«  Je me fiche de l’opinion d’un homme blanc sur les questions raciales  »: la star australienne du basket-ball Cambage se moque des critiques dans la rangée olympique

Plus tôt cette semaine, Cambage a exprimé sa colère contre l’AOC et le fournisseur de vêtements de sport Jockey lors d’une récente séance photo promotionnelle pour les Jeux olympiques d’été, qui, selon elle, n’était pas représentative de la diversité australienne.

Menaçant de boycotter Tokyo, la star de 29 ans a déclaré que les images étaient « Blanchi à la chaux » et cela « le faux bronzage n’équivaut pas à la diversité »- un message que certains ont pris comme référence à la présence du rugbyman autochtone Maurice Londubat dans l’une des images.

L’explosion de Cambage – qui a remporté le bronze avec son pays aux Jeux de 2012 à Londres – a incité un AOC contrit à se repentir d’avoir «Aurait dû mieux refléter la riche diversité des athlètes qui représentent l’Australie aux Jeux Olympiques.»

D’autres, cependant, ont accusé le mannequin de sous-vêtements Cambage de chercher l’attention et de faire des histoires pour rien.

«Si elle me disait qu’elle allait boycotter, je dirais:« Bonne chance, à plus tard »,» a déclaré l’ancien entraîneur de l’équipe nationale féminine australienne Tom Maher.

«Il n’y a pas eu de mauvaises intentions. Y avait-il un athlète homosexuel représenté? Un athlète chinois australien a-t-il été mentionné? Je veux dire, où cela se termine-t-il? il ajouta.

Cambage – qui s’est excusée auprès du joueur de rugby Londubat dans un message vendredi, affirmant qu’elle ne faisait pas référence à lui avec ses commentaires de « faux bronzage » – a maintenant lancé une autre contre-invective féroce à ses détracteurs.

Dans un message sur Instagram Stories samedi, Cambage a rapproché la caméra de plus en plus de sa bouche ouverte, tirant la langue et ajoutant la légende: «JE NE SOUHAITE PAS L’OPINION D’UN HOMME BLANC SUR LES QUESTIONS RACIENNES. JAMAIS EU. NE LE SERA JAMAIS. »

En mentionnant des noms spécifiques, Cambage a également écrit: «Surtout quand les commentaires viennent de l’un des entraîneurs les plus abusifs que j’aie jamais eu et des anciens joueurs dont personne ne se soucie.

Dans un autre message destiné aux trolls Internet, la star des Las Vegas Aces leur a dit de « Gardez les menaces à venir les garçons » avec un message notant que «La ligue dispose d’un groupe de travail cyber pour des trucs comme celui-ci qui suit les adresses IP.»

Trois fois All-Star WNBA, Cambage est l’un des visages les plus reconnaissables du jeu féminin et a une ligne de touche en tant que DJ et mannequin de lingerie.

Née à Londres d’un père nigérian et d’une mère australienne, Cambage a utilisé une vidéo l’année dernière pour attaquer ses compatriotes australiens pour avoir soi-disant ignoré les problèmes dans leur pays tout en discutant du meurtre de George Floyd aux États-Unis.