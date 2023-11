« Je me souviens de toi », une ode à la photographie comme acte de préservation, ouvre ses portes à Paris

Photographie de Vivien Liu. Toutes les images sont une gracieuseté des artistes.

« Je crois fermement que le pouvoir d’une image est tout », déclare le Dr Isolde Brielmaier avant « I Remember You », une exposition de deux jours qui débute demain à Paris, parallèlement au salon Paris Photo. Le directeur adjoint du Nouveau Musée et conservateur invité du Centre international de photographie a organisé l’exposition en collaboration avec Apple, un clin d’œil à l’importance croissante de l’iPhone en tant qu’instrument dans le domaine des beaux-arts. Mettant en vedette cinq artistes internationaux répondant au thème de la nostalgie dans la photographie, l’exposition considère l’importance de la perspective et les émotions intimes que les images préservent.

L’exposition est la deuxième collaboration entre Brielmaier et Apple après la célèbre exposition de l’automne 2021 « Inward : Reflections on Interiority », qui explorait l’importance de la photographie pendant la pandémie et au lendemain du meurtre de George Floyd l’année précédente. « Inward » a mis en avant la photographie comme une forme d’expression de soi et d’autodétermination dans un monde de plus en plus connecté.

Photographie de Mika Ninagawa.

« I Remember You » illustre davantage le pouvoir non seulement de la photographie, mais aussi sa capacité à créer des impressions durables. « Créer et partager des images est important pour l’expression créative, et c’est aussi une forme de communication », explique Brielmaier. “L’émission demande ce que signifie se souvenir et réfléchir sur qui vous êtes dans le contexte des personnes, des lieux et des choses qui vous entourent.”

Grâce au nouvel iPhone 15 Pro Max, doté de l’appareil photo le plus avancé du produit à ce jour, chaque photographe a apporté au projet sa propre perspective et son propre arrière-plan. « Les artistes chevauchent plusieurs espaces ; ils créent des œuvres artistiques et peuvent également produire des projets éditoriaux et documentaires. Il était important pour nous qu’il y ait une diversité de voix qui puissent dialoguer entre elles et toucher un large public », ajoute Brielmaier.

Photographie de Karl Hab.

Les réponses créatives au thème comprennent Karl HabL’enquête de sur la façon dont les souvenirs peuvent être suscités par des détails du monde qui nous entoure, comme des chaises soigneusement empilées devant un café ou une vue plongeante de Paris où vit l’artiste. Ces œuvres sont complétées par des vues vibrantes et oniriques de la nature réalisées par Mika Ninagawa qui considèrent la nécessité de capturer les aspects éphémères et fragiles de la vie dans un monde post-pandémique.

Réfléchissant à la tension entre le développement urbain et le patrimoine culturel, basé à Hong Kong Vivien Liu a créé des images en noir et blanc qui cherchent à préserver la mémoire collective de l’architecture et du paysage visuel de la ville. Ses œuvres mettent en scène un personnage en partie autobiographique, en partie inspiré par la photographe américaine Vivian Maier.

Photographie de Stefan Ruiz.

«Le protagoniste cherche à revisiter et à expérimenter les lieux de mes souvenirs d’enfance», explique Liu. « Alors que la rénovation urbaine se développe à Hong Kong, le vieux tissu urbain disparaît rapidement. Je souhaite capturer des scènes qui évoquent la nostalgie de grandir dans quelque chose de tangible.

Stefan Ruiz, basé à Brooklyn, travaille également dans le portrait. Dans des images intimes en noir et blanc, Ruiz explore la manière dont les gens utilisent les vêtements, la coiffure, les bijoux et les tatouages ​​pour se connecter aux communautés et représenter leur identité. « Il y a quelque chose d’innocent, d’un peu maladroit, mais pourtant authentique dans les portraits de Stefan. Cela témoigne de sa capacité à créer des liens sur le plan humain », déclare Brielmaier.

Photographie de Malin Fezehai.

L’artiste a trouvé la familiarité chez les personnes qu’il photographie à travers leur héritage commun. «Étant moi-même d’origine mexicaine, j’ai toujours été attiré par les sujets mexicains ou latino-américains ainsi que par l’identité et la vie dans un choc de cultures», explique Ruiz. « La photographie préserve un temps ou un lieu. Je pense que dans une certaine mesure, ce travail préserve des moments culturels et personnels.

Photographe et cinéaste érythréen-suédois Malin Fezehai fait écho aux sentiments de Ruiz. Également basée à Brooklyn, les œuvres de Fezehai présentées dans l’exposition mettent en vedette l’artiste australienne Marawa Ibrahim. Célébrée pour ses activités de hula hoop et de roller sur talons hauts, l’énergie de Marawa a captivé Fezehai.

« Le fait de « préserver les expériences » dans cette série consiste à capturer l’essence de la vie hors des sentiers battus », explique Fezehai. « L’appareil photo de l’iPhone est un puissant outil de narration, et j’espère que cela incitera d’autres à réaliser qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un équipement coûteux pour prendre des photos significatives. Si vous avez une histoire, votre téléphone peut être un moyen de partager votre point de vue unique avec le monde.

« I Remember You » sera à l’affiche les 10 et 11 novembre 2023 au 14 rue de la Corderie à Paris.