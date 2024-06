Je me suis préparé à mon opération de remplacement du genou. Mais j’avais beaucoup à apprendre.

Pendant la pandémie, j’ai découvert, avec des millions d’autres Américains, le pickleball. En tant qu’ancien joueur de tennis de compétition, je pensais que le terrain nettement plus petit et les légions de joueurs de double âgés de 50 et 60 ans le rendaient adapté à l’âge. Mais mes genoux n’étaient pas d’accord. Au milieu de la cinquantaine, on m’a diagnostiqué une arthrose, alimentée par deux décennies de tennis, notamment en tant que boursier de la Division I de la NCAA.

Des injections de cortisone, de la physiothérapie, des anti-inflammatoires et des injections semestrielles d’acide hyaluronique, qui ont aidé à amortir et à lubrifier mes articulations, m’ont permis de rester debout. Mais les deux genoux avaient perdu presque tout leur cartilage absorbant les chocs. J’étais, dans le langage de l’arthrite du genou, « os sur os ».

Quelques mois après mon 60e anniversaire, j’ai commencé à me préparer à l’une des chirurgies orthopédiques électives les plus courantes aux États-Unis : l’arthroplastie totale du genou, également connue sous le nom d’arthroplastie totale du genou.

Entre 850 000 et 1 million de patients subissent chaque année une arthroplastie totale du genou, un nombre qui devrait atteindre au moins 1,2 million d’ici 2040, selon une étude. Etude 2023. Environ 60 pour cent des patients sont des femmes, et la chirurgie reste largement du ressort des baby-boomers : l’âge moyen des patients est de 67,4 ans, selon le Registre américain des remplacements articulaires. Mais les jeunes sont de plus en plus se jeter à l’eau.

Avant l’opération, j’ai fait mes devoirs. J’ai consulté cinq chirurgiens orthopédistes avant d’en sélectionner un, lu de nombreux articles et études cliniques, rejoint un groupe de soutien Facebook pour les « guerriers de l’arthroplastie du genou », regardé des vidéos YouTube de chirurgiens et de physiothérapeutes offrant des conseils et fait une « pré-rééducation » pour renforcer les muscles. dans mes jambes pour une rééducation post-chirurgicale rigoureuse.

Mais ce que j’ai vécu après mon opération m’a montré que j’étais loin d’être préparé.

Pour une arthroplastie totale du genou, un chirurgien enlève le cartilage endommagé et les parties arthritiques des os de la cuisse et du tibia et les remplace par des composants généralement métalliques, qui servent désormais de surface de l’articulation, selon le Académie américaine des chirurgiens orthopédistes. Ces composants va glisser sur un disque en plastique lisse inséré pour remplacer le cartilage du genou. Le chirurgien refait également souvent surface à l’arrière de la rotule et l’ajuste avec un couvercle en plastique ou un « bouton » avant de le remettre en place et de fermer l’incision chirurgicale.

La procédure a été décrit par plusieurs les patients comme « brutal.»

Les difficultés sont parfois minimisées par les chirurgiens, a déclaré James Rickertorthopédiste certifié et président de la Société pour l’orthopédie centrée sur le patient. « Je pense qu’il est facile pour les prestataires de commercialiser les procédures comme une panacée », a-t-il déclaré. « Il est facile de mettre l’accent sur les avantages et il est facile de minimiser les risques. »

« C’est une opération chirurgicale folle, et les patients sont parfois laissés dans le noir », a déclaré Samantha Smith, un physiothérapeute basé à Dallas. Smith propose des cours en ligne pour les patients souffrant d’arthroplastie du genou et a créé et modère plus de Groupe Facebook de 19 600 membres pour les patients souffrant d’arthroplasties du genou, dont je suis membre. « J’ai parlé aux chirurgiens de tout ce qu’ils partagent de manière proactive avec les patients », a-t-elle déclaré, « et ils m’ont dit que si les patients savaient avant l’opération à quoi ils seraient probablement confrontés, ils n’iraient pas jusqu’au bout. »

D’autres chirurgiens affirment que c’est le moyen le plus efficace de traiter l’arthrite incurable..

Le taux de satisfaction pour l’arthroplastie du genou oscille autour 80 pourcent, études ont montré, un niveau presque record pour les chirurgies électives, a déclaré Daniel J. Riddlephysiothérapeute et professeur à la Virginia Commonwealth University à Richmond.

« Il est difficile de trouver une intervention chirurgicale plus sûre, et quand elle fonctionne, elle fonctionne très bien », a déclaré Nick DiNubile, un chirurgien orthopédiste de la région de Philadelphie spécialisé en médecine sportive. Cela pourrait être une « procédure qui change la vie », a-t-il déclaré, mais certains patients pourraient être insatisfaits en raison d’« attentes non satisfaites ».

« Nous devons approfondir l’insatisfaction », a déclaré DiNubile. « Est-ce que c’est de la douleur ? Est-ce une perte fonctionnelle ? Si vous comprenez l’insatisfaction, vous pouvez concevoir un plan de traitement pour remédier aux lacunes.

Mon opération chirurgicale en septembre 2022 était une procédure presque classique. J’ai reçu le même anesthésique léger ou le même sédatif que la plupart des patients en coloscopie reçoivent – ​​ainsi qu’un bloc du nerf rachidien pour soulager la douleur. Le chirurgien s’est appuyé sur une « assistance robotique », un ordinateur qui fournit des données en temps réel. Des études montrent que la technique minimise la longueur des incisions et les dommages aux tissus mous, et guide les chirurgiens pour effectuer des coupes osseuses plus précises et placer l’implant pour travailler de manière optimale avec l’anatomie spécifique d’un patient.

Deux heures après l’opération, mon mari m’a aidée à monter à la voiture. (La plupart des patients doivent faire leurs premiers pas quelques heures après la chirurgie, ce qui, comme le mien, peut avoir lieu dans les centres chirurgicaux ambulatoires.) À la maison, j’ai dîné léger et j’ai monté un escalier pour dormir dans mon propre lit.

Les deux à trois premières semaines ont été douloureuses et ardues en raison de la gravité de l’opération et des nombreux exercices de physiothérapie que les patients effectuent plusieurs fois par jour. Mais mon plan de gestion de la douleur a fonctionné et mes premiers progrès se sont déroulés comme prévu. Lors de mon enregistrement de deux semaines, mon chirurgien m’a demandé où se trouvait la marchette ou la canne qui m’avait été prescrite et a ri lorsque j’ai répondu que je n’arrêtais pas de les oublier.

Des avertissements à court terme, mais peu de conseils à moyen terme

Environ trois semaines après mon rétablissement, j’ai réalisé que je n’étais pas préparé à ce qui allait se passer au cours des prochains mois.

Avant l’opération, j’ai reçu les avertissements standards concernant les risques chirurgicaux rares mais potentiellement graves, tels que les caillots sanguins et les infections, ainsi que les précautions spécifiques pour les éviter. Mais j’ai reçu peu de conseils sur les problèmes auxquels de nombreux patients sont confrontés alors qu’ils continuent de se rétablir.

« Les recherches effectuées portent généralement sur l’expérience à court terme des patients, la durée du séjour à l’hôpital, le taux de complications ou le très long terme : combien de temps durera cet « implant » ? » dit Rickert. « Il y a très peu de recherches sur l’expérience réelle des patients à moyen terme. »

J’ai souffert de troubles du sommeil pendant environ deux mois. De nombreux patients ont des problèmes de sommeil pendant des semaines, voire des mois, à cause de douleur et leur incapacité à se mettre dans une position confortable.

Un autre problème courant est la dépression alimentée par la douleur, le manque de sommeil et la longue convalescence qui limite la mobilité et l’autonomie. Un patient sur cinq ayant subi une arthroplastie du genou souffre dépression, tandis que 15 à 20 pour cent combattent l’anxiété déclenchée par la procédure, a déclaré Riddle. Même si je n’étais pas cliniquement déprimé, j’éprouvais une grave anxiété à l’approche de la date de l’opération, et elle est restée élevée alors que ma rééducation s’arrêtait.

J’étais souvent épuisé à cause d’une déconditionnement physique car, comme beaucoup de patients, j’étais partiellement incapable pendant les deux à trois premiers mois. Les chirurgiens et les physiothérapeutes estiment qu’un rétablissement complet peut prendre 12 à 18 mois. Mon mantra est devenu : « Je suis tellement fatigué d’être si fatigué. »

La thérapie physique que j’ai subie a été difficile, en grande partie à cause d’une réponse neurologique peu comprise appelée « protection musculaire protectrice » qui a tourmenté ma rééducation. Cela se produit lorsque le cerveau, essayant de protéger le genou traumatisé, « verrouille » les muscles de la jambe, empêchant ainsi les exercices de physiothérapie. Pour surmonter la protection musculaire protectrice et faire coopérer mes muscles avec ma physiothérapie, j’ai suivi plusieurs thérapies testées qui m’ont aidé, notamment massage lymphatique, thérapie par ondes de choc extracorporelles, Aquathérapie et ventouses.

Dix-sept mois après mon opération, la douleur parfois sourde et sourde de l’arthrite au genou a disparu. Je suis de retour sur le terrain de pickleball et je dors généralement bien. Mon extension du genou – la capacité de redresser complètement mon genou, ce qui est important dans une démarche de marche saine – est meilleure, mais mon équilibre et ma flexion – la mesure dans laquelle je peux plier mon genou – sont légèrement pires.

Beaucoup de gens sont surpris lorsque je propose une évaluation sans enthousiasme exagérée de mon opération d’arthroplastie du genou. Ma réadaptation et mon rétablissement ont été bien plus longs et ardu que ce à quoi je m’étais préparé.

Sans mon employeur compréhensif et accommodant, un travail de bureau et une assurance privée complète, je ne sais pas comment j’aurais fait cela. J’ai dépensé environ 7 000 $ de ma poche pour la chirurgie, la coassurance, les franchises, les co-paiements, les dispositifs médicaux et d’autres types de soins pour surmonter la protection musculaire.

Je prends maintenant des mesures pour éviter ou retarder le remplacement de mon autre genou. J’ai perdu environ 35 livres. La perte de poids, des exercices spécifiques et d’autres activités physiques ont aidé les patients à renoncer à la chirurgie, selon les programmes éducatifs destinés aux patients du Royaume-Uni, Canada et Australiedit Jedusor. Recherche présenté lors de la réunion 2023 de la Radiological Society of North America a montré que le renforcement « des quadriceps par rapport aux ischio-jambiers peut être bénéfique ».

Mais si je dois remplacer mon autre genou, je me concentrerai avec autant de soin sur le choix de mon physiothérapeute que de mon chirurgien. « Le chirurgien effectue l’opération, s’assure que l’implant est correctement placé, puis libère le patient sur le PT », a déclaré Smith. «Le physiothérapeute accompagne le patient pendant des mois, deux à trois fois par semaine.» De nombreux cabinets à but lucratif exigent que les physiothérapeutes travaillent simultanément avec deux à trois patients. Mes progrès se sont accélérés lorsque je suis passé à John Hopkinsqui utilise un modèle d’un physiothérapeute-un patient par rendez-vous.

Après l’avoir vécu une fois, je serai également mieux préparé aux défis que la chirurgie peut entraîner et je serai mieux en mesure de me défendre en posant des questions aux chirurgiens et aux physiothérapeutes sur les changements de traitement et les progrès chirurgicaux depuis le remplacement de mon premier genou.

Je ferai également mieux de me défendre en posant des questions difficiles aux chirurgiens et aux physiothérapeutes sur la gestion de la douleur, les mauvais résultats, les problèmes de sommeil et d’autres aspects négatifs du processus de récupération.