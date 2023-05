Je me préparais pour le mariage de ma sœur quand un appel téléphonique a détruit tout mon monde

UNE FEMME a révélé comment elle se préparait pour le mariage de sa sœur lorsqu’un appel téléphonique a détruit tout son monde.

Kaitlyn Booth, 22 ans, de Burnley dans le Lancashire, a appris au téléphone que son petit ami Jack Jermy-Doyle était sous ventilateur à l’hôpital après avoir été frappé lors d’une soirée.

Kaitlyn se préparait pour le mariage de sa sœur lorsqu’elle a reçu un appel dévastateur Crédit : GoFundMe

Jack a été tué d’un coup de poing lors d’une soirée à Preston Crédit : MEN Media

Jack est décédé deux jours après l’attaque de Preston le 12 août de l’année dernière.

L’infirmière dentaire Kaitlyn a déclaré au Mirror: « Je me suis réveillée vers 5 h 30 le 12 août pour commencer à me préparer pour le grand jour de ma sœur et j’ai reçu de nombreuses notifications disant que quelque chose était arrivé à Jack.

« Le signal était terrible mais j’ai finalement réussi à joindre sa sœur, Leanne, qui m’a dit que les médecins disaient que Jack avait des lésions cérébrales irréversibles.

« Mon père m’a conduit à l’hôpital de Preston et quand nous sommes arrivés, nous avons dû nous asseoir aux urgences et attendre qu’une infirmière vienne me faire descendre.

Elle a ajouté: « L’infirmière est venue et a expliqué l’étendue des dégâts et nous a dit qu’il n’y avait absolument aucun moyen pour Jack de survivre à cela et que ce ne serait qu’une question de temps avant que son cœur cesse de battre.

« Après avoir rendu visite à Jack, mon père et moi sommes retournés vers le reste de la famille pour soutenir ma sœur à son mariage.

« C’était la chose la plus difficile que j’ai jamais eu à faire, essayer de sourire à travers une douleur aussi horrible. »

Jack a laissé un message vocal à Kaitlyn avant l’agression lui disant à quel point il l’aimait.

Sa mère Sue a maintenant perdu ses deux fils, après que le frère de Jack, Harry, se soit suicidé en 2019.

La police du Lancashire a déclaré: « Deux hommes – âgés de 21 et 28 ans de Preston – précédemment arrêtés pour suspicion de blessures en vertu de l’article 18 ont été de nouveau arrêtés le 24 août pour suspicion de meurtre, d’agression et d’infractions à la loi sur l’ordre public.

« Ils ont depuis été libérés sous caution en attendant de nouvelles enquêtes. »

Jack a été officiellement déclaré mort le 14 août 2022 et a fait don de ses organes – sauvant quatre vies.

Kaitlyn a déclaré: « Mon père aime me rappeler que le cœur de Jack bat toujours pour moi, ce qui est doux-amer. »

Elle a choisi de jouer la chanson de Lewis Capaldi Before You Go lors des funérailles de Jack – après que le chanteur a conclu avec elle lors d’un concert auquel le couple est allé des mois avant la mort de Jack.

Kaitlyn a déclaré: « Il a vraiment commencé à comprendre qu’il était parti aux funérailles de Jack, mais je ne pense pas vraiment avoir géré mon chagrin.

« Je dors toujours chez la mère de Jack chaque semaine le jeudi et je porte ses vêtements au lit.

« Nous étions censés nous marier et avoir des enfants et vivre une vie longue et heureuse ensemble en vieillissant les uns avec les autres. »

Postant sur une page GoFundMe à la mémoire de Jack, elle a écrit: « Mon beau Jack a été frappé et toute sa vie lui a été enlevée.

« Tout ce qu’il a fallu, c’est un coup de poing. Jack avait tellement plus à offrir à ce monde, mais tout lui a été cruellement enlevé.

« L’amour de ma vie est parti en un clin d’œil. »