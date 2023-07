Je me sentais en danger à chaque heure de chaque jour au Myanmar – mais c’était un risque qui valait la peine d’être pris | Nouvelles du monde

« Et s’il ne se passe pas grand-chose lorsque vous arrivez là-bas et que vous êtes coincé pendant des semaines ? » a demandé l’un des patrons de Sky News.

C’était une question étrange mais valable alors que nous réfléchissions aux plans finaux de notre voyage d’infiltration dans les jungles du Myanmar.

Nous savions qu’il y avait eu un coup d’État militaire en 2021, un soulèvement civil et des récits d’une guerre civile croissante, mais les détails étaient sommaires.

Les journalistes étrangers sont parfois autorisés à entrer au Myanmar par la junte, mais le problème est que vous êtes surveillé partout où vous allez, et vous ne pouvez pas aller où vous voulez. On ne vous montre que ce que le gouvernement veut que vous voyiez. Et pour beaucoup de journalistes locaux, il est impossible de travailler librement, beaucoup se cachent, sont pourchassés par la junte, d’autres ont fui dans la jungle.

Pendant deux ans, nous avions lutté avec un plan pour aller au Myanmar et trouver l’autre côté de l’histoire, mais le COVID 19 pandémie, puis se faire tirer dessus au début de la guerre d’Ukraineet bien sûr le Guerre d’Ukraine lui-même, avait fait en sorte que notre voyage devait être retardé.

Parfois, d’un point de vue journalistique, vous savez qu’il y a une histoire qui attend d’être racontée. Je l’ai senti, et le producteur étranger senior de Sky, Dominique Van Heerden, en était absolument convaincu et a exhorté tout le monde à écarter toute idée qu’un mois dans la jungle pourrait être une perte de temps.

En savoir plus:

L’hôpital secret de la jungle en première ligne

Image:

Enfants déplacés au Myanmar





Image:

Stuart Ramsay avec son équipage au Myanmar





Alors que j’apercevais les tentes de fortune de milliers de personnes déplacées accrochées aux flancs des montagnes et que je conduisais le long des routes devant les carcasses de véhicules militaires du Myanmar détruits lors des batailles des jours précédents, je savais que nous avions raison de venir.

Il y a une grande guerre civile qui fait rage dans ce pays, une guerre civile qui dure depuis des décennies mais qui est maintenant suralimentée par le prise de pouvoir par la junte en 2021 – et une recrudescence de personnes principalement jeunes affluant des villes pour rejoindre les milices et les armées dans les nombreux États ethniquement diversifiés du pays.

La jungle du Myanmar devait être notre maison pendant un mois alors que nous rendions compte d’une guerre dont les étrangers ont si rarement été témoins. Notre travail consistait à rassembler les preuves d’un conflit que la junte nie et à enregistrer le témoignage de milliers de civils chassés de chez eux par des vagues successives de frappes aériennes, d’obus d’artillerie et d’attaques d’infanterie.

Des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte, des magasins et même leurs rizières sont détruits dans les tentatives de l’armée pour écraser la résistance.

En savoir plus sur la Birmanie :

Comment la Chine utilise un nouveau chemin de fer pour étendre son influence au Myanmar

Plus de « morts et de destructions » à venir, prévient l’ONU

Des enfants « parmi les 100 morts » alors que l’armée cible un village

Image:

Le Dr Myo Khant Ko Ko est le chirurgien en chef de l’hôpital visité par Sky News





Image:

Une salle à l’hôpital de la jungle





Au plus profond du pays, chaque jour, il était clair qu’il s’agissait d’un exercice dangereux et difficile. Il n’y aurait pas de retrait facile si nous étions blessés ou en difficulté, pas de répit face au danger comme partout est dangereux, et pas de refuge vers lequel fuir si nous nous retrouvions encerclés.

Mais c’est la vie que vivent les Birmans au quotidien, et ils n’ont pas la possibilité de partir au bout d’un mois.

Nous étions toujours en mouvement et changeions fréquemment de camp parce que vous ne pouviez rester nulle part trop longtemps à cause de la probabilité que des espions nous repèrent et fassent rapport aux autorités.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





5:36

Au Myanmar : la guerre civile



Je ne pense pas avoir déjà fait une mission où je me sentais autant en danger à chaque heure de chaque jour.

Mais nous avons estimé que c’était un risque à prendre, de témoigner de l’incroyable bravoure des bénévoles, des médecins, des médecins et des infirmières, travaillant dans des conditions horribles et dangereuses – et d’enregistrer la résilience des familles, survivant et même s’épanouissant dans une atmosphère de danger quotidien, mort et destruction.

La plupart de ceux à qui nous avons parlé nous ont dit qu’au lieu de briser leur détermination, à bien des égards, l’armée birmane renforce en fait cette résolution.

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily où que vous obteniez vos podcasts

Quand nous partions, nous voulions remercier tous ceux qui s’occupaient de nous, et c’était incroyablement émouvant parce que nous avions l’impression de les laisser derrière nous.

Quitter l’hôpital était aussi particulièrement bouleversant car nous savions qu’il y avait de fortes chances que nous ne reverrions plus aucune de ces personnes. Et ils le savaient aussi.

Alors que nous sortions, l’un des chirurgiens s’est approché, nous a regardés dans les yeux et nous a dit : « J’espère vous revoir un jour et prendre un verre ensemble à Yangon… quand tout sera fini.

Vont-ils réussir ? C’est possible, mais cela risque de prendre énormément de temps.