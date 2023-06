« Je me prépare pour la saison 10 de la Pro Kabaddi League », déclare Naveen

L’une des plus grandes superstars du kabaddi, Naveen est apparue dans le premier épisode de Beyond the Mat (Saison 3) jeudi. La série Beyond the Mat de la Pro Kabaddi League explore la vie des joueurs de PKL en dehors du sport.

Le raider, qui a récolté le troisième plus grand nombre de points de raid (254) pour Dabang Delhi KC la saison dernière, a déclaré qu’il se préparait pour la dixième saison historique de la Ligue Pro Kabaddi : « Je me prépare actuellement pour la saison prochaine. J’ai joué dans le tournoi Inter-Services après la dernière saison de la Pro Kabaddi League. C’est important pour moi de continuer à m’entraîner car il y a des tournois comme les Jeux asiatiques qui arrivent cette année. »

La star de PKL a ajouté: « Je me suis aussi mariée. Ma femme (Meenakshi Baliyan) est également sportive. C’est une tireuse. »

Naveen a également expliqué pourquoi il porte le maillot numéro 10 : « J’aime regarder le cricket. Je suis un fan de Virat Kohli et c’est pourquoi je soutiens Royal Challengers Bangalore. J’avais l’habitude de suivre Sachin Tendulkar plus tôt. J’aspire à être aussi bon sportif que lui. Je porte le maillot numéro 10 parce que le numéro de maillot de Sachin était le 10. »

Pendant ce temps, M. Anupam Goswami, responsable des ligues sportives, commissaire des sports et de la ligue Mashal, Pro Kabaddi League, a également exprimé son enthousiasme pour la dixième saison de PKL : « L’engagement et l’enthousiasme des superstars de Pro Kabaddi telles que Naveen pour la prochaine saison 10 de PKL sont passionnants. tout en motivant. Bien sûr, atteindre une dixième saison est un jalon très spécial pour toute ligue sportive en Inde. Nous allons bientôt annoncer la vente aux enchères des joueurs et les dates des tournois pour la saison, ainsi que nos initiatives pour une augmentation continue de la qualité de compétition de notre ligue atteinte par nos athlètes champions. »