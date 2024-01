Je me suis donné une maladie cardiaque mortelle à 21 ans en buvant HUIT cafés par jour et en prenant des pilules de caféine.

Par Caitlin Tilley, journaliste santé pour Dailymail.Com





Rachel Finley, une influenceuse en soins de la peau, buvait jusqu’à huit tasses de café par jour

Les cardiologues lui ont dit qu’elle souffrait d’arythmie à l’âge de 21 ans et qu’elle ne pouvait plus en boire.

Une créatrice de contenu a révélé que sa dépendance à la caféine l’avait laissée avec une maladie cardiaque mortelle à seulement 21 ans.

Rachel Finley, une influenceuse en matière de soins de la peau et de beauté, a commencé à boire jusqu’à huit verres d’espresso par jour à l’université, ainsi que des pilules de caféine.

Elle a commencé à souffrir de palpitations cardiaques tout au long de la nuit, mais elle a attribué cela au stress.

On lui a finalement diagnostiqué une arythmie cardiaque, un rythme cardiaque irrégulier qui peut endommager le cœur et le cerveau et entraîner un accident vasculaire cérébral, une insuffisance cardiaque ou un arrêt cardiaque potentiellement mortel.

La caféine peut accélérer le rythme cardiaque, entraînant des palpitations ou des battements sautés, ce qui peut entraîner le développement d’un rythme cardiaque constamment irrégulier.

Rachel Finley, une influenceuse en matière de soins de la peau et de beauté, buvait jusqu’à huit shots par jour ainsi que des pilules de caféine, a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré à ses 200 000 abonnés sur TikTok : « J’ai commencé à boire des expressos au lycée parce que je pensais que c’était plus cool que de prendre un café au lait.

« Les choses se sont vraiment détériorées à l’université quand j’ai commencé à travailler dans un restaurant. Ils avaient un café-bar dans le restaurant où mon ami travaillait, donc je buvais six à huit shots par jour.

«J’ai juste adoré ce que cela m’a fait ressentir.»

“Oui, ma famille a des antécédents de dépendance”, a-t-elle ajouté.

” À ce moment-là, j’étais debout toute la nuit avec des palpitations et je me disais : ” Oh, c’est probablement parce que je suis stressé. “

“Je ne faisais clairement pas le rapprochement entre deux et deux.”

Rachel a admis qu’elle serait si fatiguée après son travail qu’elle prendrait des pilules de caféine pour pouvoir rester éveillée et sortir.

«J’étais là, tellement fatiguée et je n’arrivais pas à dormir parce que mes palpitations m’empêchaient de dormir. Et puis je prenais juste plus de caféine, je rinçais et je répétais”, a-t-elle déclaré.

«Je vais chez le cardiologue. Il s’avère que je me suis donné une arythmie à 21 ans.

Une arythmie est un rythme cardiaque irrégulier, qui se produit lorsque les signaux électriques qui indiquent au cœur de battre ne fonctionnent pas correctement.

Le cœur peut battre trop vite ou trop lentement, ou le rythme peut être incohérent.

S’ils ne sont pas traités, ils peuvent endommager le cœur, le cerveau ou d’autres organes, ce qui peut entraîner un accident vasculaire cérébral mortel, une insuffisance cardiaque ou un arrêt cardiaque.

Boire trop de caféine peut être une cause d’arythmies, selon la clinique Mayo.

Les stimulants tels que la caféine peuvent faire battre le cœur plus rapidement, ce qui signifie qu’ils peuvent provoquer des palpitations ou des battements sautés, ce qui peut conduire au développement d’arythmies plus graves.

La caféine est également connue pour augmenter la tension artérielle et la fréquence cardiaque d’une personne pendant une période temporaire.

«J’ai dû éliminer définitivement la caféine de ma vie», a déclaré Rachel. “Donc, si vous êtes au troisième degré Celsius aujourd’hui, gardez cela à l’esprit.”

“Tout ce que je veux, c’est une Red Bull, et ça va me tuer”, a-t-elle ajouté.

Mais la majorité des recherches n’ont pas trouvé de lien entre la consommation de caféine et les arythmies.

En fait, une étude réalisée en 2020 a révélé que la consommation régulière de café était en réalité associée à un risque plus faible d’arythmies.

Des chercheurs dirigés par l’Université de Californie à San Francisco ont analysé l’impact de la consommation de café sur l’incidence des arythmies chez plus de 380 000 personnes.

Ils ont constaté que chaque tasse supplémentaire consommée quotidiennement semble réduire de trois pour cent le risque de développer un rythme cardiaque irrégulier.

On ne sait toujours pas si une consommation régulière de café peut entraîner une augmentation à long terme de la tension artérielle, du cholestérol ou d’autres effets nocifs sur le cœur.

Environ une personne sur 18, soit cinq pour cent de la population américaine, souffre d’arythmie.

Le président Joe Biden souffre d’un type d’arythmie appelé fibrillation auriculaire. Ceci est dû à des battements extrêmement rapides et irréguliers provenant de la chambre supérieure du cœur.

Cela peut entraîner des complications dangereuses, notamment des caillots sanguins, et augmente également le risque d’accident vasculaire cérébral, d’insuffisance cardiaque et d’autres complications cardiaques.

Au total, Rachel consommait environ 700 mg de caféine par jour, soit bien plus que la recommandation de la FDA selon laquelle les adultes en bonne santé ne consomment pas plus de 400 mg par jour, soit environ quatre ou cinq tasses de café.

La dépendance à la caféine est une consommation excessive et nocive de caféine sur une période de temps et une incapacité à contrôler sa consommation malgré les effets négatifs, tels que les palpitations.

Il peut provoquer des troubles du sommeil, ainsi que des étourdissements, des tremblements, des maux de tête, une hypertension artérielle, de la nervosité et des anomalies du rythme cardiaque.

Cela survient alors que le fast-food Panera Bread fait face à un troisième procès pour les effets prétendument nocifs de sa boisson hautement caféinée « Charged Lemonade ».

Une femme de Rhode Island âgée de 28 ans poursuit la chaîne, alléguant que la boisson lui a causé des problèmes cardiaques à long terme.

Lauren Skerritt, une athlète, a bu deux limonades et demie chargées dans un magasin Panera à Greenville, Rhode Island, en avril de l’année dernière, selon le procès.

Après avoir bu la limonade, Skerritt aurait connu de nouveaux épisodes de palpitations et de vertiges.

Des analyses ont ensuite montré qu’elle souffrait de fibrillation auriculaire – un rythme cardiaque irrégulier pouvant entraîner un accident vasculaire cérébral et une insuffisance cardiaque, selon le procès.

Cette affaire fait suite à la mort tragique d’un étudiant de Pennsylvanie âgé de 21 ans qui, selon des documents judiciaires, a subi un arrêt cardiaque mortel après avoir consommé de la limonade, qui contient 390 milligrammes de caféine.

L’étudiante, Sarah Katz du New Jersey, a bu une tasse de 30 onces de «Charged Lemonade» du fast-food Panera Bread, qui contient plus de caféine qu’une boisson énergisante Red Bull et Monster combinée.

Mme Katz souffrait d’un grave problème du rythme cardiaque appelé syndrome du QT long, qui provoque des battements irréguliers du cœur (arythmie).