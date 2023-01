"Je me sentais seul, j’ai pleuré aussi": Sarfaraz Khan sur l’Australie Test Snub

L’un des meilleurs interprètes du cricket national, Sarfaraz Ahmed a eu du mal à percer dans l’équipe indienne. Alors que l’équipe indienne pour les deux premiers tests contre l’Australie était annoncée, Sarfaraz était naturellement contrarié de ne pas voir son nom sur la liste. Malgré les discussions autour de son inclusion, ainsi que son glorieux record de cricket de première classe, obtenir le feu vert des sélecteurs a été difficile pour l’homme qui joue pour Mumbai dans le trophée Ranji. Mais, malgré les déceptions répétées, Sarfaraz s’est juré de ne pas tomber dans la “dépression” et de continuer à bouger.

Dans une conversation avec Express indien, Sarfaraz a admis qu’il n’arrêtait pas d’entendre des gens parler de lui méritant une chance de jouer dans l’équipe indienne. Même sur les réseaux sociaux, de nombreux fans ont sympathisé avec lui sur sa situation.

“Partout où je vais, j’entends des murmures qu’il jouera bientôt pour l’Inde. Sur les réseaux sociaux, j’ai des milliers de messages parlant de mon exclusion. Sab bolte hain tera time aayega (tout le monde dit que ton heure viendra). Je suis venu d’Assam pour Delhi le lendemain de la sélection, et je n’ai pas pu dormir de toute la nuit. Je n’arrêtais pas de demander pourquoi je n’étais pas là ? Mais maintenant, après avoir parlé à mon père, je suis revenu à la normale. Je n’abandonnerai jamais l’entraînement, je ne sombrera pas dans la dépression. Ne vous inquiétez pas, je continuerai d’essayer”, a-t-il déclaré à The Indian Express.

Parlant de la nouvelle décevante de son absence dans l’équipe de test indienne pour les matchs d’Australie, Sarfaraz a admis qu’il était “complètement déprimé”.

“J’étais complètement déprimé. C’est naturel pour tout le monde, surtout une fois que vous avez marqué autant de points. Je suis aussi un humain, pas une machine. Moi aussi, j’ai des émotions. J’ai parlé à mon père et il est venu à Delhi. Je viens d’avoir un session d’entraînement à Delhi avec lui. J’ai reçu des messages et entendu que j’aurais dû être là. Mon père est venu et a dit que notre travail était de marquer des points et il pense qu’un jour viendra où je jouerai pour l’Inde. Nous devons donc gardez cette croyance et laissez le destin décider du reste », a-t-il ajouté.

Le garçon d’Assam a travaillé dur jour et nuit. Bien qu’il reste des rejets flagrants sur son chemin, Sarfaraz a juré de ne jamais abandonner.

“J’étais triste de ne pas voir le nom. Mais ce n’est pas entre mes mains. J’ai fait tout ce que je pouvais. Din ko din aur raat ko raat nahi samjha (j’ai travaillé jour et nuit). Je pratique juste jour après jour. Quand je grandissais, nous sentions à la maison que j’allais trouver une place dans l’équipe de Mumbai Ranji. Maintenant, nous parlons de quand je trouverai une place dans l’équipe indienne. J’ai donc progressé .”

“J’ai vu plus de bas que de hauts dans ma vie, donc je ne garderai pas ce rejet longtemps avec moi”, a affirmé Khan.

Dans une interview séparée avec le Times of India, Sarfaraz a également déclaré: “Lorsque l’équipe a été annoncée et que mon nom n’y était pas, j’étais triste toute la journée, lorsque nous avons voyagé de Guwahati à Delhi, je me sentais très seul. Je pleuré aussi.”