Je me demande à quoi ressemble la dent de crocodile ? Un photographe animalier australien a une photo pour vous

Le célèbre photographe animalier australien Robert Irwin passe le plus clair de son temps avec les animaux sauvages et partage souvent des faits intéressants à leur sujet qui laissent sa famille Insta stupéfaite. Le dernier ajout à son incroyable genre de publication Insta par Irwin est cette photo d’une dent de crocodile « monstre » qu’il a partagée le 1er juin. La dent s’est détachée de la bouche de son crocodile Bosco pendant qu’Irwin essayait de nourrir le reptile géant. Dans la légende partagée avec le message, le jeune photographe animalier a déclaré que les crocodiles perdent puis repoussent leurs dents tout au long de leur vie et qu’ils ont jusqu’à 60 dents de monstre dans leur mâchoire.

La photo de la dent de croco monstre partagée par Irwin est rapidement devenue virale et a obtenu plus de 1 lakh de likes sur Instagram. La section des commentaires de l’article a été inondée de plusieurs réactions d’internautes.

« N’essayez pas de le remettre en place. Cela pourrait être dangereux », a commenté un utilisateur en plaisantant. Un autre utilisateur a été impressionné par le design de la dent et a suggéré qu’il pourrait être utilisé pour faire un bon collier.

Irwin est une personnalité populaire de la télévision pour enfants en Australie et anime Robert’s Real-Life Adventures, une émission télévisée sur le réseau de télévision interne de son zoo familial. Fils de l’écologiste et écologiste Steve Irwin, Robert Irwin passe le plus clair de son temps à capturer la beauté des animaux sauvages dans son appareil photo.

Irwin jouit également d’une grande popularité sur les réseaux sociaux et sa page Instagram compte plus de 2,7 millions de followers. Le jeune photographe partage souvent des images et des vidéos de ses sorties folles qui laissent ses followers stupéfaits.

Dans l’un des des postes, Irwin est vu en train de jouer avec des serpents sauvages et il pose pour la caméra tout en les tenant dans ses mains.

