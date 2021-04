ELLE est toujours connue et aimée des fans comme la barmaid pétillante des East-Enders Tiffany et l’héroïne de la femme de thé de Love Actually, Natalie, mais Martine McCutcheon est maintenant prête à commencer un nouveau chapitre brûlant de sa vie.

L’actrice et chanteuse dit qu’elle se sent plus sexy que jamais, à quelques semaines de son 45e anniversaire, et qu’elle a plus confiance en elle qu’elle ne l’était au plus fort de sa renommée il y a des décennies.

Alan Strutt 2021 La reproduction de cette image est interdite tant que des frais n’ont pas été convenus.

Martine McCutcheon de Love Actually révèle qu’elle se sent plus sexy que jamais alors qu’elle est sur le point d’avoir 45 ans[/caption]

Dans une interview exclusive avec The Sun dimanche, la star née à Londres montre un nouveau look élégant et révèle: «Je me sens tellement plus épanouie, confiante et sexy que je ne l’ai jamais fait dans ma vingtaine.

«Ce qui est étonnant, c’est de voir des gens comme Jennifer Lopez et Helen Mirren, qui vieillissent et pourtant leur carrière est toujours aussi solide. Ils ont cette lueur intérieure.

«Les gens ont toujours pensé que j’étais vraiment confiant, mais c’était un bon acte. Une véritable confiance a pris du temps pour moi.

Fraîchement jouée dans The Masked Singer d’ITV cette année, dans laquelle elle a rappelé aux fans sa voix incroyable de cygne, Martine vient de signer avec l’agence de mannequins Elite, qui a représenté les mannequins Naomi Campbell, Cindy Crawford et Gisele Bündchen.

Et elle se diversifie dans une agence de talents et envisage de se relancer en tant que présentatrice de télévision.

Elle dit: «Je suis très reconnaissante d’avoir ces opportunités dans une industrie qui peut être jetable et impitoyable, surtout en tant que femme qui va avoir 45 ans le mois prochain.»

Rex

Martine, photographiée sur le tournage d’EastEnders, dit qu’elle a plus confiance en elle qu’elle ne l’était au sommet de sa renommée il y a des décennies[/caption]

ITV

L’actrice et chanteuse, qui a joué dans The Masked Singer de cette année, vient de signer avec l’agence de mannequins Elite[/caption]

martinemccutcheon / Instagram

Elle dit: « Je suis très reconnaissante d’avoir ces opportunités dans une industrie qui peut être jetable et impitoyable »[/caption]

Joues de pomme

Mum-of-one Martine ajoute: «Le show-business est difficile. Je vois tellement de gens aller et venir, alors c’est génial que les employeurs me demandent encore de faire des choses après avoir pris du temps.

«J’étais vraiment flatté. J’adore l’agence de mannequins Elite depuis que je suis adolescent. Si vous aviez dit à mes 14 ans qu’ils me signeraient un jour, j’aurais été aux anges. J’espère que ce sera une nouvelle phase et un chapitre inattendu de ma vie.

«Présenter me semble une progression naturelle. Il m’a fallu un certain temps pour me sentir à l’aise devant la caméra. J’ai eu des entreprises de production incroyables qui m’ont approché pour des projets que j’envisage de réaliser. Beaucoup de gens sur mes réseaux sociaux disent vouloir me voir davantage sur les écrans de télévision, alors je suis impatient de voir quelle sera la prochaine étape. J’aime devenir une femme d’affaires et développer une marque de style de vie. »

Ayant fait ses armes dans l’industrie du divertissement en tant qu’enfant actrice, Martine a joué dans le feuilleton BBC1 de 1995 à 1998, avant de se frayer un chemin dans le monde de la pop avec son single Perfect Moment n ° 1 en 1999. Elle a également remporté un Olivier Award en 2002 pour son rôle d’Eliza Doolittle dans la comédie musicale My Fair Lady du West End, et l’année suivante, elle a joué dans Love Actually.

Son Olivier s’est avéré controversé, car ses absences répétées et prolongées pendant la course de l’émission ont été largement critiquées et plusieurs doublures ont été forcées de se tenir debout. – et la fibromyalgie, avec des symptômes similaires.

Elle a déclaré: «Mon système était faible, je ne m’étais tout simplement pas arrêté. Quand tu ne peux pas lever les bras, quand tu dors 17 heures d’affilée, tu ne sais pas si tu vas arriver à la boutique, tu vois la vie différemment. «

BBC

Martine espère se relancer en tant que présentatrice de télévision, ici elle est photographiée avec la co-star d’EastEnders Ross Kemp[/caption]

Instagram

La star a épousé l’auteur-compositeur-interprète Jack McManus en 2012 et a donné naissance à leur fils Rafferty, maintenant âgé de six ans.[/caption]

Instagram

Martine, qui apprécie la maternité, dit: « Cela m’étonne toujours que je sois reconnue la plupart du temps »[/caption]

Malgré tout, grâce à ses looks intemporels, Martine est toujours reconnue au quotidien pour ces rôles phares. Elle dit: «Je remercie le Seigneur pour les joues de pomme et mes pommettes de ma mère.

«Je les ai maudits quand j’étais plus jeune. Je me plaignais d’avoir de grosses joues et ma mère me disait: «Tu me remercieras quand tu seras plus âgée». Et je fais. »

Depuis qu’elle a épousé l’auteur-compositeur-interprète Jack McManus en 2012 et donné naissance à leur fils Rafferty, maintenant âgé de six ans, elle apprécie la maternité. Elle poursuit: «Cela m’étonne encore que je sois reconnue la plupart du temps. Les gens sortent leurs caméras et j’oublie quand je suis en mode momie et que je suis dans mon magasin de la ferme locale que les gens se souviennent encore de moi pour ces rôles, en particulier Love Actually.

«J’ai toujours aimé les comédies romantiques. C’était mon rêve ultime devenu réalité. En 2017, Martine a révélé ses problèmes de santé à la télévision Loose Women, et a parlé de la maternité et de son temps loin des projecteurs.

Elle a déclaré: «J’ai pris du temps pendant plus de sept ans pour guérir, avoir un bébé et devenir maman. C’était loin mais j’avais foulé les planches depuis que j’étais gamin et j’avais l’impression que j’avais besoin de normalité et de vraie vie.

«Je savais qu’être mère serait la création de moi. Cela a mis du temps à se produire et quand cela s’est finalement produit, cela m’a complété, même si cela semble nul. J’ai eu un moment «aha» et j’ai pensé: «C’est ça la vie». Cela m’a donné un sentiment de but. Ma famille m’a donné des racines, c’est mon réseau de soutien. C’est une industrie folle et j’ai eu une relation amour-haine avec elle.

Alamy

L’actrice de Love dit en fait: « Je remercie le Seigneur pour les joues de pomme et mes pommettes de ma mère »[/caption]

Caractéristiques de Rex

En parlant de maternité et en prenant sept ans, la star dit qu’elle a vraiment trouvé son but dans la vie en tant qu’être mère « c’est ce qu’est la vie »[/caption]

« Mon corps commence à changer quand je me pousse trop fort »

«Quand j’étais jeune, je travaillais dans un théâtre national, tu as peur de dire non. Vous êtes tellement reconnaissant des opportunités que vous trouvez toujours dans votre carrière. Mais en vieillissant, «Non» devient un mot moins effrayant. Les limites sont vitales pour une vie de famille saine et heureuse et pour votre santé mentale.

«Il y a une grande partie de moi qui plaît aux gens – beaucoup d’actrices et d’interprètes ressentent cela. J’avais l’habitude de penser que si je refusais quelque chose, le monde s’effondrerait, mais en fait, vous ne faites que la qualité plutôt que la quantité et c’est mieux partout.

«Le divertissement peut vous mâcher et vous recracher parfois, mais il semble toujours me rappeler, même quand j’ai dit: ‘C’est ça, j’ai fini. Je vais aller faire du design d’intérieur ou quelque chose de créatif ». Mais alors le téléphone passe et quelque chose se passe.

«On m’a récemment demandé de faire quelque chose dans le West End et je me suis dit:« Cela va m’emporter pendant des mois et je ne pourrais pas voir mon fils autant ». Alors je l’ai refusé. Mais c’est dans mon ADN de jouer, ça me rappelle toujours. J’essaierai d’avoir mon gâteau et le mangerai aussi.

Martine, qui vit à Surrey, est plus heureuse lorsqu’elle est en meilleure santé. Elle dit: «Parce que je suis atteinte de la maladie de Lyme et de la fibromyalgie, je dois prendre un soin tout particulier de moi-même. Je le considère comme un ami plutôt qu’un ennemi. Je sais maintenant que mon corps commence à changer quand je me pousse trop fort et au-delà de mes limites.

«J’essaie de manger des aliments naturels et biologiques. Je trouve que les étirements, le yoga doux et la respiration sont utiles. J’ai besoin de huit à neuf heures de sommeil pour me sentir mieux. Rire et être avec mon fils est tellement tonique. J’adore m’habiller et rencontrer des amis pour le déjeuner, et j’ai hâte de le refaire bientôt. »

Alamy

La star de Love Actually Martine, qui souffre de la maladie de Lyme, prend grand soin d’elle-même[/caption]

Instagram

En plus de manger sainement, elle révèle: « Rire et être avec mon fils est tellement tonique »[/caption]





Chaque année, les producteurs Strictly Come Dancing et I’m A Celeb approchent Martine, mais elle n’a pas encore été tentée.

Elle dit: «Je pense que Strictly est incroyable, mais les athlètes qui l’ont fait m’ont dit que c’était des journées d’entraînement de 17 heures, c’est une tuerie. Et même si j’adorerais m’habiller en paillettes, ce serait trop intense.

«Je serais terrible dans la jungle aussi, je ne pourrais même pas faire le pont branlant, car j’ai tellement peur des hauteurs. On me le demande chaque année, ce qui est bien. Mais une autre comédie romantique serait une autre affaire. Martine dit: « Je ferais certainement un autre film, c’est moins intense que le théâtre et c’est là pour toujours. »