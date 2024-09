« Je me sentais vraiment hors de contrôle » (Exclusif)

Blake Lively a été prise au dépourvu par l’attention négative à laquelle elle a été confrontée lors du lancement de son film à succès Ça se termine avec nous.

L’actrice a été « assez surprise par la réaction négative et le drame » qui ont entouré la sortie du drame romantique le mois dernier, a déclaré une source à PEOPLE.

« Au début, elle se sentait très vulnérable et bouleversée », ajoute la source. « Pendant la promotion du film, il ne se passait pas un jour sans qu’elle ne soit dans les médias sous un jour défavorable. Elle n’est tout simplement pas habituée à ce genre de drame. »

La source dit que la situation « lui semblait hors de contrôle ». Pourtant, Lively, 37 ans, qui apparaît ensuite dans Une simple faveur 2 avec Anna Kendrick, « ​​aime travailler et continuera à faire avancer les projets qui la passionnent ».

Lively est également productrice de l’adaptation de Colleen Hoover Ça se termine avec nousqui est depuis devenu le succès au box-office le plus rentable de la carrière de l’actrice jusqu’à présent.

Les rumeurs de tensions entre Lively et le réalisateur et acteur principal du film, Justin Baldoni, ont provoqué une tempête médiatique après que les deux co-stars n’aient pas posé ensemble pour des photos sur le tapis rouge lors de l’avant-première. Ils n’ont pas non plus fait de conférence de presse ensemble avant la sortie du film.

En outre, certains internautes ont critiqué la campagne marketing du film, affirmant qu’elle était trompeuse pour un projet qui traite des thèmes de la violence domestique et des traumatismes. De brefs extraits d’interviews de Lively, récentes ou vieilles de plusieurs années, sont devenus viraux sur les réseaux sociaux avec des critiques.

Lively a parlé ouvertement de sa passion pour la création du film et espère qu’il mettra en lumière des questions importantes et donnera du pouvoir à d’autres femmes.

« Ça se termine avec nous « C’est l’histoire d’une expérience féminine. Tous les hauts et les bas. Et nous en sommes si fiers », a-t-elle écrit sur Instagram après le week-end de sortie. « Nous avons célébré ce film et fait passer un message si important aux masses. Merci à tous de nous avoir accueillis Ça se termine avec nous avec le même amour, la même douleur et la même joie que nous avons eu en le partageant avec vous tous. »

Brandon Sklenar, co-star de Lively, s’est exprimé sur la « négativité » dirigée contre les femmes du casting, écrivant notamment sur Instagram : « Vilipender les femmes qui ont mis tant de leur cœur et de leur âme dans la réalisation de ce film parce qu’elles croient tellement en son message semble contreproductif et nuit à ce que ce film raconte. C’est, en fait, l’opposé du propos. »

Ça se termine avec nous a rapporté plus de 300 millions de dollars au box-office mondial, bien que l’espoir d’une suite semble faible. Hoover a écrit un livre de suivi, intitulé Cela commence avec nousdont Baldoni, 40 ans, possède les droits pour en faire un film, et il a suggéré à Lively de réaliser la suite si cela se produit.