Je me suis battue pour ajouter le nom de mon défunt mari sur l’acte de naissance de notre fille

Cette chronique à la première personne est écrite par la mère de Calgary, Tanya Brown. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions .

Le deuil ne s’en va jamais vraiment. Au fil du temps, cela devient plus facile à supporter et l’intensité diminue. Quand il revient, parfois il se glisse au fil des jours ou des semaines comme une lourdeur sombre et d’autres fois, il vous gifle au visage comme un choc froid.

Voir le certificat de naissance de ma fille pour la première fois était la dernière. Il y avait son beau nom. Et le mien. Et un espace blanc et vide où le nom de son père aurait dû être.

Un espace vide… comme s’il n’avait jamais existé ou comme s’il n’avait pas besoin d’être reconnu et rappelé. Voir cela m’a coupé le souffle. Je savais que ça allait arriver, mais je ne pouvais pas y croire.

Andrew et moi nous sommes rencontrés au milieu de la trentaine et nous sommes tombés amoureux très vite. Nous avions tous les deux des relations antérieures qui n’étaient pas les meilleures et nous recherchions la bonne personne avec qui passer notre vie et fonder une famille.

Depuis que nous étions plus âgés, nous savions que nous voulions avoir des enfants tout de suite. Je savais par la façon dont Andrew interagissait avec notre nièce et notre neveu qu’il allait être un père incroyable. Mais pour nous, concevoir n’a pas été facile et nous nous sommes rapidement retrouvés patients dans une clinique de fertilité. Après quelques traitements infructueux, nous avons découvert qu’Andrew était malade.

Aller aux matchs des Flames de Calgary était l’une des choses que Tanya Brown, n’est-ce pas, et son mari Andrew adoraient faire en couple. (Tanya Brown)

Après un été incroyable passé à camper, à jouer au golf et à jouer au hockey, Andrew a commencé à se plaindre de brûlures d’estomac persistantes. C’était son seul symptôme. Lorsque nous avons découvert qu’il s’agissait d’un cancer, il a congelé son sperme afin que nous puissions réessayer pour les enfants après sa chimiothérapie.

Cependant, nous avons vite appris à quel point son cancer était agressif et six mois plus tard, Andrew a été admis en soins palliatifs. C’est alors que nous avons discuté de ses souhaits.

“Il voulait que je devienne enceinte après son départ”

Son plus grand souhait pour moi était de continuer à vivre une vie bien remplie. Il m’a fait déposer une caution sur un chiot pour que je ne sois pas seule après sa mort. Et, si c’était la bonne chose à faire pour moi, Andrew voulait que j’essaie de concevoir après son départ. Il avait peur que son héritage ne soit que son cancer et sa disparition tragique et précoce.

Il voulait que je crée la famille dont nous avions toujours rêvé et que j’aie son enfant. Cet enfant serait une partie de lui qui continuerait à vivre.

J’ai tout de suite su que j’allais essayer et j’ai commencé le processus six mois après sa mort. Après des dizaines de rendez-vous, des centaines d’injections, d’innombrables pilules et de nombreuses déceptions, j’ai finalement conçu une fille avec notre dernier embryon.

Tanya Brown et sa fille, Abigail, en camping. (Tanya Brown)

En juin, notre belle petite fille est née. Elle est la lumière de ma vie et c’est incroyable à quel point elle ressemble à son père.

Mais j’ai découvert au cours de mon dernier mois de grossesse que L’Alberta n’autorise pas le nom de son père sur le certificat de naissance, car elle a été conçue à titre posthume . C’était écrasant d’entendre à l’époque et une horrible nouvelle à annoncer à sa famille. Une fois ma fille née, j’ai su que je devais me battre pour changer cela, à la fois pour nous et pour les futurs parents qui pourraient se retrouver dans la même situation.

Il y a des raisons compliquées à cette politique gouvernementale concernant le droit de la famille et le droit des successions – dont je crois qu’aucune ne s’applique à nous parce qu’Andrew a spécifiquement accordé son consentement pour que j’utilise son sperme pour créer des embryons après sa mort.

J’ai donc reçu des conseils d’amis qui connaissent le système judiciaire et j’ai commencé le processus pour me représenter dans une affaire pour faire changer son acte de naissance. Être une mère célibataire avec un nouveau-né n’est pas facile. Faire la queue au palais de justice, assister à des audiences en ligne et rédiger des affidavits n’est certainement pas la façon dont je voulais passer les premiers mois de la vie de ma fille.

Mais chaque fois que je la regardais et que je voyais les yeux de son père me regarder, je savais que je devais continuer d’essayer. Pour elle et pour lui.

Se battre pour l’héritage d’Andrew

Enfin, nous avons eu notre audience le 31 août. Le tribunal de la famille peut être lourd et difficile et nous avons été programmés en dernier sur le rôle. Au moment où le juge est arrivé à notre affaire, j’étais fatigué et Abby était difficile. Notre juge a dit qu’elle avait laissé le cas le plus facile pour la fin et je pense qu’elle voulait terminer sa séance sur une note positive. Elle a simplement dit : “Mme Brown, votre ordre est accordé.”

Tanya Brown dit que la ressemblance entre sa fille Abigail, à droite, et son défunt mari, Andrew est troublante. (Tanya Brown)

Ces quelques mots simples signifiaient qu’Abby pouvait récupérer son père. Il allait toujours être avec nous en esprit et elle saura toujours qui il était, mais maintenant, légalement, il est son père.

Une fois de plus, j’ai été assommé dans le silence. Mais j’ai rapidement remercié le juge.

Les choses sont un peu plus réelles quand elles sont écrites en noir et blanc. L’ordre reconnaît Andrew comme son père et exige que les statistiques de l’état civil délivrent un nouveau certificat de naissance avec son nom dessus.

Mon thérapeute du deuil m’a un jour expliqué qu’il existe généralement deux types de personnes en matière de deuil : ceux qui ressentent et ceux qui agissent. Je suis un faiseur. J’ai entrepris d’inscrire le nom d’Andrew sur son certificat de naissance. Et maintenant que nous avons le nouveau certificat de naissance d’Abby en route, j’ai l’impression que je peux enfin profiter du miracle qu’elle est – l’héritage de son père.

Un porte-parole du ministre de Service Alberta, Nate Glubish, n’a pas été en mesure de répondre à CBC avant la date de publication. Dans un déclaration à Global News trois semaines auparavant, a-t-il déclaré, « il s’agit d’une question complexe qui implique de nombreux domaines du droit, notamment le droit de la famille, le droit des successions et les statistiques de l’état civil. nous pouvons déterminer la meilleure voie à suivre.”

Tanya Brown est une mère de Calgary qui s’est battue avec succès pour que le nom de son défunt mari soit ajouté au certificat de naissance de leur fille. Elle préconise maintenant de changer la loi albertaine pour les autres veuves et veufs qui se retrouvent dans la même situation.