Je me suis perdu avec ma fille de 3 ans dans une forêt infestée de jaguars pendant trois jours – tout le monde pensait que mon petit ami m’avait tué

C’est le moment dramatique où une mère et son tout-petit ont été sauvés d’une nature sauvage infestée de jaguars après avoir bu pendant trois jours dans des flaques d’eau.

La police craignait le pire après que Ludmila Jesus da Silva, 21 ans, et sa fille Kyara, trois ans, aient disparu dans la forêt isolée du centre du Brésil.

Des policiers transportent Ludmila et Kyara dans un hélicoptère trois jours après leur perte Crédit : Jam Press Vid

Maman et sa fille à l’hôpital après leur survie miraculeuse Crédit : Jam Press Vid

Son petit ami a signalé leur disparition, affirmant que Ludmila était allée chercher de l’aide après une panne alors qu’il restait dans la voiture.

Leur disparition a déclenché une vaste recherche impliquant des chiens renifleurs, car la police a déclaré qu'”aucune piste d’enquête n’a été exclue”.

Étonnamment, après trois jours, la mère et la fille ont été repérées par un amateur de drones qui a alerté les sauveteurs de leur emplacement.

Des images montrent des officiers de la police militaire transportant Ludmila et Kyara dans leurs bras vers un hélicoptère sur les rives de la rivière Indaiá.

Tous deux auraient été “faibles” après leur calvaire et le tout-petit était couvert d’égratignures après avoir parcouru des kilomètres à travers des broussailles épaisses.

À l’hôpital, Ludmila a enregistré un message vidéo à des proches inquiets disant : « Les gars, je vais bien, vous n’avez pas à vous inquiéter.

“Je me suis perdu dans les bois, mais ils m’ont retrouvé vivant, Dieu merci, moi et mon bébé.”

Son petit ami Valter Moreira Westermann, 23 ans, est apparu avec elle à l’hôpital et a évoqué la spéculation qu’il l’avait tuée, elle et l’enfant.

Il a déclaré dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux: “Quelle folie hein? Ils ont dit que j’avais annulé votre CPF (numéro d’identification fiscale).”

Maman et sa fille ont été autorisées à rentrer chez elles après seulement une nuit à l’hôpital pour récupérer chez sa mère.

Ludmila a déclaré à une chaîne de télévision locale qu’ils avaient été traqués par des jaguars à travers la forêt et qu’ils avaient survécu en buvant de l’eau sur des rochers.

Elle a également cueilli des baies pour que Kyara les mange, mais elle n’avait rien elle-même.

Ludmila a déclaré : « Je pensais juste à la protéger, je ne pensais à rien d’autre.

« Je pensais que je n’allais plus sortir de là, que je n’allais plus voir personne d’autre, que j’allais mourir.

« C’était Dieu, je ne sais pas comment l’expliquer.

« Je n’ai rien mangé, j’ai juste bu de l’eau d’une flaque là-bas. Kyara n’a rien dit, elle n’a pas dit qu’elle avait faim, soif.

« On aurait dit qu’elle m’aidait pour que je puisse l’aider, pour que je ne sois pas terrifié, désespéré. Sans elle, j’aurais abandonné. »

Soupçon

Elle a déclaré que leur voiture était tombée en panne le 9 septembre alors qu’ils suivaient un itinéraire de navigation par satellite jusqu’à la maison de sa mère à Morada Nova de Minas.

Les pompiers ont confirmé plus tard que la voiture était tombée en panne à cause de la poussière sur la route non goudronnée.

Un automobiliste qui passait a dit à Ludmila qu’elle pouvait obtenir un signal téléphonique plus haut, alors elle est partie à pied avec sa fille.

Elle a dit qu’elle avait atteint un endroit où elle avait brièvement reçu un signal et mis à jour son itinéraire, mais que la batterie était morte.

Puis elle s’est perdue dans une zone densément boisée, où elle a vu de grandes empreintes de pas de jaguar tout autour.

Valter a déclaré aux médias locaux qu’il craignait que Ludmila et Kyara ne retournent à la voiture et soient partis à leur recherche.

Il a déclaré : “Je suis monté avec une machette à la main pour couper le buisson, mais j’ai couru vers la voiture et j’ai commencé à les appeler, et rien.

“J’étais désespéré. Puis j’ai marché et j’ai réussi à me rendre dans une maison pour demander de l’aide, puis nous avons appelé la police et sommes allés chercher.”

Valter a ajouté qu’il avait été accusé de leur disparition et a suggéré que la police le soupçonnait de jeu déloyal.

Il a déclaré dans l’interview télévisée: “Ils m’ont accusé jusqu’à présent que j’aurais pu faire quelque chose, mais je m’en fiche.

“L’important, c’est qu’ils vont bien.”

Le chef de la police, Franciene Ribeiro, a déclaré que l’enquête serait close.

Il a dit que Ludmila avait dit aux sauveteurs qu’elle s’était perdue et qu’il n’y avait pas de dispute avec son petit ami.

“Dès qu’elle sera libérée, nous recueillerons plus de déclarations et mettrons probablement fin à la procédure, car ce n’est pas un crime, c’était vraiment une disparition”, a-t-il ajouté.

Kyara et sa mère étaient “faibles” et couvertes d’égratignures après trois jours perdus dans le désert Crédit : Jam Press Vid