de vaincre la maladie, diagnostiquée il y a trois mois après avoir trouvé une grosseur.

Mais Sarah, qui a depuis acheté des perruques, a déclaré qu’elle continuerait à travailler et travaille actuellement sur un documentaire de Channel 4 sur son parcours contre le cancer.

Elle a également un livre, intitulé The Simple Life, prévu pour plus tard cette année.

Sarah, qui a présenté Help! My House Is Falling Down et New Life In The Country de Sarah Beeny, a déclaré qu’elle utilisait la tondeuse normalement réservée à la coupe de la fourrure de son cockapoo Maple pour se débarrasser de ses cheveux lorsqu’ils commençaient à tomber.

Sarah a récemment acheté des perruques alors qu’elle poursuit son travail sur un documentaire de Channel 4 sur son parcours contre le cancer[/caption]

Elle a également dit qu’elle s’était fait tatouer les sourcils.

Sarah, maman de quatre enfants, qui vit dans le Somerset, a arrêté de boire pendant la chimio et prévoit de célébrer avec une coupe de champagne à la fin de son traitement le 30 décembre.

Le médecin généraliste et spécialiste du soleil, le Dr Zoe Watson, a déclaré que les femmes devraient vérifier chaque mois tout signe de la maladie.

Ils comprennent des changements dans la taille, le contour, la forme, l’apparence ou la sensation du sein ou des mamelons. ou une nouvelle décharge de liquide de l’un de vos mamelons.