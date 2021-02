«  Je me réveille et je crie  »: les prisons secrètes des talibans en terrorisent des milliers

Une telle répression fait partie de la stratégie de contrôle des talibans dans les territoires sous leur domination. Alors que le gouvernement afghan et les négociateurs talibans au Qatar parlent de manière saccadée de se rencontrer pour des pourparlers, alors même que l’idée d’une paix réelle recule, la réalité est que les insurgés détiennent déjà une grande partie du pays. Un retrait américain imminent, associé à une force de sécurité afghane faible, à peine capable de se défendre, signifie que le groupe est susceptible de maintenir cette autorité et ses manières brutales d’invoquer la soumission.

Malik Mohammadi, un fermier calme de 60 ans, a vu les talibans mettre à mort son fils Nasrullah, âgé de 32 ans, un officier de l’armée, dans l’une de ces prisons. Sur une période de neuf jours l’année dernière, Nasrullah, un épileptique, s’est vu refuser des médicaments par ses ravisseurs. On lui a refusé la nourriture. Son père a vu du sang couler de sa bouche et des ecchymoses causées par des coups. Le 10e jour, il est mort.

FAIZABAD, Afghanistan – La prison des talibans est une maison en ruine, une grotte, un sous-sol sale dans une habitation abandonnée ou une mosquée de village. Les coups ou pire sont une certitude, et la peine est indéfinie. La nourriture, s’il y en a, est du pain rassis et des haricots froids. Un lit est le sol ou une moquette sale. La menace de mort – criée, criée, parfois infligée – est omniprésente.

L’un des outils les plus redoutables dont disposent les Taliban pour y parvenir est un réseau lâche de prisons, un archipel improvisé de mauvais traitements et de souffrances, dans lequel les insurgés infligent un jugement sommaire sévère à leurs compatriotes afghans, les arrêtant arbitrairement sur l’autoroute. Surtout, ils recherchent des soldats et des fonctionnaires. Le gouvernement a également été accusé de mauvais traitements dans ses prisons, les Nations Unies ayant récemment découvert que près d’un tiers des prisonniers de l’armée afghane avaient été torturés.

«Je me réveille et je crie», dit-il. «C’était la période la plus sombre et la plus amère de ma vie. J’ai été sous le choc pendant six mois », a déclaré M. Hiatullah.