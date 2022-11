Je me fais critiquer par des voisins pour avoir allumé mes lumières de Noël “trop ​​​​tôt” – mais ce ne sont que des scrooges

Un PAPA qui a été critiqué par ses voisins pour avoir installé trop tôt ses lumières et décorations de Noël les a fustigés comme des « scrooges killjoy ».

Dan Taylor, 32 ans, a déjà décoré la façade de sa maison d’une grotte du Père Noël avec huit pingouins festifs, un père Noël pain au gingembre, un lama et un ours polaire.

Dan Taylor a déjà fini de décorer sa maison pour Noël début novembre Crédit : fpnw.co.uk©2022

Mais il a fustigé certains de ses voisins qui ont critiqué le premier spectacle de lumière Crédit : fpnw.co.uk©2022

Des pingouins illuminés sont inclus dans l’exposition festive Crédit : fpnw.co.uk©2022

Le peintre et décorateur est considéré comme l’un des premiers à installer ses lumières de Noël à travers le pays.

Il y a aussi plusieurs pères Noël dans l’affichage de 1 000 £ et Dan a même des plans pour un dinosaure festif et un chien saucisse chez lui à Wrexham, au nord du Pays de Galles.

Cependant, il a été fortement critiqué pour avoir allumé ses lumières trop tôt avant Bonfire Night et un mauvais exemple pendant la crise du coût de la vie.

Mais Dan, père de quatre enfants, a riposté : “Je ne suis pas dérangé par les critiques.

“La plupart des gens l’adorent et viennent le voir. Nous collectons également des fonds pour des œuvres caritatives.

“Les gens qui n’aiment pas ça sont des gueux. J’adore Noël et c’est tellement magique.

“Il n’y a rien de mal à installer mes décorations tôt.”

Et Dan a ajouté que lui et sa famille voulaient remonter le moral après la pandémie.

Il a poursuivi: “Mes enfants adorent ça et je veux remonter le moral après tous les trucs de Covid.

“Oui, je suis le plus tôt pour les mettre en place, mais ce n’est pas trop tôt.

“Les gens ont essayé de dire que ce n’était pas juste avant Bonfire Night, mais je m’en fiche.

“Certaines personnes ne sont que des scroogs et veulent gémir. Mais elles ne me rebuteront pas.”

Le peintre et décorateur a monté son exposition Yuletide le 1er novembre, aidé par sa femme Catherine et ses enfants Alfie 11 ans, Ethan 10 ans, Jack 6 ans et Olivia 4 ans.

Dan, qui conduit également un taxi le week-end, s’est dit “fier” d’avoir été l’un des premiers à allumer ses phares.

“Nous sommes tous très excités pour Noël. Toutes les lumières sont à économie d’énergie, donc cela ne me coûte pas autant que les gens le pensent.

“Et je ne pense pas que ce soit de la malchance de les avoir levés trop tôt. Je l’ai fait aussi l’année dernière.

“Je pense vraiment que je suis l’un des premiers à les installer au Pays de Galles, sans parler de l’ensemble du Royaume-Uni. J’en suis fier.”

Mais tout le monde n’a pas été satisfait de l’affichage de Dan, avec un voisin disant: “C’est trop tôt. Ce n’est même pas Bonfire Night. C’est follement tôt pour les lumières de Noël.”

“Il les fait descendre dans l’esprit de Twelfth Night.”

Cependant, un autre voisin s’est levé pour les premières décorations du père

Ils ont dit: “Dan a beaucoup de bâton – il essaie juste d’apporter de la joie à ses enfants et à son peuple.

“S’il veut dépenser son argent en éclairage, c’est à lui de décider.”

Sa femme Catherine, 33 ans, a déclaré : “Je pense que c’est super mais peut-être un peu tôt à mon goût.

“Cependant, nous aidons tous et les enfants sont très excités.”

Dan a également un ours polaire dans le cadre de ses décorations Crédit : fpnw.co.uk©2022