« Je me sens très chanceux » – Sergio Rico fait le point sur la santé des fans alors qu’il continue de se remettre d’un accident d’équitation

Le gardien du Paris Saint-Germain, Sergio Rico, a remercié les fans de lui avoir témoigné de l’amour après un grave accident d’équitation qui l’a laissé en soins intensifs.

L’Espagnol était aux soins intensifs depuis mai après un horrible accident d’équitation.

3 Rico a été hospitalisé en Espagne suite à un accident d’équitation Crédit : Getty

Alors qu’il participait à un pèlerinage annuel dans la région d’El Rocio en Espagne, Rico a été piétiné par un cheval qui l’a obligé à recevoir des soins médicaux urgents.

Il l’a vu plongé dans le coma mais il a quitté les soins intensifs mercredi, bien qu’il soit toujours en convalescence. L’Espagnol s’est rendu sur les réseaux sociaux pour donner aux fans une mise à jour sur son état.

Dans une story Instagram, il a écrit : « Je voulais remercier chacune des personnes qui m’ont montré et envoyé leur amour en ces jours difficiles.

« Je continue à travailler sur ma récupération, qui s’améliore de jour en jour.

« Je me sens très chanceux. Encore une fois, merci à tous et j’espère vous voir bientôt. »

Rico a depuis été transféré dans un service de Séville, sa ville natale, où il continue de recevoir des soins supplémentaires.

Au moment de l’incident en mai, sa famille avait déclaré qu’il souffrait « d’une grave mésaventure due à une charrette à mules et à un cheval qui l’ont percuté ».

Les fans étaient inquiets pour l’état de Rico lorsque sa femme a fait une mise à jour émotionnelle le mois dernier.

3 Rico s’est rendu sur Instagram pour donner aux fans une mise à jour Crédit : Instagram / @sergioricogonzalez1

3 Rico, qui représentait Fulham, a depuis quitté l’ICU Crédit : Getty

Alba Silva a écrit sur les réseaux sociaux: « Ne me laisse pas seule mon amour parce que je jure que je ne peux pas, et je ne sais pas non plus comment vivre sans toi. »

Cependant, il s’est réveillé de son coma et Silva a publié une nouvelle mise à jour des deux ensemble à l’hôpital avec Rico conscient: « Toi et moi, ensemble, invincibles. »

Rico est actuellement au PSG, où il agit en tant que gardien remplaçant de Gianluigi Donnarumma.

Dans ce pays, le joueur de 29 ans est surtout connu pour son temps en prêt à Fulham en 2018/19, où il a fait 29 apparitions en Premier League.

Rico est passé par l’académie de Séville, où il a été le n°1 du club de 2015 à 2018.

Il était entre les bâtons lorsque l’équipe espagnole a remporté deux trophées consécutifs de la Ligue Europa en 2015 et 2016.