«  Je me sens mal pour les fans  »: choc alors que Jose Mourinho est nommé manager de l’équipe italienne de Serie A Roma dès le début de la saison prochaine

Le provocateur portugais Mourinho reviendra en Italie pour la première fois depuis plus d’une décennie à compter du début de la saison 2021/22, où il remplacera son compatriote Paulo Fonseca.

La Roma n’a pas remporté de trophée depuis la nomination de Fonseca en juin 2019 et est presque certaine de quitter la Ligue Europa à moins d’un retour miraculeux lors du match à domicile de leur demi-finale avec Manchester United, après avoir perdu 6-2 à Old Trafford jeudi.

Je me sens mal pour les fans roms haha – Bradley Walsh (@fn_bradley) 4 mai 2021

Mourinho a remporté le titre de champion au cours de ses deux saisons à l’Inter Milan, récemment sacré champion, après avoir rejoint en 2008, ainsi que la Ligue des champions en 2010.

Le joueur de 58 ans avait été largement pressé de quitter l’Angleterre, où son étoile semblait avoir chuté de manière spectaculaire pendant son passage infructueux aux Spurs, ainsi que son mandat sans inspiration chez United auparavant.

La réaction à l’un des personnages les plus immédiatement reconnaissables et les plus conflictuels du football prenant le relais dans un club relativement inconnu a été, de manière prévisible, mitigée. « Je suis désolé pour les fans roms », s’est moqué d’un critique sur Twitter.

