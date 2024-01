“Je me sentais juste moi-même”

Pittsburgh – JJ Starling l’a ressenti lors des échauffements.

Chaque coup était agréable à la sortie de sa main, a-t-il déclaré. Tout semblait bien.

«Je me sentais moi-même aujourd’hui, pour être honnête», a-t-il déclaré.

Ce sentiment a prévalu pendant les 35 minutes et 56 secondes jouées par Starling contre Pittsburgh mardi soir au Petersen Events Center. L’étudiant de deuxième année de Syracuse a marqué 17 points sur 7 tirs sur 11. Il a réussi deux des cinq tirs qu’il a tentés depuis la ligne des 3 points.

Il a capté trois rebonds. Et du côté défensif, il a couvert Carlton Carrington, le jeune garde de Pitt qui est entré dans le match avec une moyenne de 14,3 points. Carrington était de 0 sur 10 au total mardi et de 0 sur 7 sur la ligne des 3 points. Les Orange ont gagné, 69-58.

“JJ, il est venu jouer aujourd’hui”, a déclaré l’entraîneur du SU Adrian Autry. «C’était son meilleur match sous l’uniforme. Il s’est défendu. Il a réalisé de gros coups. Je pensais qu’il était agressif et attaqué.

Starling, bien sûr, a grandi à Baldwinsville, où il était un produit de basket-ball si prisé au lycée que les écoles préparatoires se disputaient son attention. Il a atterri à La Lumière, une centrale du Midwest, s’est engagé auprès de Notre Dame et après une saison, est rentré à Syracuse et aux entraîneurs qu’il avait connus la majeure partie de sa vie.

Il a parlé cette saison des difficultés qu’il a endurées cette année. Tireur périmétrique mortel au lycée, Starling a subi une blessure à l’épaule la saison dernière qui a nécessité une modification de sa mécanique de tir. Il a passé des heures et des heures à essayer de retrouver la forme qui l’a aidé à devenir All-American de McDonald’s.

Il a parlé de passer des heures et des heures au Melo Center, demandant aux chefs d’équipe de rebondir pour lui. Certains jours, ce travail a payé. Certains jours, ce n’était pas le cas.

“Il a connu des hauts et des bas”, a déclaré Autry.

L’entraîneur de Syracuse a souligné mardi soir à quel point il est difficile pour les joueurs qui évoluent dans un nouveau programme de s’acclimater à leurs nouveaux coéquipiers, à leur nouvel environnement. Et même si Starling a reconnu qu’il lui a fallu du temps pour trouver sa voie, il a déclaré qu’il se sentait chanceux d’avoir des coéquipiers qui continuaient de l’encourager et de croire en lui.

Mardi, il n’a eu besoin que de peu d’incitations extérieures.

Le garde Orange de Syracuse JJ Starling (2) tire pour trois contre Pittsburgh au Petersen Events Center, Pittsburgh, PA, le mardi 16 janvier 2024 (Scott Schild | [email protected])

Il a réussi un tir sauté dans les deux premières minutes du match. Il l’a attrapé dans le coin, « a fait un déchirement et un dribble. Ça faisait du bien de quitter mes mains.

A partir de ce moment-là, c’était parti.

Il a effectué un tir sauté depuis la ligne des lancers francs et a réussi un tir à 3 points sur une passe de Judah Mintz au début de la seconde période.

Lorsque Pitt a commencé à en faire un jeu, il a réussi deux tirs difficiles, l’un un sauteur de retournement, l’autre un sauteur qui a fait taire une foule qui commençait peut-être à s’agiter. À ce moment-là, SU menait 62-50 et Starling avait ponctué quelques-unes de ses actions avec des poings gonflés ou des gestes en hauteur.

“Quelques batailles internes”, a-t-il déclaré à propos de la démonstration d’émotion. « Vous savez, quand vous êtes un bon joueur, vous avez parfois des problèmes de tête. Avoir un jeu comme celui-ci ne fait que l’ouvrir pour vous. Vraiment, sur quelques clichés, j’ai pointé du doigt Dieu. Je me sentais juste bien.

Il se sentait comme son ancien joueur de basket-ball, a-t-il déclaré. Il a agressivement chassé son tir. Il croyait que le ballon rentrerait.

“Starling est un enfant talentueux”, a déclaré l’entraîneur de Pitt, Jeff Capel. « Il faisait partie du top 30 des enfants sortant du lycée. Il a pu accéder aux spots. Il était dans un rythme. Il était confiant et il a vu le basket entrer. Quand vous êtes un joueur talentueux et que vous le voyez entrer plusieurs fois, cela vous donne encore plus de confiance.

Starling veut mettre cette confiance en bouteille et en profiter au fur et à mesure que la saison avance. Il a une fiche de 11 sur 19 sur le terrain lors de ses deux derniers matchs, son jeu de milieu de gamme étant le joyau de son arsenal de buteurs.

Il n’arrêtait pas de parler mardi soir de la façon dont tout se sentait bien.

«J’y vais toujours», dit-il. “J’ai toujours hâte de m’améliorer parce que je sais que j’ai beaucoup plus à donner offensivement et défensivement.”

