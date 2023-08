« Je me sentais comme l’acolyte de Ronda Rousey »: Shayna Baszler fait allusion à la poursuite du titre de Rhea Ripley après SummerSlam | EXCLUSIF

Ronda Rousey et Shayna Baszler devraient s’affronter à SummerSlam 2023 dans une bataille épique qui se prépare depuis longtemps maintenant. Après avoir goûté au succès à l’UFC ensemble, puis avoir dominé la liste de la WWE Tag Team, la paire est prête à verrouiller les cornes dans un match spécial de règles MMA au Ford Field Stadium de Detroit le 5 août (6 août en Inde).

Avant la confrontation à succès, Baszler s’est assise pour une conversation exclusive avec News18.com, expliquant comment elle se sentait comme un « acolyte » de Ronda à la WWE, et qu’elle devrait être le « visage » de l’entreprise.

Il y a seulement quelques mois, Baszler et Rousey avaient remporté les titres féminins par équipe à Wrestlemania 39, la paire s’est ensuite lancée dans une course dominante avec Shayna elle-même admettant qu’elle serait l’équipe par équipe « pendant longtemps », mais elle a soudainement a décidé de se retourner contre son partenaire.

Dans une conversation en roue libre, la femme de 42 ans a expliqué pourquoi elle avait décidé de se séparer de Ronda et a décidé de « faire taire » son amie de longue date à SummerSlam. Baszler a également révélé comment elle était passée des arts martiaux mixtes à la lutte professionnelle et a laissé un indice majeur sur ses projets futurs après la plus grande fête de l’été.

Voici des extraits de l’interaction :

Comment se passe votre préparation pour la confrontation SummerSlam contre Ronda Rousey ?

Nous arrivons à la dernière semaine, alors maintenant il s’agit simplement de maintenir le travail effectué jusqu’à présent, dans une semaine, le cardio et le conditionnement ne vont pas augmenter. Il s’agit juste de se préparer mentalement, Ronda est l’une des meilleures athlètes féminines de sports de combat au monde donc je dois comprendre que ça va être douloureux même si je gagne donc il s’agit d’aller à cet endroit où je suis prête à accepter ça, faire ce qui doit être fait.

Lors de votre face-à-face avec Ronda sur RAW récemment, vous avez dit qu’elle avait « ruiné » la lutte pour vous, pourriez-vous éclaircir cette remarque?

Je ne nie pas que Ronda n’est pas historique, elle est l’une des meilleures combattantes de tous les temps. Elle a changé le paysage de la lutte féminine. Je me battais presque une décennie avant elle, donc il serait facile pour moi de pleurnicher et de pleurer sur la façon dont MMA était et elle s’est fait remarquer, mais cela ne me dérange pas parce qu’elle est Ronda. Dans notre équipe en ce qui concerne le MMA, elle était notre leader, elle était le visage de notre équipe et cela ne me posait aucun problème.

En ce qui concerne la lutte professionnelle, je suis celle qui l’a fait tomber amoureuse de ça, je suis celle qui a été signée en premier, elle a vu à quel point j’étais heureuse, elle l’a dit elle-même dans une de ses interviews. Elle est venue me voir pour des conseils en matière de lutte professionnelle, en ce qui concerne la WWE, ce devrait être moi qui devrait être le leader. Ça devrait être moi qui suis le visage, c’est mon truc. Quand j’étais dans NXT et que Ronda faisait ses propres choses, j’ai eu beaucoup de succès.

J’ai probablement eu la course la plus dominante avec ce titre, et il semble que depuis qu’elle est revenue, je suis juste son acolyte. Elle n’a rien fait pour changer ça, elle n’a rien fait pour me donner cette impulsion, moi et Ronda étions les champions du tag, je le dis encore à ce jour, je ne pense pas que personne nous ait battus pendant longtemps. Il s’agissait simplement de savoir si je voulais passer encore quelques années à défendre ces titres et à être l’acolyte de Ronda ou est-il temps de faire enfin mon truc.

Vous connaissez Ronda depuis longtemps et vous avez tous les deux des techniques similaires, alors y a-t-il une pression supplémentaire à se connaître à fond, ou voyez-vous cela comme un avantage ?

Je pense que physiquement et sur le ring, nous nous connaissons parfaitement. Notre travail consistait à aller au gymnase et à nous battre. Nous étions des partenaires d’entraînement, donc chaque avantage que j’ai contre elle, elle l’a aussi contre moi. Donc, vraiment, cette planification de match n’a fait que changer ma mentalité, j’ai essayé d’amener mon esprit à atteindre ce stade d’intensité différent parce que, comme je l’ai déjà dit, même si je gagne, ça va faire mal. Elle va me faire beaucoup de mal et vice versa, personne ne sortira indemne de cette victoire ou de cette défaite.

Si vous roulez votre cheville en travaillant dans le jardin qui fait mal mais au milieu du jeu, vous arrivez mentalement à un endroit différent et vous pouvez vous battre à travers cela.

Pourrions-nous voir Shayna Baszler courir après le titre de Rhea Ripley après votre combat SummerSlam?

Une fois je m’occupe de Ronda Rousey, et je l’ai appelé pour un combat. Donc je vais battre Ronda Rousey dans ce qu’elle est la meilleure au monde. Je pense que la tête de tout le monde doit regarder dans ma direction après ça. Donc, que cela se produise, vous savez, un mois ou un an, je pense que c’est la voie finale qui se produit.

Mon travail jusqu’à ce que j’aie cette opportunité est de faire tourner la tête de tout le monde ou même de se détourner parce qu’ils ne peuvent pas supporter de voir ce que je fais à quelqu’un sur le ring. Je dois faire savoir aux gens que je suis là pour de vrai.

Après votre succès en MMA, votre passage à la lutte professionnelle, y a-t-il eu des défis auxquels vous avez dû faire face lors de votre transition vers la WWE ?

J’ai eu beaucoup de chance que mes entraîneurs en MMA, Josh Barnett et Billy Robinson, ce soient aussi des lutteurs professionnels et mon domaine d’expertise particulier en MMA, comme tout le monde, j’ai étudié le jiu-jitsu brésilien et le kick-boxing Muay Thai mais j’étais aussi très connu pour mon catch catch. Pour les personnes qui ne le savent pas, le catch catch ressemble beaucoup au jiu-jitsu brésilien, sauf que vous pouvez également épingler les gens comme un moyen de gagner.

Il y a aussi beaucoup de similitudes, c’est une sensation très familière de se tenir derrière un rideau, de se diriger vers un ring où quelqu’un attend pour vous battre, je savais ce que ça faisait et j’étais à l’aise avec ça.

La chose la plus difficile que je ressens, c’est que le rythme est différent, en MMA, vous avez trois rounds de cinq minutes et vous vous êtes entraîné pour cela. Alors qu’un match à la WWE peut durer cinq minutes ou 20 minutes. C’est donc juste une formation pour se préparer à plus de variables.

Qui vous a inspiré à vous lancer dans la lutte professionnelle ou les arts martiaux mixtes dans votre enfance ?

J’étais un grand fan de Pro Wrestling et ensuite j’étais un grand fan d’arts martiaux. Je pense que les deux se sont rencontrés et c’est comme ça que je suis devenu catcheur. J’étais un grand fan de Bruce Lee, j’étais un grand fan de Jet Li, je regardais ces films d’arts martiaux en grandissant. Quand je suis arrivé pour la première fois, l’UFC était en quelque sorte marqué comme « quel art martial est le meilleur art martial » et vous aimez un « gars du karaté », contre un « gars du Kung Fu » et maintenant c’est devenu le sport que nous avons aujourd’hui.

Mais j’étais intéressé par l’UFC à cause de mon amour des arts martiaux et de la façon dont il était qualifié de compétition d’arts martiaux. Puis, au fur et à mesure que le sport s’est développé et qu’il s’est transformé en jiu-jitsu, et maintenant vous avez ces lutteurs de capture, vous avez eu comme Ken Shamrock également une ancienne superstar de la WWE, ces gars sont venus de la lutte de capture et cela a juste ouvert mon monde.

Avez-vous un message pour vos fans ici en Inde avant votre combat SummerSlam ?

Je veux juste dire merci à tout le monde de m’avoir soutenu, et après que je m’occupe des affaires à SummerSlam et que j’ai fermé Ronda Rousey, nous allons faire une course folle après ça, alors continuez à suivre.

Si on vous donne l’opportunité de vous battre en Inde à l’avenir, aimeriez-vous saisir cela ?

J’adorerais, ouais, j’adore voyager, j’adore découvrir d’autres parties du monde, je pense que c’est important pour nous en tant qu’êtres humains, donc j’aimerais partager mon métier avec tout le monde partout dans le monde.

