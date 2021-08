«Je me fais branler»: McGregor partage un clip bizarre fumant «un gros coup» et fait le point sur les blessures après le vœu de boxe en fauteuil roulant (VIDEO)

Le provocateur McGregor se remet actuellement d’une blessure à la jambe d’horreur qu’il a subie à la fin du premier tour de sa défaite en trilogie contre Dustin Poirier à l’UFC 264, quittant l’arène de Las Vegas sur une civière tout en visant une diatribe pleine d’exclamations contre Poirier et son femme.

L’ancien champion a depuis été qualifié de « dégoûtant » pour avoir creusé l’ancien rival du titre des poids légers Khabib Nurmagomedov et le décès de son défunt père, Abdulmanap, de Covid-19.

« Notorious » semblait avoir été un meilleur sport lorsqu’on lui a offert un match de boxe en fauteuil roulant de célébrités, confirmant son intention d’affronter l’impressionniste Al Foran dans un combat proposé.

Je combattrai cet imposteur dans le co-principal ! Terrible impression de moi, il fait des années. https://t.co/70rqFoxeVz – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 31 mai 2021

« Conor s’était porté volontaire pour être le co-événement principal où il allait boxer. Il y a un gars appelé Al Foran qui est un impressionniste », a récemment confirmé l’entraîneur de McGregor, John Kavanagh, à la présentatrice de l’UFC Laura Sanko.

« Vous l’avez peut-être vu faire certaines des impressions de Conor. Alors Conor va combattre Conor dans le co-événement principal, ce que j’ai trouvé assez drôle. Il acceptait sa toute première machine à sous co-principale. »

Steve Timothy, qui fera la une en affrontant le double boxeur et médaillé olympique Paddy Barnes, a également signalé l’implication de McGregor dans l’événement sur Twitter, et Mac l’a retweeté en écrivant : « Je combattrai cet imposteur dans le co-principal. De terribles impressions de moi, il le fait depuis des années. »

En un rien de temps, cependant, McGregor a dû verser de l’eau froide sur le spectacle avec une mise à jour qui donne à réfléchir sur son état physique.

Les gars, la date de septembre est trop tôt pour moi. Je suis toujours en convalescence. Mon équipe de médecins et de physiothérapie me conseille de rester. Je compte fin octobre au plus tôt. Mais peut-être novembre/décembre aussi. Difficile de dire pour le moment une date concrète. Mais je suis dedans ! Attends-moi s’il te plaît! 🥊 – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 2 août 2021

« Les gars, la date de septembre est trop tôt pour moi. Je suis toujours en convalescence », a-t-il révélé.

« Mes médecins et mon équipe de physiothérapie me conseillent de rester. Je pense à la fin octobre au plus tôt. Mais peut-être novembre ou décembre aussi. Il est difficile de dire, pour le moment, une date précise. Mais je suis dedans. Attendez. pour moi s’il vous plaît. »

Semblant être en train de rire tout en partageant une illustration farfelue de lui et Foran en train de se battre, McGregor a ajouté : « Donnez-moi du temps, les gars. Je suis dedans.

« J’ai juste besoin de me concentrer sur cette récupération pendant un moment avant de pouvoir m’engager sur un rendez-vous. Prévoyez cependant des choses sympas pour l’événement. »

Hahaha la qualité ! Donnez-moi du temps les gars, je suis dedans ! J’ai juste besoin de me concentrer sur cette reprise pendant un moment avant de pouvoir m’engager sur un rendez-vous ! Prévoyez des choses sympas pour l’événement! @IrishWheelchair#LamborghiniFauteuils roulantshttps://t.co/cFhlGOROeq – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 2 août 2021

McGregor a également laissé entendre qu’il pourrait utiliser un fauteuil roulant Lamborghini, assorti à son yacht du même constructeur italien de voitures de luxe.

Plus tard lundi, McGregor s’est rendu sur Twitter avec plus de mises à jour et s’est montré en train de s’entraîner dans un gymnase.

Cependant, ce qui a attiré le plus l’attention, c’est une vidéo dans laquelle il fumait une cigarette brune à l’apparence mystérieuse, décrite par l’Irlandais comme un « gros blunt ».

« Le cou sur moi, » fait-il remarquer dans le clip, tout en affirmant qu’il est « se faire branler » au milieu d’un rire maniaque pour lui-même.

Si l’objet contenait de la marijuana, McGregor n’aura enfreint aucune loi car la substance est légale à Los Angeles pour un usage à la fois récréatif et médical.

McGregor ne serait pas suspendu par la Nevada State Athletic Commission s’il s’entraînait pour un rendez-vous à Las Vegas, car l’organisme a voté pour ne pas punir les combattants pour avoir consommé du cannabis à partir du 7 juillet.