L’auteur conservateur Milo Yiannopoulos a fait des vagues en exprimant sa déception et sa colère extrêmes contre Donald Trump et le Parti républicain après que les chances de réélection du président aient pratiquement disparu.

« Biden sera président, car les électeurs américains se sont assis et n’ont rien fait pendant que le vol des élections du tiers monde se produisait juste sous leur nez, » Yiannopoulos a écrit sur Parler vendredi soir en réaction à la décision de la Cour suprême de rejeter une contestation du Texas et de plusieurs autres États cherchant à empêcher les électeurs des Swing States d’affecter l’élection.

«Ne blâmez pas Trump. Ne blâmez pas la Cour suprême. Blâmez-vous, Amérique. Vous l’avez fait. Et maintenant, vous obtenez le gouvernement que vous méritez » a ajouté l’auteur de «Dangerous».

Plusieurs autres messages plus extrêmes ont été capturés et rassemblés sur Twitter, où Yiannopolous a commencé à suivre les tendances et à gagner du recul pour ses déclarations, ainsi qu’un soutien libéral surprenant grâce à une promesse de «Brûlez le Parti républicain sur le sol du f ** king.» Il semble également avoir inversé sa position sur le président, le qualifiant de « Clown égoïste. »

«Milo et moi avons un objectif de vie commun. Qui savait? » Rachel Vindman, épouse d’Alexander Vindman qui a témoigné lors des audiences de destitution du Congrès de Trump, a tweeté en réaction.

Milo et moi avons un objectif de vie commun. Qui savait? – Rachel Vindman (@natsechobbyist) 12 décembre 2020

«J’ai remarqué qu’un nombre non négligeable d’experts de droite très visibles qui disent que« BURN DOWN THE PARTY »et« CECI EST LA FIN DE LA RÉPUBLIQUE »ne sont pas américains» Noam Blum, rédacteur en chef associé de Tablet Magazine a écrit de Yiannopoulos.

«Milo semble très bien prendre ça,» L’éditeur de Daily Beast Molly Jong-Fast a simplement été ajouté.

Milo semble très bien prendre cela https://t.co/0E2m9g2X5f – Molly Jong-Fast🏡 (@MollyJongFast) 12 décembre 2020

Tellement bizarre que soutenir un narcissique n’a pas profité à Milo. Qui aurait pu prédire qu’il ne serait pas remercié et pris en charge? C’est tellement étrange quand les escrocs saisissent leurs camarades. SI IRRÉGULIER. pic.twitter.com/ymdyoEcG3u – Erica Buist (@ericabuist) 12 décembre 2020

La prise de Milo est la meilleure.@parlertakes pic.twitter.com/IVwttxXNMT – M. McCarty (@ driver1point8) 12 décembre 2020

Il a ensuite suivi les critiques du Parti républicain en promettant de consacrer le reste de sa vie à son « destruction. »

Dans d’autres messages de Parler envoyés vendredi soir, Yiannopoulos a appelé les nominations de Trump à la Cour suprême « inutile » et a dit qu’il «A tout perdu» en soutenant le républicain et se sent maintenant «complètement trahi».

«Je vais me venger,» il a écrit.

Yiannopoulos, connu pour avoir fait des déclarations extrêmes pour susciter des réactions, a également semblé approuver la sécession des États américains, affirmant que la sécession et la guerre étaient les seules options qui restent, mais «La sécession est préférable.»

Bien que ses options semblent minimes à ce stade, le collège électoral étant prêt à voter et à certifier la victoire de Joe Biden le 14 décembre, Trump a continué d’alléguer la fraude électorale dans plusieurs États swing et de continuer à se battre car il pense avoir remporté l’élection. « Dans un glissement de terrain. »

NOUS AVONS COMMENCÉ À COMBATTRE !!! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 décembre 2020

J’ai gagné les élections dans un glissement de terrain, mais rappelez-vous, je ne pense qu’en termes de votes légaux, pas tous les faux électeurs et les fraudes qui ont miraculeusement flotté de partout! Quelle disgrâce! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 décembre 2020

