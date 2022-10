Je me réveille 5 fois par nuit désespérée pour aller aux toilettes mais une condition rare m’empêche de faire pipi tout seul

UNE JEUNE femme se réveille cinq fois par nuit désespérée pour aller aux toilettes mais ne peut pas uriner toute seule en raison d’une maladie rare.

Elle Adams s’est réveillée il y a deux ans pour découvrir qu’elle ne pouvait pas aller aux toilettes bien qu’elle n’ait aucun problème avec sa vessie.

Elle Adams souffre d’une maladie qui signifie qu’elle a du mal à faire pipi toute seule Crédit : Instagram

Elle a été hospitalisée pour la première fois en 2020 Crédit : Instagram

La femme de 29 ans a continué sa journée et a essayé de l’oublier – mais a découvert qu’elle avait lutté toute la journée et avait besoin d’une aide médicale.

Elle est allée à A&E en 2020 où elle a subi un scanner qui a montré aux médecins qu’elle avait 800 ml de liquide dans sa vessie.

La créatrice de contenu a reçu un cathéter d’urgence dans l’espoir qu’il drainerait de l’urine de sa vessie.

Et après quatre heures, deux options lui ont été proposées : retirer le cathéter et essayer d’utiliser les toilettes ou rentrer chez elle et revenir dans trois semaines.

Elle, qui vit à Bow, dans l’est de Londres, est retournée à l’hôpital une semaine plus tard après avoir passé des nuits douloureuses et sans sommeil avec le cathéter.

Elle a déclaré à MyLondon: “L’infirmière a supplié le consultant de me voir ce jour-là, alors je les ai vus à la fin.

“Ils m’ont dit ‘tu as trop bu’, mais je n’ai presque rien bu.

“Ils ont alors dit ‘tu n’es aussi qu’une jeune fille anxieuse, je suis sûr que ça ira bien dans quelques semaines.”

Ils lui ont dit que le prochain rendez-vous aurait lieu dans trois mois et que “c’est juste la vie maintenant”.

Elle n’est pas revenue pendant 14 mois et comptait uniquement sur l’auto-sondage – ce qui a fini par créer une accumulation de pression et ne plus pouvoir utiliser le cathéter.

Elle est ensuite retournée à A&E et attend maintenant une opération de stimulation du nerf sacré (SNS), qu’elle décrit comme “un peu comme un stimulateur cardiaque pour la vessie”.

Elle a finalement reçu un diagnostic officiel de syndrome de Fowler, ce qui cause des difficultés lorsqu’elle fait pipi.

La condition, qui se présente principalement chez les jeunes femmes dans la vingtaine et la trentaine, a des causes inconnues et les traitements sont limités.

“Il y a beaucoup de choses qui doivent être changées, et c’est ce que j’essaie de faire”, a ajouté Elle.

Elle a dit qu’elle se réveillait encore environ quatre ou cinq fois par nuit parce qu’elle avait une vessie hyperactive ainsi que le syndrome de Fowler.

Elle a déclaré: “Je suis une personne très positive mais vous commencez instantanément votre journée fatiguée.

“Je tiens environ 20 minutes jusqu’à ce que j’aie vraiment besoin d’un pipi.

“Aller au théâtre ou au cinéma est un cauchemar. Je dois avoir une place dans l’allée pour pouvoir entrer et sortir.”

Elle a dit que chaque fois qu’elle irait n’importe où, elle devra se demander si des toilettes se trouvent à proximité – et lorsqu’elle doit y aller, elle doit s’auto-cathétériser et utiliser des toilettes pour handicapés.

La «maladie cachée» fait désormais partie de sa vie quotidienne et on lui a dit qu’elle ne saura jamais pourquoi elle a soudainement commencé à souffrir.