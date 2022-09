Je me promène pieds nus tous les jours… les gens regardent mes pieds sales mais je m’en fiche – ça va faire de moi un millionnaire

UN HOMME qui marche partout pieds nus a affirmé que cela ferait de lui un millionnaire.

George Woodville se fiche que les gens regardent ses pieds sales et s’est juré de ne pas porter de chaussures “jusqu’au jour de sa mort”.

George Woodville affirme qu’il marchera pieds nus jusqu’au jour de sa mort Crédit : TikTok/@corbincaptures

Les pieds de George Woodville, capturés dans un TikTok par Corbincaptures Crédit : TikTok/@corbincaptures

Mais alors que certains peuvent trouver son style de vie choquant, George est devenu viral avec 50 millions de vues sur TikTok et 300 000 abonnés sur son compte “georgewoodville, The Barefoot Guy”.

George a déclaré: “Eh bien, il y a environ un an, j’ai jeté toutes mes chaussures parce que j’ai eu une sorte d’épisode de santé mentale, je suppose.

“Et j’avais besoin de quelque chose pour me sentir connecté. Alors j’ai essayé de marcher pieds nus. Et je me suis dit : “c’est exactement ce dont j’ai besoin”.

Ses pieds sont devenus si populaires que George a créé un compte OnlyFans pour afficher ses pieds à mesure que la demande de photos augmentait.

C’est le but de George d’inspirer d’autres personnes à suivre ses traces et à le rejoindre dans le style de vie pieds nus.

“C’est assez incroyable de penser que mes pieds pourraient être ce qui paie mes factures”, a-t-il poursuivi.

“J’espère pouvoir devenir millionnaire et je serais surpris si je ne gagnais pas autant d’argent dans les cinq prochaines années.

“Je me suis senti libéré quand j’ai enlevé mes chaussures pour la première fois. Je n’envisagerais plus jamais de les porter. Je serai pieds nus jusqu’au jour de ma mort”, a-t-il ajouté.

Marcher pieds nus est connu sous le nom de « mise à la terre » et est devenu un choix de plus en plus populaire pour de nombreuses personnes au cours de la dernière année.

Je me suis senti libéré quand j’ai enlevé mes chaussures pour la première fois. Je n’envisagerais plus jamais de les porter. Je serai pieds nus jusqu’au jour de ma mort Georges Woodville

Également connue sous le nom de «mise à la terre» ou «pied vert», la théorie derrière la mise à la terre vient des affirmations selon lesquelles les charges électriques de la terre peuvent être bénéfiques pour votre corps.

Une étude publiée dans le Journal of Environmental and Public Health, a déclaré : “On suppose que l’afflux d’électrons libres absorbés dans le corps par contact direct avec la Terre neutralise probablement les espèces réactives de l’oxygène (ROS) et réduit ainsi l’inflammation aiguë et chronique. ”

Dans une interview avec ‘backchatpod’, George a expliqué sa décision plus en détail : “J’étais en fait en vacances à pied et je me suis juste dit au hasard, pourquoi est-ce que je porte des chaussures ?

“Parce que cela me prive littéralement de la moitié de l’expérience de la marche et que cela n’avait tout simplement pas de sens pour moi.

“A partir de ce moment, ça a juste commencé à se manifester dans ma tête et j’ai pensé qu’il y avait peut-être vraiment quelque chose là-dedans.”