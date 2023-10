« Je me sens très optimiste » — Denny Hamlin quant à sa qualification pour les séries éliminatoires après avoir détruit la course à Charlotte

Détails de la vidéo

« Je me sens très optimiste. » — Denny Hamlin a parlé de sa qualification pour les séries éliminatoires après avoir détruit la course à Charlotte. Hamlin a connu un solide huitième de finale l’année dernière, malgré son élimination et sa cinquième, septième et cinquième place. S’il réitère cette performance, progressera-t-il cette année ?



IL Y A 1 MIN・Série NASCAR Cup・0:18