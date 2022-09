‘Je me moque de moi?’ Le co-fondateur d’EaseMyTrip partage des textes d’un candidat qui a abandonné le jour de son arrivée

Alors que l’élévation toxique de LinkedIn de la “culture de l’agitation” et des pratiques d’exploitation par les PDG sont de plus en plus critiquées, le co-fondateur d’EaseMyTrip, Prashant Pitti, a partagé un problème auquel, selon lui, les employeurs sont confrontés. Partageant une capture d’écran de messages texte d’un candidat, Pitti a écrit sur Twitter : “Quelqu’un s’il vous plaît résoudre ce problème d’embauche. Ceci est extrêmement répandu et finit par perdre tellement de temps et de ressources. Une fois qu’un candidat accepte la lettre d’offre, les entreprises attendent des mois et rejettent tous les autres candidats potentiels. Mais le candidat décide le tout dernier jour qu’il ne rejoindra pas.

Les textes montrent le candidat informant Pitti qu’il ne rejoindrait pas EaseMyTrip le jour même où il était censé rejoindre l’entreprise. Comme raisonnement, le candidat a écrit: “Bien que j’étais très motivé pour être là, mais j’ai d’ailleurs rencontré un PDG de la marque House of D2C qui construisait quelque chose de similaire et cherchait une piste.” Un Pitti frustré a répondu : « Vous vous moquez de moi ? Partager cela le jour où vous étiez censé vous joindre ? »

Quelqu’un pls résoudre ce problème d’embauche Ceci est extrêmement répandu et finit par perdre tellement de temps et de ressources Une fois qu’un candidat accepte la lettre d’offre, les entreprises attendent des mois et rejettent tous les autres candidats potentiels Mais le candidat décide le dernier jour qu’il ne rejoindra pas pic.twitter.com/R9UfV45eMz – Prashant Pitti (@ppitti) 1er septembre 2022

De plus, il est très courant que 25 à 40 % des candidats embauchés disent qu’ils ne se joindront pas à la dernière minute. Et ce n’est pas seulement les juniors, cela se passe également au niveau senior Si cela se produit dans une organisation aussi grande que la nôtre ; Je ne peux même pas imaginer ce qui se passe dans les startups nouvellement lancées ! – Prashant Pitti (@ppitti) 2 septembre 2022

Certaines personnes ont assimilé la situation à un employeur licenciant un employé, un utilisateur de Twitter écrivant : « Les employeurs expulsent les employés lorsqu’ils n’en ont pas besoin, ils peuvent aussi faire la même chose…. Dans le monde du capitalisme, les deux ont raison… [sic]» Pitti a répondu : « N’acceptez pas la lettre d’offre, ça va. Mais c’est après avoir accepté la lettre d’offre et ne pas se présenter à la dernière minute (après avoir fait attendre les employeurs pendant des mois). Un débat s’ensuivit.

N’acceptez pas la lettre d’offre, c’est bien Mais c’est après avoir accepté la lettre d’offre et ne pas se présenter à la dernière minute (après avoir fait attendre les employeurs pendant des mois) – Prashant Pitti (@ppitti) 1er septembre 2022

Il doit informer immédiatement qu’il accepte une autre offre au lieu d’attendre le DOJ. – Vedamata Muddepal (@muddepal) 2 septembre 2022

D’accord… avec toi – radhika. (@LonellyLemon) 3 septembre 2022

Exactement — #BoycottBrahamastra #BoycottbollywoodForever (@nghere2504) 5 septembre 2022

Les personnes des deux côtés de l’argument ont soulevé de nombreux points valables, y compris des suggestions visant à réduire les longues périodes de préavis et la normalisation des salaires.

