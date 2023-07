« Je me sentais un peu nerveux »: Neeraj Chopra sur le titre de la Ligue de diamant à Lausanne après une mise à pied pour blessure

Neeraj Chopra a admis qu’il se sentait un peu nerveux avant le tournoi de la Diamond League à Lausanne. L’étoile du lancer de javelot a décroché le titre avec un lancer de 87,66 m lors de son retour après un mois de mise à pied en raison d’une blessure. Le joueur de 25 ans a battu ses concurrents les plus proches – l’Allemand Julian Weber (87,03 m) et le Tchèque Jakub Vadlejch (86,13 m) par une marge étroite vendredi soir. Il s’agissait de la deuxième victoire consécutive de Chopra en Diamond League, car il avait déjà remporté le titre à Doha.

Chopra a admis honnêtement qu’il n’était pas à son meilleur niveau mais qu’il remportera la victoire avec joie.

« Je me sentais un peu nerveux en revenant d’une blessure. Il faisait un peu froid ici ce soir. Je suis encore loin de mon meilleur niveau, mais je sens que ça s’améliore. Je suis soulagé que ça se passe bien pour moi. Une victoire est une victoire et je l’accepterai avec plaisir », a déclaré Chopra après la fin de l’événement.

Chopra avait également remporté l’étape de Lausanne en août de l’année dernière pour son premier titre en Diamond League. Il a ensuite remporté le trophée de la Diamond League lors de la grande finale un mois plus tard. La superstar indienne avait remporté le meeting d’ouverture de la saison de la Diamond League à Doha le 5 mai avec un lancer de 88,67 m.

Parlant de sa performance, Chopra a déclaré qu’il retournerait à l’entraînement et réglerait les problèmes qu’il avait remarqués pour s’améliorer pour les tournois à venir.

« Je voulais gagner donc je suis super content des résultats mais je veux aussi reprendre l’entraînement et corriger certaines des choses que j’ai remarquées et qui vont me rendre plus fort. Lausanne me traite toujours bien. L’année dernière, j’ai gagné et cette année aussi, alors j’ai hâte de revenir l’année prochaine et de gagner à nouveau ! La prochaine compétition, Budapest, sera importante pour moi ! a encore ajouté le champion olympique.

Neeraj participera ensuite à la compétition lors des étapes monégasques et zurichoises les 21 juillet et 31 août avant la grande finale de la Diamond League à Eugene, aux États-Unis, les 16 et 17 septembre.