Je me fiche que les gens pensent que je suis un conservateur, dit Starmer, alors qu’il jure que le New Labour « sous stéroïdes »

Sir Keir Starmer dira qu’il se fiche que les gens pensent qu’il est conservateur – comme il promet que le prochain gouvernement sera le New Labour « sous stéroïdes ».

Dans un discours samedi, le leader travailliste dira que les conservateurs « ne peuvent plus prétendre être conservateurs » et fustigera « le mépris condescendant pour ceux qui arborent notre drapeau ».

Il s’agit d’un premier plan décrivant les politiques qui pourraient former les prochaines fuites du manifeste électoral du Labour.

On s’attend à ce que Sir Keir dise au groupe de réflexion blairite Progressive Britain que son parti doit aller plus loin que Tony Blair ne l’a fait en réécrivant la soi-disant «clause quatre» et en rejetant la propriété publique.

En référence à son prédécesseur Jeremy Corbyn, il dira : « Certaines personnes pensent que nous ne faisons que nous éloigner du régime précédent – ​​cela passe totalement à côté de l’essentiel.

« Il s’agit de ramener notre parti là où nous appartenons et où nous aurions toujours dû être… de retour à faire ce pour quoi nous avons été créés », dira-t-il.

« C’est pourquoi je dis que ce projet va plus loin et plus profondément que la réécriture de la clause quatre par le New Labour. Il s’agit de retrousser nos manches, de changer toute notre culture – notre ADN. C’est la clause quatre – sur les stéroïdes.

Dans une explosion aux critiques qui disent qu’il est trop à droite, il dira que le Parti travailliste doit comprendre que les parties «précieuses» du «mode de vie» britannique, les communautés et l’environnement valent la peine d’être préservés.

Keir Starmer dit qu’il change l’ADN du Labour (Getty)

« Et regardez – si cela semble conservateur, alors laissez-moi vous dire : je m’en fiche. Quelqu’un doit défendre les choses qui font la grandeur de ce pays et ce ne seront pas les conservateurs », disent des extraits de son discours pré-briefés par les travaillistes.

Pendant ce temps, le site Web LabourList a publié un projet interne de politiques du travail divulgué qui donne l’idée la plus claire à ce jour de ce que Sir Keir pourrait s’engager à faire au pouvoir.

Les premiers plans, élaborés par les chefs politiques des partis, comprennent des engagements accrocheurs existants d’augmenter les taxes sur les écoles privées et de faire en sorte que les chemins de fer deviennent propriété publique.

Parmi les plans notables énoncés dans les documents du National Policy Forum figurent également l’abrogation de certaines lois antisyndicales et l’abolition du statut fiscal non-dom.

Et il explique également en détail comment le Labour décarbonisera l’économie britannique – avec un fonds d’investissement public soutenant de nouvelles gigafactories et des fonds de R&D pour l’industrie verte.

Le chef du parti exposera sa vision d’un nouveau gouvernement travailliste (fil de sonorisation)

Le parti prévoit également une vague « d’internalisation » des services publics vers le secteur public, bien qu’il y ait un manque de détails sur la manière dont cela serait réalisé.

Il prévoit également un projet de loi sur les droits du travail dans les 100 premiers jours suivant son entrée en fonction.

Le manifeste final du parti travailliste sera officiellement rédigé avant les élections générales, avec la contribution des syndicats et d’autres parties prenantes du parti.

Notamment, bon nombre des politiques ambitieuses auxquelles Sir Keir s’est engagé lors de l’élection à la direction de 2020 sont absentes du document.

Le dossier indique qu’il n’y aura «pas de retour à la liberté de circulation» avec l’UE – et s’engage à la place en faveur d’un «système d’immigration basé sur des points» réformé.

Il suggère également que les services publics d’eau et d’énergie resteront entre des mains privées, les entreprises étant soumises à des réglementations et à des objectifs remaniés.

Les conservateurs « ne peuvent plus prétendre être conservateurs », affirme Sir Keir (Archives PA)

Mais du côté de la production, le parti s’est réengagé à établir un acteur soutenu par l’État sur le marché de la production d’électricité.

Le parti affirme qu’un gouvernement travailliste investirait dans l’énergie nucléaire mais ne délivrerait pas de nouvelles licences pour l’exploration du pétrole et du gaz.

Et il veut un programme continu d’électrification des chemins de fer et dit qu’il construira intégralement HS2 et Northern Powerhouse Rail.

La plupart des plans du document ont déjà été annoncés par le parti depuis que Sir Keir est devenu chef et représentent une compilation des politiques existantes.

En février, Sir Keir a déclaré que cinq « missions nationales » formeraient la base du manifeste travailliste, basées sur l’économie, le NHS, la criminalité, la crise climatique et l’éducation.

Il a dit qu’il y aurait « une concentration sans relâche sur les choses qui comptent le plus » et « une réponse à l’appel généralisé pour quelqu’un qui peut ‘réparer les fondamentaux' ».

Les travaillistes ont bondi de 27 points d’avance sur les conservateurs dans le dernier sondage publié vendredi par Omnisis. Le parti de Sir Keir obtient 51% des sondages contre 24% pour les conservateurs, et les Lib Dems 10%.