Je me sens “libre” sous Mikel Arteta

L’attaquant d’Arsenal Gabriel Jesus a déclaré qu’il se sentait “libre” de jouer sous Mikel Arteta et qu’il avait décidé de quitter Manchester City cet été parce qu’il avait besoin d’un changement après cinq ans au stade Etihad sous Pep Guardiola.

Jesus a rejoint Arsenal depuis City pour un montant initial de 45 millions de livres sterling cet été après avoir échoué à se cimenter en tant que titulaire régulier de la première équipe avec les champions de Premier League.

L’international brésilien a commencé un peu plus de la moitié des matchs de Premier League de City la saison dernière et lorsqu’il a été sélectionné, il a souvent été utilisé comme attaquant large, Guardiola préférant utiliser un faux neuf.

“La chose était la façon [Guardiola] comprend le football et ce qu’il voulait”, a déclaré Jesus à ESPN Brasil. “Ensuite, c’était à vous de l’accepter ou non. Si vous ne l’acceptez pas, merci et c’est parti pour un autre défi.

“Je l’ai accepté pendant un moment, mais il est arrivé un moment où j’ai dit : ‘Je veux autre chose pour moi.’ Je l’ai remercié, ‘merci pour tout’, a-t-il compris, et nous avons continué.

“C’est différent ici à Arsenal. Le football est différent – différents joueurs, différentes façons de jouer.

“A City, c’était différent. L’attaquant ne touchait pas tellement le ballon, on le voit en regardant les matchs. Et, quand c’était le moment de toucher le ballon, ce n’était pas l’attaquant, parce que [Guardiola] a fini par mettre un milieu de terrain pour se rapprocher. OK bien. Alors, j’ai décidé de changer.”

Gabriel Jesus a adoré être l’attaquant de premier choix d’Arsenal. Adrian Dennis/AFP/Getty Images

Jesus a fait un début de vie impressionnant aux Emirats, marquant quatre buts et ajoutant trois passes décisives pour une équipe d’Arsenal qui occupe la tête du classement de la Premier League après sept matchs.

Le joueur de 25 ans en attribue une grande partie au style de jeu sous Arteta, qui a précédemment entraîné Jesus pendant son mandat d’assistant de Guardiola à Man City.

“J’ai beaucoup parlé avec Arteta du style d’Arsenal”, a ajouté Jesus. “Il me connaît, je le connais, j’ai compris ce qu’il attendait de moi. Maintenant, je suis libre sur le terrain, je joue au football avec le sourire aux lèvres et j’essaie de faire de mon mieux tout le temps.”

Arsenal et Jesus chercheront à poursuivre ce bon départ en affrontant Tottenham dans le derby du nord de Londres samedi.

“Tous les joueurs parlent du derby”, a déclaré Jésus. “Tout tourne autour du derby. ‘Vous allez voir ce qu’est un derby. Derby, derby…'”

“J’ai eu une certaine expérience des derbies, comme lorsque j’ai joué pour Palmeiras, City et le Brésil. Donc, je sais ce qu’est un derby, mais je n’ai jamais joué un Arsenal contre Tottenham ici. Donc, ce sera mon premier et j’espère pour remporter la victoire, non seulement dans mon premier mais dans tous les derbies auxquels je jouerai.”