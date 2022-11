Je me suis jeté sur ma camionnette pour qu’elle ne soit pas remorquée dans le parking avec mon voisin – tout a commencé par une note

Une maman s’est jetée sur le capot de son camping-car dans une tentative désespérée d’empêcher le remorquage.

Loredana Luisi était en pyjama lorsqu’elle a vu son Knaus Boxstar 540 loué être soulevé sur un camion depuis sa fenêtre plate.

Loredana et son fils Oscar sont furieux du retrait 1 crédit

Ils insistent sur le fait que la camionnette était utilisée régulièrement et était légale sur la route 1 crédit

Elle s’est précipitée à l’extérieur et a exigé de savoir pourquoi le groupe d’hommes saisissait le véhicule, qu’elle avait loué à la société italienne Luisauto Caravan.

Mais ils ont refusé de reculer alors elle a sauté devant le moteur et a appelé la police, disant qu’elle ne bougerait pas jusqu’à leur arrivée.

Une ordonnance de renvoi indiquait que la camionnette était abandonnée et non taxée, mais elle et la société de location à qui appartient la camionnette insistent sur le fait qu’elle était taxée, assurée et utilisée régulièrement.

La commande a été signée par la voisine de Loredana, Anne Kennedy, qui vit dans le même immeuble et est répertoriée comme directrice de la société qui gère la propriété à Hamble-le-Rice, Hampshire.

Loredana a déclaré à The Mirror : “Je suis sortie en pyjama et j’ai demandé à ces gens ‘qui êtes-vous et quel est le nom de votre entreprise ? Pouvez-vous me montrer des documents ? Pourquoi prenez-vous mon camping-car ?’

“Ils s’en fichaient et ont agi comme si je ne leur parlais pas. Ils ont continué à faire voler la camionnette et à la mettre sur ce gros camion. Je leur ai dit ‘arrêtez ça s’il vous plaît. Je vais appeler la police, vous êtes voler ma camionnette.

“Rien. Ils s’en fichaient. La seule chose que j’ai pu faire a été de mettre mon corps devant le camion pour les empêcher de bouger.

“Je leur ai dit ‘si vous voulez voler mon camping-car, vous devrez aussi me tuer parce que je ne bougerai pas de l’avant du camion jusqu’à ce que la police arrive'”.

Cependant, lorsque les flics sont arrivés, ils auraient déclaré qu’il s’agissait d’une affaire civile et qu’ils ne pouvaient donc rien faire.

Loredana aurait reçu une note le 17 juin lui demandant de contacter les services de gestion immobilière du HMS pour “éviter que d’autres mesures ne soient prises”.

Elle a dit qu’elle s’était rendue dans les bureaux du HMS trois jours plus tard et qu’on lui avait dit que la camionnette était considérée comme un véhicule utilitaire et ne pouvait donc pas utiliser le parking.

Cependant, elle a insisté sur le fait qu’il n’était pas utilisé à des fins commerciales et qu’un voisin y avait garé une camionnette similaire.

Un avis de renvoi de 28 jours aurait ensuite été placé sur la camionnette le 1er juillet, indiquant qu’un renvoi forcé était possible si ce délai expirait.

Loredana a fait appel de l’avis et n’était pas d’accord avec son raisonnement, mais le 10 septembre, des voisins l’ont alertée que la camionnette était en train d’être enlevée.

Un voisin a déclaré: “Nous sommes juste stupéfaits, pour dire la mâchoire sur le sol … c’est extraordinaire. Je suis tellement horrifié. Je ne peux pas vraiment croire que cela s’est produit.

“Elle n’a certainement pas été abandonnée car elle la conduisait tous les jours.”

Le loueur de van désemparé a distribué des dépliants dans le village pour sensibiliser le public.

Elle a ajouté: “Croyez-moi, jamais de ma vie je n’ai eu une situation comme celle-ci.

“Quand je marche, je dois marcher la tête haute pour pouvoir voir devant et je dois aussi donner un exemple à mon fils que vous ne pouvez pas accepter quand ce genre de personnes font ce genre de choses.”

Un porte-parole de la police du Hampshire a déclaré: “Nous avons été appelés à 14 h 49 le 10 septembre par un membre du public signalant qu’une personne risquait de violer la paix concernant un véhicule retiré de Green Lane à Hamble-le-Rice.

“Il s’agit d’une affaire civile et aucune autre mesure policière n’est prise pour le moment.”

Un porte-parole de UK TES a affirmé que le camping-car avait été “légalement retiré après qu’un délit civil de 28 jours ait été appliqué et dépensé”.

Ils ont déclaré: “Après les 28 jours, le propriétaire n’est plus propriétaire du véhicule et l’association / la gestion du logement est responsable de toute action en justice qui pourrait avoir lieu.

“Notre service est gratuit nous ne facturons pas l’enlèvement des véhicules qui sont abandonnés sur les terrains privés et c’est gratuit pour les associations de logement.”

Ils ont également affirmé que le journal de bord italien ne pouvait pas être accepté car l’écriture dessus ne correspondait pas aux cases dans lesquelles il était censé se trouver, ce qui, selon eux, avait été vérifié par le DVLA.

Un porte-parole de Luisauto Caravan a déclaré : “Tous nos véhicules de location sont légalement assurés en Italie et à l’étranger et taxés.

“Nous espérons que cette affaire absurde sera conclue au plus vite.”

Malgré les affirmations de UK TES concernant le journal de bord, un porte-parole de la DVLA a déclaré qu’il n’avait aucune trace de conversation avec l’entreprise et qu’il ne donnerait généralement pas de conseils sur les documents non britanniques à moins que la police ne le demande.

Un porte-parole de la société de gestion immobilière a déclaré: “Malgré des efforts considérables pour résoudre cette situation, nous n’avons finalement eu d’autre choix que d’organiser le retrait de ce véhicule.

“Mme Luisi ne s’est pas engagée en tant que propriétaire du véhicule et n’a pas respecté les termes du bail, malgré nos encouragements continus à le faire.

“Il est regrettable que les choses aient atteint ce niveau alors qu’une solution raisonnable et amiable aurait pu être trouvée si facilement. Le contrat de location est très clair et nous avons toujours agi avec professionnalisme.”

Le camping-car a été remorqué en septembre et la maman craint de ne pas le récupérer 1 crédit