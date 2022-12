Je me fais virer de chez moi par mon propriétaire… Je serai mort dans trois jours si je vis dans la rue – je suis terrifié

Une PENSIONNÉE craint de se retrouver sans abri quelques jours après avoir été chassée de chez elle par son propriétaire privé.

Shirley Gray, 68 ans, dit qu’elle “ne survivrait jamais dans la rue” alors qu’elle et sa sœur risquent d’être expulsées de leur maison en quelques jours.

Les sœurs Carol Fowler et Shirley Gray craignent de devenir sans abri en quelques jours Crédit : NCJ Media

La femme de 68 ans et sa sœur Carol Fowler, 59 ans, ont reçu des avis d’expulsion en vertu de l’article 21 il y a huit semaines lorsque leur propriétaire privé a décidé de vendre leur maison.

Le couple, qui vit dans la maison de Stanley, Durham, depuis trois ans, a depuis lancé une offre désespérée pour des propriétés dans leur région afin d’éviter le sans-abrisme.

Mais malgré leurs efforts, leurs demandes pour un nouveau lieu de vie continuent d’être rejetées, une lutte qui a laissé Shirley “tellement affligée”.

Et avec leur préavis expirant ce week-end, les sœurs et leur chien Ziggy recherchent de toute urgence une solution.

Shirley a déclaré à Chronicle Live: “Je serais morte dans les trois jours si je me retrouvais dans la rue. J’ai la MPOC, donc je ne pourrais pas vivre dehors.

“Je suis tellement affligé, c’est affreux, je n’en peux plus.”

Shirley, qui se trouve dans la bande 2 en raison de besoins urgents en matière de logement, déclare avoir soumis environ sept offres pour une nouvelle propriété au cours des deux derniers mois.

Mais à chaque demande rejetée, Shirley dit qu’elle est confuse et désemparée car elle ne reçoit aucun détail sur les raisons pour lesquelles ses offres échouent.

Elle a ajouté: “Je fais des offres mais elles reviennent tout simplement sans succès, mais on ne me donne pas la raison. Il n’y a aucune aide.

“Il y a des maisons pour lesquelles j’ai enchéri il y a des semaines et pour lesquelles j’ai échoué et qui sont toujours vides. Je ne comprends tout simplement pas comment cela fonctionne.”

Shirley, qui travaille dans une maison de soins locale, s’est vu affecter un agent du logement pour l’aider à trouver une propriété.

Mais elle a dit que les propriétés potentielles sont toujours trop loin de chez elle à Stanley, Durham, ce qui l’a amenée à les rejeter car elles ne peuvent pas répondre à ses besoins.

Comme elle ne peut pas conduire, la retraitée doit vivre sur place afin d’être proche de son travail dans une maison de retraite.

Shirley doit également vivre à proximité de sa nièce, dont elle s’occupe depuis le décès de sa mère en septembre.

Je suis tellement affligé, c’est affreux, je n’en peux plus – je ne sais pas pourquoi ils ne nous proposent rien à proximité Shirley Gray, 68 ans

Bien qu’on lui ait proposé plusieurs propriétés, elle dit qu’elles sont toutes à plus d’une heure de bus et que le temps presse maintenant pour trouver une nouvelle maison avant qu’elle ne soit laissée à la rue.

Elle a déclaré: “Ils essaient de me faire déplacer des kilomètres et des kilomètres hors de la région.

“Je suis né ici, je travaille ici. Je ne peux pas quitter la région et je sais qu’il y a des propriétés vides pendant des semaines, mais ils ne les louent pas.”

Lynn Hall, responsable stratégique du logement du conseil du comté de Durham, a déclaré: “Comme c’est le cas à l’échelle nationale, le logement social est extrêmement demandé et les offres sont faites en fonction des besoins prioritaires, la durée d’attente d’une propriété étant prise en compte pour décider qui réussit avec leurs offres.

“Nous travaillons en étroite collaboration avec Shirley et Carol et ils ont un responsable du logement qui les aide à trouver un nouveau logement à long terme.

“Cet agent explore avec eux toutes les options, en vue de trouver un bien immobilier convenable et abordable dans les plus brefs délais.

“Ces options incluent la recherche dans les villages voisins dans le but d’essayer de trouver un logement le plus rapidement possible, car l’élargissement de la recherche géographique augmente les chances de succès dans l’accès aux logements sociaux très demandés.”