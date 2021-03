«  Je me sentais incommensurablement coincé  »: les lycéens font face uniquement aux acceptations des collèges, aux refus

Torey Leverton est entrée dans sa dernière année de lycée en sachant très bien que le processus de candidature au collège serait compétitif. Pourtant, la jeune femme de 17 ans n’a pas réalisé à quel point cela serait fastidieux jusqu’à ce qu’elle soit pleinement absorbée par la rédaction d’essais et le remplissage de candidatures.

«J’avais du mal à équilibrer ma scolarité actuelle et ma future scolarité», a déclaré l’étudiant de Lanark, dans l’Illinois, à USA TODAY.

Une autre année d’apprentissage à distance pesait sur elle, et les derniers souvenirs de lycée qu’elle attendait avec impatience disparaissent un par un alors qu’elle perdait son retour à la maison, son bal de promo et son diplôme.

«Avant même le début de la dernière année, j’étais prête à ce que ce soit fini», se souvient-elle. « L’école est devenue considérablement moins agréable quand il n’y avait plus de doux souvenirs attachés. Pour être honnête, j’ai arrêté de m’en soucier pendant un moment. Je me suis senti immensément coincé. »

À cause de tout cela, les refus de l’université étaient particulièrement douloureux pour Leverton. Une acceptation était son «ticket» pour passer à la phase suivante de sa vie.

Leverton n’est pas seul. Les ordonnances de séjour à la maison et les mesures de distanciation sociale ont créé un processus d’admission sans précédent dans les collèges pour la promotion de 2025. Maintenant, comme la classe juste avant eux, les adolescents font face à la célébration ou à la bouderie sur leurs acceptations et leurs rejets sans la fanfare habituelle et soutien en personne.

‘Une expérience vraiment solitaire’

Avant la pandémie, les espoirs d’université avaient déjà beaucoup à faire. Ils devaient maintenir une forte moyenne générale, rédiger des essais stellaires et réussir des examens standardisés. Cependant, Wyatt Carter, un adolescent de Salisbury, en Caroline du Nord, a eu des défis encore plus grands cette année, que la pandémie a exacerbés. Son père est mort et le lendemain, il a dû prendre son ACT.

«Faire une demande à l’université est généralement une expérience vraiment solitaire, mais à une époque comme maintenant, où l’interaction humaine est à un niveau record, c’est encore pire», a déclaré Carter.

Ensuite, il a dû faire face aux rejets. Sans pouvoir voir ses amis en personne et ressentir l’absence de son père, Carter s’est tourné vers Internet pour comprendre comment gérer la déception. Il a trouvé du réconfort dans les plateformes sociales telles que Reddit, qui offraient de la camaraderie et même des rires pendant cette «période bizarre».

« Des endroits comme / Rchanceme et / Rapplyingtocollege sont pleins de gens avec qui parler de l’expérience de l’application universitaire », a-t-il déclaré.

Alice Helms, quant à elle, anticipait les hauts et les bas du processus de candidature à l’université, mais elle espérait avoir des amis à ses côtés pour soulager son stress. Au lieu de cela, elle s’est retrouvée à soumettre des candidatures seule.

« J’ai eu beaucoup de mal à entrer dans le rythme des choses », a déclaré Helms. «C’était difficile de s’asseoir et de faire des choses parce que j’étais constamment sur l’ordinateur pendant les cours.»

Les heaumes se sentaient épuisés et démotivés.

«Tu sais à l’école, au moins tes copains sont autour de toi. Mais c’était difficile pour moi de démarrer mes candidatures, et j’ai en fait fini par attendre la semaine dernière pour que tout soit rendu.

‘Un moment sans précédent’

John Kim, de Saratoga, en Californie, a de nombreuses raisons de se réjouir. Il est entré à l’Université Emory, à l’Université de l’Indiana et à l’Université du Massachusetts à Amherst.

Mais il prévoit de ne pas commémorer cette étape jusqu’à ce qu’il puisse le faire avec sa famille. Il espère pouvoir célébrer avec sa famille élargie cet été en Corée du Sud.

Les acceptations de Kim viennent après une année éprouvante. Après avoir passé d’innombrables heures à se préparer pour le SAT, il s’est retrouvé à avoir du mal à trouver la motivation pour s’attacher et étudier à nouveau. Il est devenu frustré par les annulations constantes d’examens standardisés en raison des commandes de séjour à la maison en 2020. De nombreux collèges ont rendu le SAT et l’ACT facultatifs en conséquence.

« Je me suis inscrit pour passer le SAT en mars, mai et juin, mais ces tests ont fini par être annulés en raison des ordres de rester à la maison ou de la fermeture des écoles », a-t-il déclaré.

Kim a finalement pu passer le test en octobre, et sa mouture a porté ses fruits.

« J’ai pu tirer un 1560, en partie parce que je savais que c’était le seul et unique test que je pourrais probablement passer. »

Alors que Helms attend de savoir en avril si elle est entrée à l’Université de New York, elle se concentre sur le fait de rester positive.

« L’école où vous allez ne définira pas qui vous êtes ou qui vous serez », a déclaré l’adolescent de Caroline du Nord.

Les étudiants auxquels USA TODAY s’est entretenu pour cette histoire ont volontiers partagé leurs conseils pour faire face au jeu d’attente universitaire en cas de pandémie.

Comment faire face aux rejets de votre « école de rêve »

Les communautés en ligne offrent un soutien social: Carter a suggéré de se tourner vers les plateformes en ligne pour trouver une communauté avec laquelle se connecter.

Carter a suggéré de se tourner vers les plateformes en ligne pour trouver une communauté avec laquelle se connecter.

Leverton a suggéré d'utiliser des passe-temps non académiques tels que la pâtisserie et le scrapbooking comme distractions saines.

Comment célébrer les acceptations, même pendant une pandémie

Optez pour des rassemblements plus petits et intimes: Leena Hanson, de Houston, a célébré son acceptation à l’Université américaine avec un dîner intime avec sa famille directe et ses grands-parents – socialement éloignés, bien sûr.

Leena Hanson, de Houston, a célébré son acceptation à l'Université américaine avec un dîner intime avec sa famille directe et ses grands-parents – socialement éloignés, bien sûr.

Kim a suggéré de ne pas célébrer, comme il le fait, jusqu'à ce qu'il se sente en sécurité.

