« Je me sens enfin à l’aise pour le sortir de ma poitrine »: la star des Raiders Carl Nassib devient le premier joueur actif de la NFL à devenir gay

Nassib, 28 ans, qui a récemment signé un contrat exceptionnel de 25,3 millions de dollars avec les Raiders, a révélé la nouvelle dans une vidéo Instagram lundi, brisant un plafond de verre dans lequel les joueurs homosexuels ont traditionnellement gardé leur sexualité pour eux par crainte de représailles.

« Je suis chez moi ici à West Chester, Pennsylvanie« , a déclaré Nassib dans la brève vidéo.

« Je voulais juste prendre un moment pour dire que je suis gay. J’avais l’intention de le faire depuis un moment maintenant, mais je me sens enfin assez à l’aise pour le retirer de ma poitrine. J’ai vraiment la meilleure vie : j’ai la meilleure famille, les meilleurs amis et le meilleur travail qu’un homme puisse demander.

« Je suis une personne assez privée, donc j’espère que vous savez que je ne fais vraiment pas ça pour attirer l’attention.

« Je pense juste que la représentation et la visibilité sont si importantes. J’espère en fait qu’un jour, des vidéos comme celle-ci et tout le processus de sortie ne seront pas nécessaires, mais d’ici là, je vais faire de mon mieux et faire ma part pour cultiver une culture c’est accepter c’est compatissant. »

Nassib a également présenté un don de 100 000 $ au Trevor Project, un programme de sensibilisation qui fait campagne pour aider à prévenir les suicides chez les jeunes LGBT aux États-Unis.

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, n’a pas tardé à approuver la décision de Nassib de sortir, déclarant dans un communiqué : « La famille NFL est fière de Carl pour avoir courageusement partagé sa vérité aujourd’hui. La représentation compte.«

Nassib a expliqué sa décision d’annoncer publiquement sa sexualité en écrivant : « Malheureusement, j’ai agonisé sur ce moment au cours des 15 dernières années. Ce n’est que récemment, grâce à ma famille et mes amis, qu’il me semblait possible de dire publiquement et fièrement que je suis gay.

« Je suis également incroyablement reconnaissant envers la NFL, mes entraîneurs et mes collègues joueurs pour leur soutien. Je n’aurais pas pu le faire sans eux. Je me sens particulièrement reconnaissant d’avoir eu autant de soutien alors que beaucoup de ceux qui sont venus auparavant – et beaucoup même maintenant – ne le font pas.. »

Tant qu’ils nous ont aidés à gagner et étaient d’excellents coéquipiers, leur préférence sexuelle n’a jamais été un problème. Nous vivons à une époque différente maintenant où la diversité est beaucoup plus acceptée. Bravo Carl, et j’espère que cela fera savoir aux autres athlètes, c’est OK de dire qui vous êtes…👏🏽 – Warren Moon (@WMoon1) 22 juin 2021

Beaucoup de respect brudda ✊🏾 https://t.co/1G2ewVOWje – Saquon Barkley (@saquon) 21 juin 2021

Fier de toi, Carl 🖤 pic.twitter.com/R9aJxYFefW – Raiders de Las Vegas (@Raiders) 21 juin 2021

Nassib a reçu le soutien de plusieurs joueurs et entraîneurs de premier plan depuis son annonce lundi.

Jon Gruden, son entraîneur-chef chez les Raiders, a approuvé le passage à ESPN, déclarant : « J’ai appris il y a longtemps ce qui rend un homme différent, c’est ce qui le rend grand. »

Pendant ce temps, le quart-arrière du Temple de la renommée Warren Moon a également félicité Nassib pour avoir eu le courage d’être le premier joueur de l’histoire de la NFL à annoncer qu’il était gay, et a déclaré qu’il avait eu plusieurs coéquipiers gays tout au long de sa carrière qui avaient peur de sortir pour crainte de représailles de la part des joueurs, des fans et des médias.

« Vraiment fier de Carl Nassib », il a dit. « Le premier joueur de football actif à le faire. J’ai joué avec plusieurs gars qui n’étaient jamais assez à l’aise pour être rendus publics. C’étaient d’excellents coéquipiers et évidemment très talentueux. »

Nassib a été repêché dans la NFL par les Browns de Cleveland en 2016 avant de rejoindre les Buccaneers de Tampa Bay deux ans plus tard, signant un contrat majeur avec les Raiders en mars 2020.

Au cours de ses 73 matchs en carrière, Nassib a enregistré 143 plaqués (36 pour des défaites) et 20,5 sacs en 37 départs.

« J’espère que tout le monde peut comprendre que je ne suis qu’une personne« , a déclaré Nassib. « Je suis un dégingandé qui vit son rêve.

« Je dois à mon équipe, à mes entraîneurs et aux fans de Raider d’être complètement enfermés et à mon meilleur pour la saison à venir. Merci à tous pour votre soutien. Joyeux mois de la fierté et Go Raiders. »