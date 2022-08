Je me suis fait caca dans une énorme file d’attente Primark attendant de payer pour le transport, je n’ai jamais été aussi gêné

Une maman qui aime Primark a raconté comment elle était mortifiée après que le moment le plus embarrassant de sa vie se soit produit dans la boutique.

Nicole McKechan, 34 ans, était sortie faire du shopping avec sa fille et elles avaient passé une excellente journée jusqu’à ce que la catastrophe des toilettes se produise.

Mortifiée, Nicole McKechan s’est fait caca dans une énorme file d’attente Primark en attendant de payer pour le transport Crédit : Nicole McKechan

La mère mortifiée souffre d’IBS Crédit : Nicole McKechan

Le couple attendait dans une énorme file d’attente pour atteindre les caisses de la succursale de Braehead dans le Renfrewshire.

Et c’est alors que Nicole, qui a IBS, s’est rendu compte qu’elle allait avoir un problème.

L’étudiante en psychologie, qui dirige sa propre entreprise de nettoyage et de conseil pour les personnes âgées, explique : « J’ai cette douleur familière à l’estomac et je commence à paniquer.

« La file d’attente était si longue et nous avions un chariot rempli de choses.

« Plus j’attends, plus je panique et je transpire.

“J’ai dit à ma fille de prendre ma carte bancaire et de payer les trucs et je reviens tout de suite.

« Cependant, ma fille ne voulait pas que je parte et commençait à s’inquiéter à quel point c’était occupé.

“J’essayais de lui dire avec mes yeux à quel point j’étais désespéré de courir aux toilettes les plus proches, mais elle n’a pas compris.

« Nous sommes arrivés à la caisse et j’ai perdu le contrôle, c’est la seule façon dont je peux le décrire.

« Je n’arrivais plus à me retenir. Debout là, essayant de prétendre que je n’ai pas simplement vidé mes intestins dans mes leggings. Parler au caissier de Primark. J’avais hâte de sortir.

“Pendant ce temps, ma fille fait ‘omg quelle est cette odeur’ si fort.”

Après avoir payé et quitté rapidement le magasin, Nicole a essayé de dire à sa fille ce qui se passait.

Elle ajoute : “Je dois dire ‘propre’ à ma fille et lui dire que j’avais eu un énorme accident et elle était tellement choquée et dégoûtée que son visage était une image.

«Je lui ai dit que nous devions nous rendre aux toilettes dès que possible pour que je puisse me nettoyer.

“Elle marche derrière moi absolument mortifiée et dit” ewwww maman ça dégouline “- comme à travers mes leggings.

“J’étais comme ‘oui je sais, il n’y a rien que je puisse faire.’

“Nous arrivons aux toilettes et je cours dans le handicapé le plus proche.”

Nicole ajoute : « J’ai enlevé mes leggings et j’ai commencé à les nettoyer dans l’évier en pensant frénétiquement comment je pourrais améliorer cette situation et pourquoi je n’allais pas simplement aux toilettes quand j’ai ressenti les crampes.

« Donc, je suis en train de frotter absolument furieux contre moi-même.

“Ma fille entre pour vérifier et commence tous les” ewwww maman, Dieu ça pue ici.

« Ma principale préoccupation était de m’habiller pour pouvoir partir.

“J’ai jeté les leggings de désespoir dans le coin des toilettes et la façon dont ils ont heurté le mur a éclaboussé le visage de ma fille.

«Alors elle commence à paniquer et je pleure en la suppliant juste d’aller me chercher de nouveaux leggings.

« Elle finit par accepter, sort des toilettes en courant et je l’entends expliquer à haute voix à quelqu’un à l’extérieur des toilettes que j’ai eu un accident.

«Après avoir récupéré mes leggings, nous essayons tous les deux de nous calmer.

“Ma fille m’a dit que lorsqu’elle courait chez H&M avec jobby sur le visage, c’était le pire jour de sa vie.

« Je jure que si j’avais été avec quelqu’un d’autre ce jour-là, ça n’aurait pas été aussi dramatique et ridicule.

“Ma fille et moi sommes des reines du drame et rebondissons sur la panique de l’autre, ce qui l’intensifie.”

