« Je me sens obligé de parler »

La fille de Chris Cornell, Toni Cornell, a dénoncé la couverture médiatique de la mort de Liam Payne.

Payne est décédé à l’âge de 31 ans mercredi 16 octobre après être tombé du balcon du troisième étage de l’hôtel CasaSur Palermo à Buenos Aires, en Argentine. Le bureau du procureur argentin a révélé que la cause du décès de Payne était due à de multiples traumatismes et à des hémorragies internes et externes.

Prendre à elle Histoires Instagram page, elle a particulièrement attiré l’attention sur TMZ et sa décision de publier des photos de la chambre d’hôtel de Payne et de son corps.

Elle a écrit : « À la suite du décès tragique de Liam Payne, je me sens obligée de parler des photos dégoûtantes et pénibles publiées par TMZ, notamment des images graphiques de sa chambre d’hôtel et de son corps.

« Après avoir vu ces photos, je ne peux m’empêcher de réfléchir à ma propre expérience lorsque des images graphiques de la mort de mon père ont également été publiées par TMZ.

« À l’âge de 12 ans, je suis tombé sur ces photos en parcourant mon iPad, et c’était indescriptiblement traumatisant, et c’est quelque chose que je porte encore avec moi aujourd’hui. TMZ n’a toujours pas eu la décence, sept ans plus tard, de supprimer ces photos d’Internet, et je pense que c’est quelque chose qui devrait être fait.

« Même si les images de Liam ont depuis été retirées, cela ne veut rien dire. Ils n’auraient jamais dû être hébergés en premier lieu, et cela me brise le cœur de penser que son fils de 7 ans, Bear, pourrait un jour les rencontrer et souffrir exactement comme moi. »

Son père Chris Cornell s’est suicidé le 18 mai 2017. Il avait 52 ans.

Les commentaires de Toni Cornell interviennent après TMZ le producteur exécutif Michael Babcock a défendu la décision d’utiliser les images lors de son apparition sur Fox 5 New York (via Le miroir) le jeudi 17 octobre.

Il avait déclaré à l’époque : « Il y a un équilibre, et c’est évidemment une conversation que les rédactions du monde entier ont – vous voulez être sensible à la famille et aux amis et aussi lorsque vous travaillez sur un reportage.

« Quand l’information est arrivée, la police n’avait pas encore confirmé qu’il s’agissait de Liam, donc ce qui a été fait sur le site TMZ, il y avait une image – ne montrait pas l’image complète, ne montrait pas son visage – mais qui montrait son son bras et son abdomen, où il a des tatouages ​​très reconnaissables, donc c’est en quelque sorte utilisé comme un moyen de confirmer, ou de faire correspondre les tatouages ​​à un moment où la police n’avait pas encore confirmé son identité. Et puis, une fois qu’ils l’ont fait, évidemment, cette photo a été supprimée.

Il a ajouté : « Je veux dire, c’est juste une histoire terriblement horrible et triste. C’est évidemment quelque chose qui n’aurait pas dû arriver, et ce type avait encore tellement de vie à vivre et on se sent horrible pour tout le monde.

TMZ n’ont pas encore commenté publiquement les commentaires de Cornell.

Pendant ce temps, Cheryl, qui était en couple avec Payne entre 2016 et 2018 et qui partage leur fils Bear avec le défunt chanteur, a également exhorté les médias et le public à « donner à Liam le peu de dignité qu’il lui reste » et à « se reposer dans certains endroits ». enfin la paix ».

« Alors que j’essaie de traverser cet événement bouleversant et de surmonter mon propre chagrin en cette période indescriptiblement douloureuse, j’aimerais gentiment rappeler à tous que nous avons perdu un être humain », a-t-elle récemment écrit.

« Liam n’était pas seulement une pop star et une célébrité, il était le fils, le frère, l’oncle, l’ami cher et le père de notre fils de 7 ans. Un fils qui doit maintenant faire face à la réalité de ne plus jamais revoir son père.

« Ce qui me trouble le plus, c’est qu’un jour Bear aura accès aux reportages odieux et à l’exploitation médiatique dont nous avons été témoins ces deux derniers jours », a-t-elle poursuivi. « Cela me brise encore plus le cœur de ne pas pouvoir le protéger de cela à l’avenir. »

Ailleurs, les fans des One Direction se sont rassemblés à Hyde Park à Londres aujourd’hui (20 octobre) pour organiser une veillée en l’honneur de Payne.